Wajah Tetap Segar Meski Usia Bertambah, 9 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Rahasianya

JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, setiap orang dapat mengalami proses penuaan dengan kondisi kesehatan dan penampilan yang berbeda-beda. Sebagian orang tetap terlihat segar, bugar, dan bersemangat meskipun sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Kondisi tersebut bukan hanya berkaitan dengan faktor keturunan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola hidup yang diterapkan sehari-hari. Menariknya, menjaga penampilan agar tetap terlihat muda tidak selalu membutuhkan perawatan mahal. Kebiasaan sederhana seperti memperhatikan asupan makanan, rutin bergerak, menjaga kualitas tidur, dan melindungi kulit dari sinar matahari dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Penuaan sendiri tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik yang terlihat dari luar. Kondisi kesehatan organ, fungsi metabolisme, serta kemampuan tubuh memperbaiki sel juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dilansir dari laman The Expert Editor, terdapat sembilan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang tetap terlihat awet muda meskipun usianya sudah melewati 40 tahun. Kebiasaan ini bisa menjadi inspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat. 1. Terbiasa Melakukan Aktivitas yang Melibatkan Suhu Dingin Sebagian orang yang menerapkan gaya hidup sehat menjadikan paparan suhu dingin sebagai bagian dari rutinitas mereka. Contohnya adalah mandi menggunakan air dingin atau menikmati udara pagi yang sejuk. Paparan dingin dapat memicu respons tertentu pada tubuh dan membantu proses adaptasi terhadap perubahan suhu. Selain itu, terdapat penelitian yang membahas hubungan antara stres dingin dan mekanisme perlindungan sel, termasuk proses autophagy, yaitu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan komponen sel yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Meski demikian, mandi air dingin bukan syarat untuk mendapatkan tubuh awet muda. Aktivitas ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing dan tidak perlu dilakukan secara ekstrem. 2. Memilih Makanan Alami dan Bergizi Pola makan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan sekaligus mendukung proses penuaan yang lebih sehat. Orang yang memperhatikan kondisi tubuh biasanya lebih selektif dalam menentukan makanan. Mereka cenderung mengutamakan buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, serta sumber protein berkualitas. Salah satu pola makan yang sering dikaitkan dengan kesehatan jangka panjang adalah diet Mediterania. Pola makan ini mengutamakan bahan pangan alami, ikan, minyak zaitun, dan berbagai makanan yang kaya nutrisi. Mengurangi konsumsi makanan ultra-proses serta membatasi asupan gula berlebihan juga dapat membantu menjaga kesehatan metabolisme. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi secara seimbang, tubuh memperoleh asupan yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi penting. 3. Tidak Pernah Melewatkan Penggunaan Sunscreen Paparan sinar ultraviolet atau UV menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Sinar matahari dapat memicu kerusakan kolagen dan elastin, sehingga kulit lebih rentan mengalami kerutan, bintik hitam, serta kehilangan elastisitas. Karena itu, penggunaan tabir surya menjadi bagian penting dalam rutinitas perawatan kulit, terutama bagi mereka yang ingin mempertahankan penampilan tetap segar. Sunscreen sebaiknya digunakan setiap pagi, termasuk ketika cuaca mendung atau saat melakukan aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Pilih tabir surya dengan perlindungan spektrum luas minimal SPF 30. Penggunaan ulang juga diperlukan sesuai petunjuk produk, terutama setelah berkeringat atau beraktivitas di luar ruangan dalam waktu lama. 4. Aktif Bergerak Tanpa Harus Selalu Melakukan Olahraga Berat Menjaga tubuh tetap aktif tidak harus dilakukan melalui latihan fisik berintensitas tinggi. