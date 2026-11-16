Cara Menghadapi Orang dengan Kepribadian Narsistik di Lingkungan Kerja Maupun Percintaan

Ilustrasi seseorang terjebak dalam hubungan toxic / Foto: Pexels.com JawaPos.com - Berinteraksi dengan individu yang memiliki ciri-ciri kepribadian narsistik kerap kali menjadi tantangan besar, baik dalam ranah profesional maupun hubungan asmara.

Orang dengan sifat narsistik biasanya memiliki rasa penting diri yang berlebihan, haus akan pujian, minim empati, serta cenderung ingin selalu memegang kendali atas orang lain.

Dinamika hubungan ini sering kali melelahkan secara emosional karena segala hal selalu berputar di sekitar kepentingan mereka.

Tanpa strategi yang tepat, keberadaan mereka di tempat kerja atau lingkaran terdekat dapat menguras energi mental dan merusak rasa percaya diri Anda.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (16/11), menyebutkan dinamika hubungan dengan individu narsistik sering kali menjebak seseorang dalam siklus manipulasi, kebingungan emosional, hingga trauma.

Berikut adalah panduan dan cara efektif menghadapi orang dengan kepribadian narsistik, baik di lingkungan kerja maupun percintaan:

1. Kenali pola manipulasi dan jangan terjebak

Individu narsistik sangat handal dalam memutarbalikkan fakta atau melakukan gaslighting untuk membuat Anda meragukan penilaian sendiri.

Di lingkungan kerja, seorang dengan kepribadian narsistik mungkin mengambil kredit atas kerja keras Anda.

Dalam hubungan percintaan, mereka kerap membuat Anda merasa bersalah atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan.

Menyadari pola ini adalah langkah awal agar Anda tidak mudah terpengaruh oleh permainan mental mereka.

2. Tetapkan batasan ketat (boundary setting)

Orang dengan kepribadian narsistik cenderung tidak menghormati ruang pribadi orang lain, Anda harus berani menetapkan batasan yang tegas dan konsisten.

Di kantor, batasi komunikasi sebatas urusan profesional dan hindari diskusi personal. Dalam hubungan asmara atau pertemanan, belajar untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah adalah bentuk perlindungan diri yang krusial.

3. Terapkan prinsip komunikasi profesional dan netral

Jika Anda tidak bisa menghindari interaksi dengan mereka, seperti rekan kerja atau atasan, gunakan metode komunikasi yang bersifat objektif, faktual, dan singkat.

Hindari merespons secara emosional ketika mereka mencoba memprovokasi atau mencari perhatian.

Individu narsistik biasanya akan kehilangan ketertarikan untuk memanipulasi jika mereka tidak mendapatkan respons emosional (emotional supply) yang mereka inginkan.

4. Jangan Berharap pada Validasi atau Permintaan Maaf

Salah satu jebakan terbesar saat menghadapi seorang narsis adalah terus-menerus mencari pengakuan atau menunggu mereka menyadari kesalahannya.

Secara psikologis, seorang dengan kepribadian narsistik kesulitan merasakan empati yang tulus atau mengakui kesalahan.

Menerima kenyataan bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan validasi atau permintaan maaf yang tulus dari mereka akan membebaskan Anda dari rasa frustrasi berkepanjangan.

5. Pertimbangkan untuk melepaskan diri (no contact)

Jika hubungan personal atau romantis dengan seorang narsistik sudah berada di tahap yang sangat toksik dan merusak kesehatan mental, pilihan terbaik adalah mengakhiri hubungan tersebut secara tegas.

Putus hubungan dengan seorang narsistik memang tidak mudah dan sering kali memicu kecemasan atau rasa bersalah.

Namun, dengan menerapkan prinsip tanpa kontak dan dikelilingi oleh dukungan sosial yang sehat, pemulihan emosional dapat tercapai secara perlahan.

Penelitian psikologi perilaku menegaskan bahwa menetapkan batasan yang tegas adalah kunci utama untuk melindungi diri dari dampak negatif perilaku manipulatif tersebut.