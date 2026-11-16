Ingin Tetap Bugar hingga Malam? Hindari 8 Kebiasaan Buruk Setelah Bangun Tidur

JawaPos.com - Banyak orang mengawali hari dengan kondisi tubuh yang segar dan penuh motivasi. Namun, memasuki siang hingga sore hari, energi perlahan menurun. Tubuh mulai terasa lesu, pikiran sulit berkonsentrasi, bahkan pekerjaan ringan pun terasa lebih melelahkan.

Kondisi tersebut sering dianggap sebagai bagian normal dari rutinitas harian. Padahal, kebiasaan yang dilakukan sejak pagi dapat memengaruhi tingkat energi, suasana hati, serta kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas hingga malam.

Pola tidur, asupan makanan, aktivitas fisik, hingga cara mengelola pikiran menjadi beberapa faktor yang berperan dalam menjaga stamina. Kesalahan kecil yang terus dilakukan setiap pagi bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan tenaga.

Dikutip dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan pagi yang sebaiknya dikurangi atau dihindari agar tubuh tetap segar, fokus, dan bersemangat sepanjang hari.

1. Terlalu Sering Menunda Alarm

Menekan tombol snooze agar bisa tidur beberapa menit lebih lama memang terasa menyenangkan. Akan tetapi, kebiasaan tersebut justru berpotensi membuat tubuh semakin sulit merasa segar ketika akhirnya bangun.

Tidur kembali dalam waktu singkat dapat mengganggu proses transisi tubuh menuju kondisi terjaga. Akibatnya, rasa kantuk masih terbawa meskipun seseorang sudah beranjak dari tempat tidur.

Untuk mengatasinya, cobalah membiasakan diri bangun sesuai jadwal. Letakkan alarm sedikit jauh dari tempat tidur agar tubuh terdorong untuk segera berdiri dan memulai aktivitas.

2. Melupakan Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur

Setelah beristirahat selama beberapa jam, tubuh membutuhkan asupan cairan untuk mendukung berbagai fungsi organ.

Sayangnya, sebagian orang lebih memilih langsung menikmati kopi atau teh tanpa terlebih dahulu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Padahal, kekurangan cairan dapat memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan membuat tubuh terasa lebih mudah lelah.

Karena itu, biasakan minum segelas air putih setelah bangun tidur. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sebelum memulai aktivitas pagi.

3. Mengonsumsi Sarapan dengan Kandungan Gula Berlebihan

Makanan manis memang bisa menjadi pilihan sarapan yang menggugah selera. Namun, terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi gula berpotensi menyebabkan perubahan kadar gula darah yang cepat.

Kondisi tersebut dapat membuat energi terasa tidak stabil sehingga tubuh lebih mudah mengalami penurunan tenaga ketika memasuki siang hari.

Sebagai alternatif, pilih menu sarapan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks.

Telur, oatmeal, roti gandum, buah-buahan, serta kacang-kacangan bisa menjadi pilihan untuk membantu memberikan energi yang lebih tahan lama.

4. Langsung Memeriksa Ponsel Begitu Membuka Mata

Kebiasaan membuka media sosial, membaca pesan, atau memeriksa email sesaat setelah bangun tidur ternyata dapat membuat pikiran langsung dipenuhi berbagai informasi.

Belum sempat mempersiapkan diri, seseorang sudah harus menghadapi kabar, pekerjaan, hingga berbagai tuntutan dari lingkungan sekitar.

Akibatnya, waktu pagi yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan diri justru habis untuk merespons aktivitas orang lain.

Cobalah memberikan jeda sekitar 30 menit sebelum menggunakan ponsel. Manfaatkan waktu tersebut untuk mandi, menikmati sarapan, melakukan peregangan, atau menyusun agenda harian.

5. Melewatkan Aktivitas Fisik pada Pagi Hari

Terlalu lama duduk atau hanya berdiam diri setelah bangun tidur dapat membuat tubuh terasa kurang bertenaga.

Padahal, aktivitas fisik ringan pada pagi hari bisa membantu meningkatkan aliran darah dan membuat tubuh terasa lebih siap menghadapi rutinitas.

Tidak perlu melakukan olahraga berat untuk mendapatkan manfaatnya. Berjalan santai, melakukan peregangan, atau yoga selama 10 hingga 15 menit sudah bisa menjadi pilihan.

Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan bergerak pada pagi hari juga membantu membangun pola hidup yang lebih aktif.

6. Mengonsumsi Kopi Secara Berlebihan

Kopi sering menjadi minuman andalan untuk mengusir rasa kantuk dan meningkatkan kewaspadaan.

Namun, konsumsi kafein yang terlalu banyak dapat menimbulkan efek kurang nyaman, seperti jantung berdebar, gelisah, hingga kesulitan tidur pada malam hari.

Gangguan tidur tersebut kemudian bisa berdampak pada kondisi tubuh keesokan harinya.

Sebaiknya perhatikan jumlah kafein yang dikonsumsi setiap hari. Jangan menjadikan kopi sebagai satu-satunya sumber energi dan tetap imbangi dengan air putih serta pola makan yang seimbang.

7. Tidak Menentukan Prioritas Sebelum Memulai Pekerjaan

Memulai hari tanpa mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan bisa membuat seseorang kehilangan banyak waktu dan tenaga.

Berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa urutan yang jelas juga berpotensi membuat pikiran lebih cepat lelah.

Untuk menghindarinya, luangkan beberapa menit setiap pagi untuk menyusun daftar pekerjaan.

Tentukan tiga kegiatan paling penting yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan begitu, aktivitas menjadi lebih terarah dan energi dapat digunakan secara lebih efektif.

8. Mengabaikan Kesehatan Mental Sejak Pagi

Kondisi mental ternyata turut memengaruhi semangat seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Bangun tidur dengan pikiran penuh kecemasan, tekanan pekerjaan, atau kekhawatiran berlebihan dapat membuat seseorang merasa lelah bahkan sebelum memulai kegiatannya.

Jika dibiarkan, stres juga berpotensi mengganggu konsentrasi dan membuat aktivitas terasa semakin berat.

Cobalah memulai pagi dengan kegiatan yang menenangkan, seperti berdoa, bermeditasi, menarik napas dalam-dalam, atau menuliskan hal-hal yang ingin disyukuri.