Selalu Ngemil Sebelum Tidur, Ternyata 7 Kebiasaan Ini Bisa Menjadi Penyebabnya

JawaPos.com – Kebiasaan menikmati camilan pada malam hari menjadi hal yang cukup umum dilakukan banyak orang. Setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi, sebagian orang merasa belum lengkap mengakhiri hari tanpa menikmati makanan ringan sebelum beranjak tidur.

Mulai dari keripik, biskuit, cokelat, hingga minuman manis sering menjadi teman bersantai ketika suasana rumah mulai tenang. Bagi sebagian orang, aktivitas tersebut bahkan berkembang menjadi rutinitas yang terasa sulit ditinggalkan.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan ngemil menjelang tidur dapat berkaitan dengan berbagai pola perilaku dan respons psikologis. Mulai dari cara seseorang mencari kenyamanan emosional hingga kebiasaan mengatur waktu makan, berikut tujuh kecenderungan yang mungkin berkaitan dengan kebiasaan tersebut.

1. Terbiasa Menunda Kesenangan hingga Malam Hari Sebagian orang mampu menahan keinginan menikmati makanan favorit sepanjang hari. Mereka mungkin sibuk bekerja, menyelesaikan tanggung jawab, atau membatasi waktu untuk bersantai.

Namun, ketika malam tiba, keinginan untuk menikmati sesuatu yang menyenangkan justru semakin besar. Camilan kemudian menjadi bentuk penghargaan setelah melewati hari yang melelahkan.

Pola ini sering dikaitkan dengan fenomena revenge bedtime procrastination, yaitu kecenderungan mengorbankan waktu tidur demi mendapatkan waktu pribadi setelah menjalani hari yang padat.

Dalam kondisi tertentu, ngemil menjadi salah satu cara untuk menikmati waktu tersebut. Mereka merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar disukai tanpa tuntutan pekerjaan.

2. Menggunakan Makanan untuk Menenangkan Emosi Tidak semua orang mengonsumsi camilan malam karena benar-benar merasa lapar. Ada pula yang mencari makanan ketika sedang bosan, stres, kesepian, atau membutuhkan suasana hati yang lebih baik.

Kondisi ini berkaitan dengan emotional eating, yaitu kebiasaan makan sebagai respons terhadap kondisi emosional tertentu.

Makanan yang memiliki rasa manis, gurih, atau tekstur favorit dapat memberikan sensasi menyenangkan untuk sementara waktu.

Orang dengan kecenderungan ini mungkin merasa lebih tenang setelah menikmati camilan. Namun, jika makanan terus-menerus dijadikan satu-satunya cara untuk mengatasi emosi negatif, mereka perlu mulai mengenali pemicu yang sebenarnya.

3. Senang Menyediakan Persediaan Camilan Pribadi Pernah memiliki laci khusus berisi biskuit, cokelat, atau makanan ringan yang sengaja disimpan untuk dinikmati malam hari?

Sebagian orang memang merasa lebih nyaman ketika mengetahui makanan favoritnya selalu tersedia di rumah.

Mereka bahkan bisa memiliki tempat penyimpanan khusus agar persediaan camilan tidak mudah habis atau diambil orang lain.

Kebiasaan ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan kenyamanan dan rasa aman. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang bisa dinikmati kapan saja memberikan kepuasan tersendiri.

Bagi mereka, persediaan makanan ringan bukan sekadar stok makanan, melainkan bagian dari kebiasaan yang membuat waktu bersantai terasa lebih menyenangkan.

4. Membutuhkan Rutinitas Tertentu Sebelum Tidur Setiap orang memiliki cara berbeda untuk mempersiapkan diri sebelum tidur. Ada yang membaca buku, mendengarkan musik, menonton tayangan favorit, atau menikmati minuman hangat.

Sementara itu, sebagian lainnya terbiasa mengonsumsi camilan sebagai bagian dari rutinitas malam.

Dalam psikologi, kebiasaan yang dilakukan berulang kali dapat membentuk asosiasi atau proses conditioning. Otak perlahan menghubungkan aktivitas tertentu dengan situasi yang menyertainya.

Akibatnya, seseorang bisa merasa ada sesuatu yang kurang ketika hendak tidur tanpa melakukan kebiasaan tersebut.

Jika berlangsung terus-menerus, aktivitas ngemil dapat menjadi bagian dari rutinitas yang sulit diubah meskipun sebenarnya tubuh tidak membutuhkan makanan tambahan.

5. Merasa Pikiran Lebih Aktif Ketika Malam Tiba Ada orang yang justru merasa lebih produktif ketika suasana sudah sepi. Mereka lebih mudah berkonsentrasi, menyusun ide, membaca, atau menyelesaikan pekerjaan ketika gangguan dari lingkungan sekitar mulai berkurang.

Dalam kondisi seperti ini, camilan sering dijadikan teman untuk menemani aktivitas malam.

Mereka mungkin menikmati makanan ringan sambil menonton film, mengerjakan sesuatu, atau memikirkan berbagai hal yang terjadi sepanjang hari.

Kecenderungan menjadi lebih aktif pada malam hari juga dapat berkaitan dengan perbedaan ritme biologis atau kronotipe setiap individu.

Namun, kebiasaan merasa lebih produktif pada malam hari tidak selalu berarti seseorang memiliki pola tidur yang sehat. Tetap penting untuk memperhatikan durasi dan kualitas istirahat.

6. Sering Mengabaikan Kebutuhan Makan pada Siang Hari Kebiasaan ngemil berlebihan pada malam hari terkadang berawal dari pola makan yang kurang teratur.

Seseorang mungkin terlalu sibuk bekerja hingga melewatkan makan siang, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, atau sengaja menunda waktu makan karena berbagai alasan.

Akibatnya, rasa lapar yang sebelumnya tertunda dapat muncul lebih kuat ketika malam tiba.

Tubuh kemudian mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan energi yang belum tercukupi sepanjang hari.

Pola tersebut juga dapat terjadi pada orang yang terlalu ketat membatasi asupan makanan. Ketika kontrol terhadap makanan mulai berkurang pada malam hari, mereka cenderung mengonsumsi camilan dalam jumlah lebih banyak.

Karena itu, menjaga jadwal makan yang teratur dapat membantu mengurangi keinginan makan berlebihan menjelang tidur.

7. Sangat Menyukai Sensasi Kenyamanan Bagi sebagian orang, menikmati camilan malam bukan hanya tentang rasa lapar, tetapi juga pengalaman yang menyertainya.

Mereka menyukai suasana kamar yang redup, selimut hangat, tayangan favorit, dan makanan ringan yang bisa dinikmati secara perlahan.

Kombinasi berbagai sensasi tersebut menciptakan pengalaman relaksasi yang membuat mereka merasa nyaman setelah menjalani aktivitas seharian.

Dalam psikologi, kecenderungan mencari pengalaman sensorik yang menyenangkan dapat dikaitkan dengan sensory seeking behavior.

Mereka mungkin menikmati tekstur makanan yang renyah, rasa manis yang lembut, atau sensasi hangat dari minuman favorit.