Jangan Dianggap Remeh, 10 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Orang Lain Tidak Menghargaimu

JawaPos.com – Mendapatkan penghargaan dari orang lain bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya melalui jabatan, penampilan, atau pencapaian pribadi. Sikap dan cara seseorang memperlakukan orang lain justru memiliki peran besar dalam membangun rasa hormat. Sayangnya, ada sejumlah kebiasaan yang terlihat sederhana, tetapi jika terus dilakukan bisa memengaruhi pandangan orang lain terhadap kepribadian seseorang. Bahkan, pelakunya terkadang tidak menyadari bahwa perilakunya mulai membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman. Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang berpotensi membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya. Kebiasaan ini berkaitan dengan cara berkomunikasi, mengendalikan emosi, hingga bertanggung jawab atas tindakan sendiri. 1. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Hal Sepele Meminta maaf merupakan bentuk kesadaran diri ketika seseorang melakukan kesalahan. Akan tetapi, kebiasaan mengucapkan kata maaf untuk hampir semua hal yang sebenarnya tidak memerlukan permintaan maaf dapat memberikan kesan kurang percaya diri. Misalnya, seseorang selalu mengatakan, "Maaf mengganggu," sebelum menyampaikan pertanyaan sederhana atau meminta bantuan yang wajar. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut bisa membuat seseorang terlihat kurang yakin terhadap dirinya sendiri. Cobalah menggunakan kalimat yang lebih tegas dan tetap sopan. Misalnya, mengganti ucapan "Maaf, boleh bertanya?" menjadi "Saya ingin menanyakan sesuatu." 2. Gemar Mendominasi Percakapan dan Tidak Mau Mendengarkan Komunikasi yang baik bukan hanya tentang kemampuan menyampaikan pendapat, tetapi juga kesediaan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Sayangnya, sebagian orang terlalu sibuk menceritakan dirinya sendiri hingga tidak menyadari bahwa lawan bicaranya belum mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Mereka sering memotong pembicaraan, mengalihkan topik ke pengalaman pribadi, atau langsung memberikan tanggapan tanpa memahami cerita secara utuh. Padahal, kemampuan mendengarkan merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap orang lain. Karena itu, biasakan memberikan perhatian penuh ketika seseorang sedang berbicara dan jangan terburu-buru mengambil alih percakapan. 3. Suka Membicarakan Keburukan Orang Lain Bergosip terkadang dianggap sebagai cara mudah untuk mencairkan suasana atau membangun kedekatan dengan orang lain. Namun, kebiasaan membicarakan kekurangan seseorang ketika dirinya tidak berada di tempat justru dapat menurunkan tingkat kepercayaan. Orang yang mendengar gosip tersebut mungkin akan berpikir bahwa dirinya juga berpotensi menjadi bahan pembicaraan ketika tidak hadir. Akibatnya, hubungan yang terlihat akrab bisa kehilangan fondasi kepercayaan. Daripada membicarakan kelemahan pribadi seseorang, lebih baik arahkan percakapan pada hal-hal yang bermanfaat, seperti gagasan, pengalaman, atau tindakan yang bisa dijadikan pelajaran. 4. Terlalu Bergantung pada Pengakuan Orang Lain Mendapatkan apresiasi tentu menyenangkan. Namun, jika seseorang selalu membutuhkan pujian dan persetujuan dari lingkungan sekitarnya, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya masih bergantung pada penilaian orang lain. Misalnya, setiap kali menyelesaikan pekerjaan, ia terus-menerus bertanya apakah hasilnya sudah bagus atau apakah orang lain menyukainya. Padahal, seseorang yang percaya terhadap kemampuannya tetap bisa menerima kritik tanpa harus selalu mencari pengakuan. Cobalah lebih berfokus pada kualitas pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai. Masukan dari orang lain tetap penting, tetapi tidak harus menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kemampuan diri. 5. Selalu Memberikan Penjelasan Berlebihan atas Keputusan Sendiri Menjelaskan alasan di balik suatu keputusan merupakan hal yang wajar. Namun, jika setiap pilihan selalu disertai pembelaan panjang, seseorang bisa terlihat kurang yakin terhadap penilaiannya sendiri. Kebiasaan ini terkadang muncul karena takut disalahkan, khawatir mengecewakan orang lain, atau merasa harus mendapatkan persetujuan sebelum bertindak. Padahal, tidak semua keputusan membutuhkan penjelasan yang panjang. Belajarlah menyampaikan alasan secara singkat, jelas, dan sesuai kebutuhan. Sikap tersebut dapat membantu seseorang terlihat lebih mantap tanpa harus bersikap keras kepala. 