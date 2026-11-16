Jangan Anggap Remeh! 7 Kebiasaan Kecil Ini Ternyata Mencerminkan Kepribadian Seseorang

JawaPos.com – Mengenali kepribadian seseorang tidak selalu harus melalui percakapan panjang atau melihat pencapaian besar dalam hidupnya. Terkadang, karakter justru terlihat melalui tindakan sederhana yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari.

Hal-hal kecil seperti memperlakukan fasilitas umum, menghadapi masalah teknis, hingga merespons gangguan dari lingkungan sekitar dapat memberikan gambaran mengenai cara seseorang berpikir dan bersikap.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan sederhana yang dapat memberikan petunjuk mengenai karakter seseorang menurut sudut pandang psikologi. Meski terlihat sepele, berbagai perilaku tersebut menarik untuk diperhatikan karena berkaitan dengan cara seseorang menghadapi kehidupan.

1. Cara Memperlakukan Barang yang Digunakan Bersama Salah satu hal yang dapat diamati untuk mengenali karakter seseorang adalah bagaimana mereka memperlakukan barang-barang yang bukan milik pribadi.

Contohnya, mengembalikan troli belanja ke tempatnya, menjaga buku perpustakaan agar tidak rusak, atau menggunakan fasilitas hotel dengan penuh tanggung jawab.

Orang yang tetap menjaga barang bersama meskipun tidak ada pengawasan biasanya menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Mereka memahami bahwa fasilitas umum perlu dijaga agar orang lain juga bisa menggunakannya dengan nyaman.

Kebiasaan tersebut juga dapat menggambarkan kesadaran bahwa melakukan hal yang benar tidak selalu harus disertai hadiah atau pengawasan dari orang lain.

2. Reaksi Ketika Menghadapi Masalah Teknologi Gangguan teknologi seperti koneksi internet terputus, printer tidak berfungsi, atau aplikasi mendadak mengalami masalah sering kali memancing emosi.

Dalam situasi sederhana seperti ini, respons seseorang bisa memperlihatkan bagaimana dirinya menghadapi hambatan.

Ada orang yang langsung marah dan menyalahkan perangkat atau keadaan sekitar. Namun, ada pula yang memilih berhenti sejenak, memeriksa penyebab masalah, kemudian mencoba mencari jalan keluar.

Perbedaan respons tersebut dapat memberikan gambaran tentang kemampuan mengendalikan emosi dan pola pikir ketika menghadapi kesulitan.

Orang yang terbiasa mencari solusi cenderung lebih fokus pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki daripada menghabiskan energi untuk menyalahkan keadaan.

3. Kebiasaan Mengedit Foto Makanan Sebelum Dibagikan Mengambil foto makanan sebelum menyantapnya sudah menjadi kebiasaan yang cukup umum. Namun, cara seseorang memperlakukan hasil foto tersebut juga menarik untuk diamati.

Sebagian orang cukup mengambil satu gambar, kemudian langsung membagikannya. Sementara itu, ada yang menghabiskan banyak waktu untuk mengatur pencahayaan, mengubah posisi makanan, hingga mengedit foto berkali-kali.

Kebiasaan mengedit foto secara berlebihan dalam perspektif artikel sumber dikaitkan dengan keinginan menampilkan sesuatu sesuai standar ideal pribadi.

Hal ini bisa berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang kesempurnaan dan menerima ketidaksempurnaan dalam kehidupan.

Meski demikian, menyukai fotografi atau mengedit gambar tidak otomatis menunjukkan seseorang sulit menerima kenyataan. Motivasi dan kebiasaan setiap individu tentu berbeda.

4. Sikap Ketika Menyadari Telah Memberikan Tip Terlalu Sedikit Situasi sederhana ketika memberikan tip juga dapat memperlihatkan bagaimana seseorang merespons perasaan tidak nyaman.

Misalnya, ketika seseorang menyadari bahwa jumlah tip yang diberikan kepada pelayan atau pengemudi pengantaran ternyata kurang dari yang direncanakan.

Ada yang memilih kembali untuk menambahkan jumlahnya. Ada pula yang merasa tidak nyaman, tetapi berusaha mengabaikan perasaan tersebut dengan mencari berbagai alasan.

Dalam psikologi, situasi seperti ini dapat dikaitkan dengan konsep cognitive dissonance, yaitu ketidaknyamanan psikologis ketika tindakan seseorang tidak sejalan dengan keyakinan atau nilai yang dimilikinya.

Respons terhadap situasi tersebut bisa memberikan gambaran tentang cara seseorang menghadapi pertentangan antara tindakan dan prinsip pribadi.

5. Respons Saat Mendengar Ponsel Orang Lain Berdering Bayangkan sedang berada di ruang rapat, bioskop, atau tempat yang membutuhkan suasana tenang. Tiba-tiba, ponsel seseorang berbunyi cukup keras.

Perhatikan bagaimana orang-orang di sekitarnya bereaksi. Ada yang langsung menunjukkan ekspresi kesal, menghela napas, atau melontarkan komentar. Namun, ada juga yang tetap tenang dan melanjutkan aktivitasnya.

Perbedaan respons tersebut dapat berkaitan dengan toleransi seseorang terhadap gangguan kecil di lingkungan sekitar.

Orang yang mampu mengendalikan reaksinya biasanya lebih mudah menerima bahwa tidak semua situasi berjalan sesuai harapan.

Hal ini bukan berarti seseorang tidak boleh merasa terganggu. Namun, kemampuan mengelola respons emosional dapat membantu menjaga interaksi sosial tetap nyaman.

6. Cara Menyimpan Informasi yang Tampaknya Tidak Berguna Tidak semua informasi yang diperoleh seseorang harus langsung memberikan manfaat praktis. Ada orang yang senang membaca fakta unik, mengumpulkan pengetahuan tentang budaya asing, atau menyimpan informasi mengenai hal-hal yang belum tentu akan mereka temui.

Kebiasaan tersebut dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap pengalaman baru.

Mereka menikmati proses belajar tanpa harus selalu memikirkan apakah pengetahuan tersebut akan berguna dalam waktu dekat.

Dalam psikologi kepribadian, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap gagasan, pengalaman, dan wawasan yang berbeda.

Sebaliknya, orang yang lebih selektif dalam menyerap informasi mungkin memiliki prioritas belajar yang lebih praktis. Kedua pendekatan tersebut sama-sama memiliki kelebihan.

7. Cara Menghadapi Situasi Ketika Sedikit Tersesat Kebiasaan terakhir yang menarik untuk diperhatikan adalah respons seseorang ketika mengalami kebingungan arah.

Misalnya, saat berjalan menuju suatu tempat dan ternyata tidak yakin apakah harus mengambil jalan ke kiri atau ke kanan.

Sebagian orang langsung membuka aplikasi navigasi atau bertanya kepada orang sekitar. Ada pula yang memilih menebak arah karena merasa malu mengakui bahwa dirinya tidak tahu jalan.

Situasi sederhana ini dapat memberikan gambaran mengenai toleransi terhadap ketidakpastian dan keberanian mengakui keterbatasan diri.

Orang yang tidak keberatan mengakui kebingungan biasanya lebih terbuka untuk mencari informasi dan menerima bantuan.

Mereka memahami bahwa tidak mengetahui sesuatu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan kesempatan untuk belajar dan menemukan jawaban yang tepat.