Waspada! 8 Kebiasaan Sehari-hari Ini Diam-Diam Mempercepat Penuaan

JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan proses alami yang dialami setiap orang. Namun, tanpa disadari, kebiasaan sehari-hari tertentu dapat memengaruhi kesehatan tubuh sekaligus membuat penampilan terlihat lebih tua dibandingkan usia sebenarnya.

Bukan hanya faktor keturunan, pola hidup yang kurang sehat juga dapat berkontribusi terhadap munculnya tanda-tanda penuaan lebih awal. Mulai dari kulit yang kehilangan kesegarannya, munculnya garis halus, hingga tubuh yang lebih mudah merasa lelah.

Pilihan makanan, kebiasaan tidur, aktivitas fisik, serta cara seseorang mengelola stres memiliki peran dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Karena itu, memperhatikan rutinitas harian menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan kebugaran.

Penuaan dini tidak selalu ditandai dengan munculnya kerutan. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan menurunnya kebugaran fisik, gangguan metabolisme, dan perubahan kemampuan kognitif.

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Dilansir dari English Jagran, terdapat delapan kebiasaan yang tanpa disadari dapat membuat seseorang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Berikut penjelasannya.

1. Jarang Menggunakan Sunscreen Salah satu kebiasaan yang sering diabaikan adalah tidak menggunakan tabir surya ketika beraktivitas pada siang hari.

Padahal, paparan sinar ultraviolet (UV) merupakan faktor penting yang dapat mempercepat penuaan kulit. Jika berlangsung terus-menerus, paparan tersebut bisa merusak kolagen dan elastin yang berfungsi menjaga kekencangan kulit.

Akibatnya, kulit lebih mudah mengalami kerutan, bintik hitam, dan perubahan tekstur.

Penggunaan sunscreen sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas pagi, bukan hanya ketika pergi ke pantai atau melakukan kegiatan di luar ruangan.

Pilih produk dengan perlindungan spektrum luas minimal SPF 30. Jika banyak beraktivitas di luar, aplikasikan ulang sesuai petunjuk penggunaan.

2. Memiliki Pola Tidur yang Berantakan Kualitas tidur memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh dan penampilan seseorang.

Kebiasaan tidur terlalu larut, sering begadang, atau memiliki jadwal istirahat yang tidak teratur dapat membuat tubuh kesulitan memperoleh pemulihan yang cukup.

Dampaknya bisa terlihat dari wajah yang tampak lelah, mata sembap, dan kulit yang kurang segar. Dalam jangka panjang, kurang tidur juga dapat mengganggu konsentrasi, suasana hati, serta kesehatan metabolisme.

Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar tujuh hingga sembilan jam setiap malam.

Untuk memperbaiki kualitas istirahat, cobalah mempertahankan jadwal tidur yang konsisten, menciptakan suasana kamar yang nyaman, dan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur.

3. Terlalu Banyak Mengonsumsi Gula Makanan dan minuman manis memang sulit dihindari, tetapi konsumsinya tetap perlu dibatasi.

Asupan gula tambahan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme dan berkontribusi terhadap peradangan kronis.

Selain itu, proses yang disebut glycation dapat terjadi ketika gula berikatan dengan protein dalam tubuh, termasuk kolagen. Proses tersebut dapat memengaruhi elastisitas dan kualitas jaringan kulit.

Akibatnya, kulit berpotensi kehilangan sebagian kelenturannya seiring waktu.

Untuk menjaga kesehatan, kurangi konsumsi minuman manis, makanan tinggi gula tambahan, serta karbohidrat olahan. Sebagai gantinya, pilih buah utuh dan makanan bergizi seimbang.

4. Makan Sambil Teralihkan dan Mengabaikan Nutrisi Kebiasaan makan sambil menonton televisi atau terus menggulir layar ponsel dapat membuat seseorang kurang memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan seseorang makan terlalu cepat atau tidak menyadari jumlah makanan yang sudah dikonsumsi.

Selain cara makan, kualitas asupan nutrisi juga tidak boleh diabaikan. Tubuh membutuhkan protein, vitamin, mineral, lemak sehat, dan serat untuk mendukung berbagai fungsi organ.

Kekurangan nutrisi tertentu dapat memengaruhi kondisi rambut, kuku, dan kulit.

Karena itu, biasakan makan dengan lebih tenang, mengunyah secara perlahan, serta memilih bahan makanan yang beragam dan bernutrisi.

5. Kurang Minum Air Putih Hidrasi merupakan bagian penting dalam menjaga fungsi tubuh. Air dibutuhkan untuk membantu mengatur suhu, mendukung sirkulasi, serta menjalankan berbagai proses metabolisme.

Ketika tubuh kekurangan cairan, seseorang dapat mengalami rasa lelah, sakit kepala, mulut kering, hingga penurunan konsentrasi.

Kondisi dehidrasi juga dapat membuat kulit terlihat lebih kering dan kurang segar.

Untuk mencegahnya, biasakan minum air putih secara berkala sepanjang hari. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, bergantung pada aktivitas, kondisi kesehatan, cuaca, dan faktor lainnya.

Jangan menunggu hingga merasa sangat haus untuk mulai memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

6. Membiarkan Stres Berlarut-larut Stres yang berlangsung terus-menerus bukan hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap kondisi fisik.

Ketika seseorang mengalami tekanan berkepanjangan, tubuh dapat mengalami perubahan respons hormon stres yang berpengaruh terhadap kualitas tidur, suasana hati, dan kesehatan secara keseluruhan.

Tidak mengherankan jika orang yang mengalami stres berat sering terlihat lebih lelah dan kurang bersemangat.

Salah satu cara sederhana untuk mengelolanya adalah menyediakan waktu khusus untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang menyenangkan.

Menulis jurnal, berjalan santai, melakukan latihan pernapasan, atau berbincang dengan orang terdekat dapat membantu mengurangi beban pikiran.

7. Memiliki Postur Tubuh Buruk akibat Terlalu Lama Menatap Layar Penggunaan ponsel dan komputer dalam waktu lama dapat membuat seseorang terbiasa membungkuk atau menundukkan kepala.

Kebiasaan ini sering disebut tech neck, yaitu keluhan pada area leher dan bahu yang berkaitan dengan posisi tubuh saat menggunakan perangkat elektronik.

Jika terus dilakukan, postur tersebut dapat memicu ketegangan otot, rasa nyeri pada leher, dan ketidaknyamanan di bagian punggung.

Selain memengaruhi kenyamanan, postur membungkuk juga dapat membuat seseorang terlihat kurang tegap dan lebih cepat lelah.

Untuk mengatasinya, atur posisi layar sejajar dengan pandangan mata, lakukan peregangan secara berkala, dan biasakan menjaga posisi duduk tetap nyaman.

8. Terlalu Sering Mengonsumsi Alkohol Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat memberikan dampak buruk bagi berbagai organ tubuh.

Alkohol dapat mengganggu kualitas tidur, memengaruhi fungsi hati, serta meningkatkan risiko dehidrasi. Kebiasaan ini juga dapat berdampak terhadap kesehatan kulit.

Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol berlebihan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan.

Karena itu, menghindari alkohol merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.