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda santai, menari, membersihkan rumah, atau berkebun juga dapat membantu menjaga kebugaran. Kunci utamanya adalah konsistensi. Tubuh yang terbiasa bergerak memiliki peluang lebih baik untuk mempertahankan kekuatan otot, kesehatan jantung, dan daya tahan fisik. Selain aktivitas kardio, latihan kekuatan juga penting dilakukan untuk membantu menjaga massa otot yang secara alami dapat berkurang seiring bertambahnya usia. Dengan menggabungkan berbagai jenis aktivitas fisik, seseorang dapat menjaga tubuh tetap bugar tanpa harus memaksakan diri melakukan olahraga berat setiap hari. 5. Menjadikan Tidur Berkualitas sebagai Prioritas Tidur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Ketika beristirahat, tubuh menjalankan berbagai proses pemulihan yang mendukung fungsi otak, metabolisme, dan sistem kekebalan. Orang yang ingin menjaga kondisi tubuh biasanya berusaha memiliki jadwal tidur teratur dengan durasi yang cukup. Bagi kebanyakan orang dewasa, kebutuhan tidur yang dianjurkan berkisar antara tujuh hingga sembilan jam setiap malam. Selain durasi, kualitas tidur juga perlu diperhatikan. Kamar yang nyaman, pencahayaan redup, suhu ruangan yang sesuai, serta kebiasaan mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur dapat membantu menciptakan waktu istirahat yang lebih berkualitas. Tidur yang cukup secara konsisten juga membantu menjaga suasana hati dan energi untuk menjalani aktivitas keesokan harinya. 6. Menjauhi Kebiasaan yang Mempercepat Kerusakan Tubuh Gaya hidup sehat tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan, tetapi juga kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari. Merokok merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat penuaan kulit sekaligus meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan hati, jantung, dan berbagai organ lainnya. Orang yang berusaha menjaga kesehatan jangka panjang biasanya lebih memperhatikan kebiasaan sehari-hari dan berupaya menjauhi faktor risiko tersebut. Menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari konsumsi alkohol dapat menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 7. Mempertahankan Hubungan Sosial yang Positif Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan emosional. Memiliki hubungan sosial yang baik dapat membantu seseorang merasa lebih bahagia, mengurangi rasa kesepian, serta memberikan dukungan ketika menghadapi masalah. Orang yang tetap aktif bersosialisasi biasanya berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar. Tidak harus selalu melakukan kegiatan besar. Mengobrol melalui telepon, bertemu teman, mengikuti komunitas, atau sekadar berbagi cerita dapat membantu menjaga hubungan sosial. Kebiasaan menuliskan hal-hal yang disyukuri setiap hari juga bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk melatih pola pikir yang lebih positif. 8. Memberikan Tantangan yang Sehat bagi Tubuh Tubuh membutuhkan aktivitas dan rangsangan yang sesuai agar kemampuannya tetap terjaga. Dalam ilmu kesehatan, terdapat konsep hormesis, yaitu respons adaptif tubuh terhadap paparan stres ringan dalam batas yang dapat ditoleransi. Contohnya dapat ditemukan pada olahraga teratur, latihan interval yang disesuaikan dengan kemampuan, serta aktivitas fisik yang menantang tubuh secara bertahap. Paparan tantangan tersebut dapat membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan kapasitas fisiknya. Namun, bukan berarti seseorang harus sengaja membuat tubuh mengalami tekanan berlebihan. Puasa ekstrem, olahraga tanpa istirahat, atau paparan suhu dingin yang terlalu lama justru dapat membahayakan kesehatan. Prinsip utamanya adalah memberikan tantangan secara terukur dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemulihan tubuh. 9. Memelihara Rasa Ingin Tahu dan Terus Belajar Satu kebiasaan lain yang sering ditemukan pada orang-orang dengan gaya hidup aktif adalah keinginan untuk terus mempelajari sesuatu. Mereka tidak membatasi diri hanya pada pengetahuan yang sudah dimiliki. Membaca buku, mencoba hobi baru, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, atau mempelajari keterampilan tertentu menjadi cara untuk menjaga pikiran tetap aktif. Rasa ingin tahu juga membantu seseorang lebih terbuka terhadap pengalaman dan perubahan. Namun, mereka tetap selektif dalam menerima informasi, terutama mengenai tren kesehatan yang belum memiliki bukti ilmiah kuat. Daripada terus mengejar metode instan yang menjanjikan hasil luar biasa, mereka lebih memilih mempertahankan kebiasaan dasar seperti makan bergizi, tidur cukup, aktif bergerak, dan menjaga kesehatan mental. Pada akhirnya, terlihat awet muda bukan berarti menghentikan proses penuaan. Hal yang lebih penting adalah menjaga tubuh tetap sehat, pikiran tetap aktif, dan kualitas hidup tetap baik seiring bertambahnya usia.