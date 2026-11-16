10 Kebiasaan Orang yang Tumbuh dalam Lingkungan Keluarga Tidak Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pengalaman yang dialami seseorang ketika masih kecil dapat memberikan pengaruh terhadap cara mereka menjalani kehidupan saat dewasa. Masa kanak-kanak yang dipenuhi konflik, kurangnya perhatian, atau lingkungan yang tidak memberikan rasa aman terkadang meninggalkan pengalaman emosional yang sulit dilupakan.

Dampaknya tidak selalu terlihat melalui kesedihan atau sikap tertutup. Dalam beberapa kasus, pengalaman masa lalu justru tercermin melalui kebiasaan sehari-hari, seperti terlalu sering meminta maaf, sulit mempercayai orang lain, hingga merasa tidak nyaman ketika menerima pujian.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat 10 perilaku yang mungkin berkaitan dengan pengalaman masa kecil yang berat dan menyedihkan. Kebiasaan tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana pengalaman emosional terdahulu memengaruhi pola pikir, hubungan sosial, serta cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri ketika dewasa.

Lantas, apa saja perilaku yang dimaksud? Berikut sepuluh kebiasaan yang menarik untuk dikenali.

1. Terbiasa Meminta Maaf Meski Tidak Melakukan Kesalahan Seseorang yang pernah tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan terkadang mempunyai kebiasaan meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memerlukan permintaan maaf.

Mereka bisa mengatakan maaf hanya karena bertanya, menyampaikan pendapat, atau meminta sedikit waktu untuk menyelesaikan urusannya sendiri.

Kebiasaan tersebut bisa terbentuk ketika seseorang terbiasa menghadapi kemarahan atau reaksi negatif dari orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, meminta maaf menjadi cara otomatis untuk menghindari pertengkaran dan menjaga suasana tetap tenang.

Tanpa disadari, mereka sering menganggap kebutuhan pribadi sebagai sesuatu yang merepotkan orang lain.

2. Sangat Mudah Menangkap Perubahan Suasana Hati Orang Lain Orang yang memiliki pengalaman masa kecil kurang menyenangkan terkadang tumbuh menjadi pribadi yang sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya.

Mereka dapat dengan cepat menyadari perubahan ekspresi wajah, nada bicara, maupun gerak-gerik seseorang. Bahkan, perubahan kecil dalam suasana ruangan bisa membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres.

Kepekaan tersebut mungkin berkembang karena dahulu mereka terbiasa memperhatikan suasana hati orang lain untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan.

Meskipun kemampuan ini dapat membantu memahami perasaan orang lain, kewaspadaan berlebihan juga bisa membuat pikiran terus bekerja dan sulit merasa rileks.

3. Senang Membantu Orang Lain, tetapi Sulit Menerima Pertolongan Ada orang yang selalu menjadi pihak pertama ketika seseorang membutuhkan bantuan. Mereka rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi membuat orang lain merasa terbantu.

Namun, ketika berada dalam posisi membutuhkan pertolongan, mereka justru merasa tidak nyaman. Tawaran bantuan sering ditolak meskipun sebenarnya mereka sedang mengalami kesulitan.

Hal ini bisa berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang membuat mereka terbiasa mengandalkan diri sendiri. Menerima bantuan mungkin menimbulkan perasaan tidak enak, takut merepotkan, atau khawatir harus membalasnya.

Padahal, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi seseorang untuk menerima maupun memberikan dukungan.

4. Sering Menganggap Remeh Rasa Sakit yang Dialami Salah satu perilaku yang terkadang sulit dikenali adalah kebiasaan menyembunyikan kesedihan di balik kalimat sederhana.

Ketika sedang menghadapi masalah, mereka mungkin lebih sering mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Bahkan, pengalaman yang sebenarnya menyakitkan kerap dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Kebiasaan tersebut bisa muncul karena sejak kecil mereka tidak terbiasa mendapatkan ruang untuk mengungkapkan emosi secara terbuka.

Akhirnya, mereka belajar menyimpan perasaan dan menganggap kesedihan sebagai sesuatu yang harus ditanggung sendirian. Padahal, mengakui rasa sakit merupakan bagian penting dari proses memahami dan mengelola emosi.

5. Selalu Mempersiapkan Segala Sesuatu Secara Berlebihan Bagi sebagian orang, mempersiapkan sesuatu sebelum beraktivitas merupakan kebiasaan biasa. Namun, pada individu tertentu, persiapan tersebut bisa dilakukan secara berlebihan karena takut menghadapi hal-hal yang tidak terduga.

Mereka mungkin membawa berbagai perlengkapan cadangan, membuat banyak rencana alternatif, atau memeriksa sesuatu berulang kali sebelum meninggalkan rumah.

