8 Tanda Seseorang Sulit Beradaptasi dengan Perubahan Zaman, Nomor 5 Sering Terjadi!

JawaPos.com - Perubahan zaman berlangsung begitu cepat dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari perkembangan teknologi, pola komunikasi, hingga cara seseorang menjalin hubungan sosial, semuanya terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Di tengah kondisi tersebut, kemampuan menyesuaikan diri menjadi salah satu hal penting. Seseorang yang terlalu nyaman dengan pola lama terkadang kesulitan mengikuti perkembangan lingkungan sehingga terlihat kurang terbuka terhadap hal-hal baru.

Menariknya, kondisi tersebut tidak selalu ditunjukkan melalui perilaku yang mencolok. Ada kebiasaan sederhana yang kerap dilakukan tanpa sadar, tetapi bisa memberikan kesan bahwa seseorang kurang mengikuti perkembangan zaman atau sulit memahami lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari laman Global English Editing, melalui tulisan Isabella Chase, terdapat delapan kebiasaan halus yang dapat membuat seseorang terlihat kurang relevan dengan perubahan zaman. Kebiasaan ini berkaitan dengan penggunaan teknologi, kemampuan berkomunikasi, keterbukaan berpikir, hingga cara membangun hubungan dengan orang lain.

Berikut delapan perilaku yang perlu diperhatikan agar kita lebih mudah beradaptasi dan tetap terhubung dengan perkembangan dunia modern.

1. Terlalu Nyaman Menggunakan Teknologi yang Sudah Ketinggalan Menggunakan perangkat lama sebenarnya bukan sebuah kesalahan. Namun, jika seseorang selalu menolak teknologi baru tanpa mencoba memahami manfaatnya, hal tersebut bisa membuatnya kesulitan mengikuti perkembangan zaman.

Saat ini, berbagai aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui perangkat digital. Mulai dari bekerja, mencari informasi, berkomunikasi, hingga menyelesaikan urusan sehari-hari.

Orang yang tidak mau mempelajari perkembangan tersebut berpotensi kehilangan banyak kemudahan. Sebaliknya, kesediaan mencoba teknologi baru menunjukkan bahwa seseorang mempunyai pola pikir terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

2. Enggan Mempelajari Aplikasi Komunikasi yang Lebih Modern Cara manusia berkomunikasi terus mengalami perubahan. Jika dahulu email dan pesan singkat menjadi sarana utama, sekarang tersedia berbagai platform yang memungkinkan komunikasi berlangsung lebih cepat dan praktis.

Dalam lingkungan pekerjaan, misalnya, banyak orang menggunakan aplikasi seperti Slack, Microsoft Teams, maupun WhatsApp untuk berkoordinasi.

Seseorang yang terus menolak mempelajari platform tersebut mungkin akan mengalami kesulitan ketika harus bekerja bersama orang-orang yang menggunakannya.

Memahami aplikasi komunikasi modern bukan berarti harus mengikuti seluruh tren teknologi. Hal terpenting adalah mengetahui cara memanfaatkannya agar aktivitas sosial maupun pekerjaan berjalan lebih efektif.

3. Sama Sekali Tidak Tertarik dengan Perkembangan Budaya Populer Film, musik, serial televisi, hingga tren yang berkembang di media sosial sering menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak mengetahui semua tren tentu bukan masalah. Namun, jika seseorang sama sekali tidak tertarik memahami hal-hal yang sedang ramai dibicarakan, terkadang ia akan kesulitan mengikuti percakapan di lingkungan sosialnya.

Budaya populer dapat menjadi jembatan untuk membangun kedekatan dengan orang lain. Mengetahui sedikit tentang film yang sedang populer atau lagu yang banyak dibicarakan bisa membantu membuka percakapan baru.

Karena itu, sesekali mengikuti perkembangan hiburan dan budaya populer dapat menjadi cara sederhana untuk memperluas wawasan sekaligus menjaga hubungan sosial.

4. Selalu Menganggap Cara Lama Lebih Baik daripada Cara Baru Mengenang masa lalu merupakan hal yang wajar. Banyak orang memiliki pengalaman menyenangkan yang membuat mereka merasa kehidupan dahulu jauh lebih baik dibandingkan sekarang.

Namun, kebiasaan membandingkan segala sesuatu dengan masa lalu dapat menjadi penghambat apabila membuat seseorang menolak setiap perubahan.

Dunia terus berkembang, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, teknologi, dan pola interaksi manusia. Cara yang dahulu efektif belum tentu masih sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Orang yang bersedia menerima perubahan biasanya mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempelajari berbagai hal baru. Mereka tidak harus meninggalkan seluruh kebiasaan lama, tetapi mampu memilih mana yang masih relevan untuk diterapkan.

5. Sulit Menghargai Pendapat yang Berbeda Setiap individu mempunyai pengalaman, latar belakang, dan cara berpikir yang tidak selalu sama. Perbedaan tersebut merupakan bagian alami dari kehidupan bermasyarakat.

Sayangnya, ada orang yang merasa pendapatnya paling benar sehingga sulit menerima pandangan lain. Bahkan, mereka terkadang langsung menolak suatu gagasan tanpa berusaha memahami alasan di baliknya.

Sikap seperti ini dapat membuat komunikasi menjadi kurang nyaman dan menghambat terbentuknya hubungan yang sehat.

Sebaliknya, kesediaan mendengarkan pendapat berbeda menunjukkan kedewasaan dalam berpikir. Seseorang tidak harus selalu menyetujui pandangan orang lain, tetapi tetap bisa menghargainya sebagai bahan pertimbangan.

6. Tidak Memiliki Keinginan untuk Terus Mengembangkan Diri Merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki memang dapat memberikan kenyamanan. Namun, jika terlalu lama berhenti belajar, seseorang berisiko kesulitan mengikuti perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Pengembangan diri tidak harus dilakukan melalui pendidikan formal atau pelatihan mahal. Membaca buku, mengikuti seminar, mempelajari keterampilan baru, dan memanfaatkan kursus daring juga dapat memberikan manfaat besar.

Kebiasaan belajar membantu seseorang memperluas pengetahuan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan.

Orang yang terus mengembangkan dirinya biasanya lebih siap menghadapi perubahan, baik dalam kehidupan profesional maupun urusan pribadi.

7. Menganggap Media Sosial Tidak Memiliki Manfaat Media sosial memang memiliki sejumlah dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Meski demikian, bukan berarti seluruh platform digital tidak memberikan manfaat.

Instagram, LinkedIn, dan X dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi, memperluas jaringan pertemanan, hingga menemukan berbagai kesempatan pekerjaan.

Seseorang yang sama sekali tidak memahami perkembangan media sosial mungkin akan melewatkan informasi dan peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.

Kuncinya bukan mengikuti setiap tren yang muncul, melainkan menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan begitu, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan tanpa harus mengorbankan waktu secara berlebihan.

8. Lebih Senang Berbicara daripada Mendengarkan Orang Lain Kemampuan berkomunikasi tidak hanya ditentukan oleh kepandaian menyampaikan pendapat. Kesediaan mendengarkan juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sosial.

Orang yang terlalu sering mendominasi percakapan terkadang tidak menyadari bahwa lawan bicaranya juga ingin menyampaikan sesuatu.

Akibatnya, komunikasi bisa terasa kurang seimbang dan membuat orang lain merasa tidak dihargai.

Sebaliknya, seseorang yang mampu mendengarkan dengan sungguh-sungguh biasanya lebih mudah memahami kebutuhan serta sudut pandang orang lain.