6. Selalu Menempatkan Diri sebagai Korban Mengalami kegagalan, kekecewaan, atau perlakuan tidak adil merupakan bagian dari kehidupan. Namun, kebiasaan menyalahkan keadaan setiap kali menghadapi masalah dapat menghambat perkembangan diri. Orang yang selalu memosisikan dirinya sebagai korban cenderung lebih sibuk mencari pihak yang harus disalahkan daripada memikirkan langkah untuk memperbaiki keadaan. Akibatnya, orang lain bisa kesulitan mempercayai kemampuannya dalam menghadapi persoalan. Sebaliknya, cobalah melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri. Mengakui bahwa ada hal yang masih bisa diperbaiki bukan berarti menyalahkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kemauan untuk berkembang. 7. Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain Memotong pembicaraan mungkin terlihat seperti kebiasaan kecil. Namun, tindakan tersebut dapat membuat lawan bicara merasa pendapatnya tidak dihargai. Ada orang yang melakukannya karena terlalu bersemangat menyampaikan ide. Ada pula yang tidak sabar menunggu orang lain menyelesaikan kalimatnya. Apa pun alasannya, kebiasaan ini bisa mengganggu komunikasi dan menciptakan kesan bahwa seseorang lebih mementingkan pendapatnya sendiri. Untuk menghindarinya, berikan kesempatan kepada lawan bicara menyelesaikan penjelasannya. Setelah itu, tanggapi dengan memperhatikan inti pembicaraan agar diskusi berjalan lebih nyaman. 8. Memperlakukan Orang Secara Berbeda Berdasarkan Statusnya Salah satu cara sederhana untuk melihat karakter seseorang adalah memperhatikan bagaimana ia memperlakukan orang yang dianggap memiliki kedudukan berbeda. Misalnya, seseorang bersikap sangat ramah kepada atasan atau orang penting, tetapi justru bersikap kasar kepada petugas kebersihan, pelayan, maupun orang yang dianggap memiliki posisi lebih rendah. Perbedaan perlakuan seperti ini dapat memperlihatkan bahwa rasa hormat yang diberikan bukan berasal dari ketulusan, melainkan karena kepentingan tertentu. Padahal, setiap orang layak mendapatkan perlakuan yang sopan tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau status sosialnya. Sikap menghargai orang lain secara konsisten merupakan salah satu bentuk kedewasaan karakter. 9. Selalu Menghindari Tanggung Jawab atas Kesalahan Tidak ada manusia yang selalu benar. Setiap orang pasti pernah melakukan kekeliruan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika seseorang terus-menerus mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Mereka mungkin menyalahkan rekan kerja, keadaan, atau orang lain setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Padahal, keberanian mengakui kesalahan merupakan tanda kedewasaan dan integritas. Daripada sibuk mencari pembenaran, lebih baik mengakui kekeliruan, meminta maaf jika diperlukan, serta menunjukkan langkah nyata untuk memperbaikinya. 10. Terus Mengeluh Tanpa Berusaha Mencari Jalan Keluar Mengungkapkan keluhan sesekali merupakan hal yang manusiawi. Setiap orang membutuhkan ruang untuk menceritakan kesulitan atau meluapkan perasaan ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Namun, jika hampir setiap percakapan dipenuhi keluhan tanpa adanya keinginan mencari solusi, orang lain bisa merasa lelah secara emosional. Kebiasaan tersebut juga dapat membuat seseorang dipandang kurang memiliki inisiatif dalam menghadapi masalah. Cobalah mengubah pola komunikasi dengan menyertakan kemungkinan jalan keluar ketika menyampaikan keluhan. Misalnya, daripada hanya mengatakan bahwa suatu pekerjaan terlalu sulit, sampaikan pula gagasan mengenai cara membuat prosesnya lebih efektif. Pada akhirnya, rasa hormat dari orang lain tidak dibangun melalui sikap ingin terlihat hebat atau selalu berusaha mendapatkan pengakuan. Hal tersebut tumbuh dari kebiasaan sederhana, seperti menghargai pendapat, menjaga ucapan, mengakui kesalahan, dan memperlakukan semua orang dengan baik. Dengan memperbaiki perilaku sehari-hari, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih sehat sekaligus menunjukkan kualitas karakter yang layak dihargai.