Sikap ini terkadang berkaitan dengan pengalaman hidup yang sebelumnya dipenuhi ketidakpastian. Dengan memastikan berbagai kemungkinan sudah dipikirkan, mereka merasa mempunyai kendali lebih besar terhadap keadaan.

Di satu sisi, kebiasaan tersebut membuat mereka terlihat sangat terorganisasi. Namun, jika berlebihan, kebutuhan untuk selalu siap bisa menimbulkan kelelahan mental.

6. Menghindari Pertengkaran meski Menyimpan Banyak Kekecewaan Orang yang pernah mengalami lingkungan penuh konflik terkadang berusaha keras menghindari perselisihan ketika dewasa.

Mereka lebih memilih mengalah, menyetujui pendapat orang lain, atau mengalihkan pembicaraan daripada terlibat dalam perdebatan.

Sayangnya, kebiasaan tersebut tidak selalu membuat perasaan mereka menjadi lebih baik. Kekecewaan yang tidak pernah disampaikan justru bisa menumpuk dan berubah menjadi rasa kesal berkepanjangan.

Mereka mungkin takut bahwa menyampaikan ketidaksetujuan akan membuat hubungan menjadi renggang atau memicu kemarahan.

Belajar mengungkapkan pendapat dengan tenang dan menetapkan batasan pribadi menjadi langkah penting agar hubungan dengan orang lain tetap sehat tanpa harus terus mengorbankan perasaan sendiri.

7. Berusaha Mengendalikan Hal-Hal Kecil Ketika Kehidupan Terasa Tidak Menentu Ketika menghadapi situasi yang sulit dikendalikan, beberapa orang justru berusaha mengatur berbagai hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Contohnya, mereka sangat memperhatikan jadwal aktivitas, waktu makan, kebersihan rumah, hingga susunan barang-barang pribadi.

Rutinitas yang teratur dapat memberikan perasaan nyaman karena membuat kehidupan terasa lebih mudah diprediksi.

Bagi seseorang yang pernah mengalami masa kecil penuh ketidakpastian, keteraturan mungkin menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kembali rasa aman.

Namun, apabila kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu terlalu kuat, mereka bisa merasa gelisah ketika rencana berubah atau sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan.

8. Menggunakan Humor untuk Menutupi Perasaan Sedih Tidak semua orang menunjukkan kesedihannya melalui tangisan atau sikap murung. Sebagian justru terbiasa melontarkan candaan ketika sedang menghadapi persoalan berat.

Humor menjadi cara mereka untuk mencairkan suasana, mengurangi ketegangan, sekaligus menghindari pembicaraan yang terlalu menyentuh perasaan pribadi.

Dalam sebuah situasi sulit, mereka mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa meskipun sebenarnya sedang menyimpan beban emosional.

Kebiasaan bercanda tentu bukan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, penting untuk menyadari bahwa humor sebaiknya tidak selalu digunakan sebagai penghalang untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya.

9. Sulit Merasa Bangga terhadap Pencapaian Sendiri Ada orang yang berhasil meraih sesuatu yang besar, tetapi tetap merasa bahwa pencapaiannya belum cukup baik.

Ketika mendapatkan pujian, mereka cenderung mengalihkan pembicaraan, mengecilkan keberhasilan, atau justru menyebutkan kekurangan yang masih dimiliki.

Sikap tersebut terkadang berkaitan dengan pengalaman masa lalu ketika usaha dan pencapaian mereka kurang mendapatkan penghargaan.

Akibatnya, mereka terbiasa menganggap keberhasilan sebagai sesuatu yang biasa saja dan merasa tidak pantas menerima perhatian positif.

Belajar menghargai usaha sendiri merupakan hal penting. Seseorang tidak harus selalu menjadi yang terbaik untuk merasa bangga terhadap pencapaiannya.

10. Lebih Sering Menunjukkan Kasih Sayang Melalui Tindakan Nyata Tidak semua orang terbiasa mengungkapkan rasa sayang melalui kata-kata romantis atau ungkapan emosional.

Sebagian justru menunjukkan kepeduliannya melalui tindakan sederhana, seperti membantu menyelesaikan pekerjaan, mengantar seseorang ke suatu tempat, memperbaiki barang yang rusak, atau memastikan kebutuhan orang terdekat terpenuhi.

Bagi mereka, perhatian lebih mudah disampaikan melalui perbuatan dibandingkan melalui ucapan.

Kebiasaan tersebut bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tumbuh, terutama jika kasih sayang dahulu lebih sering ditunjukkan melalui tindakan praktis daripada komunikasi emosional.