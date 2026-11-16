Bukan karena Antisosial, Ini 6 Perilaku Orang Dewasa yang Jarang Memiliki Sahabat

JawaPos.com – Memasuki usia dewasa, membangun dan mempertahankan persahabatan bukan lagi perkara sederhana. Kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga perubahan prioritas hidup sering membuat seseorang semakin jarang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Berbeda dengan masa sekolah ketika pertemanan bisa terjalin secara alami karena sering bertemu, hubungan persahabatan saat dewasa membutuhkan usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Tidak sedikit orang yang akhirnya memiliki banyak kenalan, tetapi tidak mempunyai sosok teman dekat untuk berbagi cerita maupun meminta dukungan ketika menghadapi masalah. Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang kerap ditunjukkan oleh orang dewasa yang tidak memiliki teman dekat. Menariknya, beberapa kebiasaan tersebut terkadang dilakukan tanpa disadari dan justru dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan persahabatan yang lebih erat. 1. Terlalu Mengandalkan Diri Sendiri Memiliki sikap mandiri merupakan salah satu kualitas positif yang dibutuhkan dalam kehidupan dewasa. Seseorang yang mandiri biasanya mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan berbagai persoalan tanpa selalu bergantung kepada orang lain. Namun, kemandirian yang terlalu berlebihan terkadang justru membuat seseorang kesulitan membangun kedekatan emosional. Mereka terbiasa menghadapi segala sesuatu sendirian, bahkan enggan meminta bantuan ketika sedang mengalami kesulitan. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya mungkin merasa tidak memiliki kesempatan untuk terlibat lebih jauh dalam kehidupannya. Padahal, persahabatan yang sehat bukan hanya tentang kemampuan berdiri sendiri, tetapi juga kesediaan untuk saling membutuhkan dan memberikan dukungan. 2. Sulit Menjaga Komunikasi Secara Konsisten Kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab sering membuat seseorang tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu teman-temannya. Awalnya, jarang menghubungi sahabat mungkin terasa bukan masalah besar. Namun, jika berlangsung terus-menerus, hubungan yang sebelumnya dekat perlahan bisa menjadi renggang. Percakapan yang dahulu berlangsung hampir setiap hari berubah menjadi sekadar ucapan selamat ulang tahun atau menanyakan kabar sesekali. Padahal, hubungan persahabatan membutuhkan komunikasi yang terjaga. Tidak harus selalu bertemu secara langsung, tetapi menyempatkan diri untuk bertukar kabar dapat membantu mempertahankan kedekatan. 3. Enggan Memperlihatkan Sisi Rentan Membuka diri kepada orang lain bukanlah sesuatu yang mudah bagi sebagian orang. Ada yang merasa lebih nyaman menyimpan kesedihan, kekhawatiran, maupun masalah pribadi tanpa melibatkan siapa pun. Sikap tersebut terkadang muncul karena takut dianggap lemah, khawatir mendapatkan penilaian negatif, atau pernah mengalami kekecewaan dalam hubungan sebelumnya. Namun, terlalu sering menyembunyikan perasaan dapat menciptakan jarak emosional dengan orang lain. Padahal, keberanian untuk bercerita mengenai pengalaman pribadi, termasuk kegagalan dan kesulitan hidup, bisa membantu membangun rasa percaya. Dari proses saling terbuka itulah hubungan persahabatan yang lebih mendalam dapat terbentuk. 4. Selalu Ingin Segala Sesuatu Berjalan Sesuai Keinginan Sendiri Persahabatan melibatkan dua orang atau lebih dengan karakter, kebiasaan, serta sudut pandang yang berbeda. Karena itu, kemampuan untuk saling memahami dan berkompromi menjadi bagian penting dalam mempertahankan hubungan. Sayangnya, sebagian orang cenderung ingin segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Mereka mungkin sulit menerima perubahan rencana, enggan mempertimbangkan pendapat teman, atau selalu mengharapkan orang lain mengikuti keputusan mereka. Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, hubungan pertemanan berpotensi dipenuhi ketegangan. Orang lain pun bisa merasa pendapat dan kebutuhannya kurang dihargai. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membuat mereka memilih menjaga jarak. 5. Lebih Mengutamakan Kesempurnaan daripada Kedekatan Memiliki standar tinggi dan berusaha melakukan sesuatu dengan baik memang bukan hal yang buruk. Namun, ketika kesempurnaan menjadi prioritas utama, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang tulus. Orang dengan kecenderungan perfeksionis terkadang terlalu memikirkan bagaimana dirinya terlihat di hadapan orang lain. Mereka takut salah bicara, khawatir melakukan sesuatu yang memalukan, atau merasa harus selalu menunjukkan sisi terbaik agar diterima dalam lingkungan pertemanan. Akibatnya, mereka sulit bersikap spontan dan menunjukkan kepribadian yang sebenarnya. Padahal, persahabatan tidak menuntut seseorang untuk selalu sempurna. Hubungan yang kuat justru tumbuh ketika kedua pihak dapat menerima kekurangan dan menjadi diri sendiri tanpa rasa takut berlebihan. 6. Tidak Meluangkan Waktu dan Energi untuk Persahabatan Hubungan pertemanan tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan kenangan masa lalu. Dibutuhkan perhatian, waktu, dan usaha agar kedekatan tetap terjaga. Sebagian orang dewasa terlalu sibuk mengejar pekerjaan, mengurus keluarga, atau menyelesaikan kepentingan pribadi hingga lupa menyediakan waktu untuk teman-temannya. Mereka mungkin memiliki niat untuk bertemu atau menghubungi sahabat, tetapi selalu menundanya karena merasa masih ada urusan yang lebih penting. Jika kebiasaan ini terus berulang, hubungan yang sebelumnya akrab bisa perlahan kehilangan kedekatannya. Karena itu, menyisihkan waktu untuk sekadar mengobrol, bertemu, atau menanyakan kabar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menjaga persahabatan tetap hidup. Pada akhirnya, tidak memiliki teman dekat ketika dewasa bukan berarti seseorang memiliki kepribadian buruk atau tidak mampu bersosialisasi. Perubahan lingkungan, kesibukan, pengalaman hidup, dan perbedaan prioritas juga dapat memengaruhi hubungan pertemanan. Namun, mengenali kebiasaan yang berpotensi menciptakan jarak dengan orang lain bisa menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat, tulus, dan bermakna.