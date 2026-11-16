8 Kebiasaan Orang Egois yang Sering Tidak Disadari, Bisa Merusak Hubungan Sosial

JawaPos.com – Dalam pergaulan sehari-hari, tidak sulit menemukan orang yang selalu mengarahkan pembicaraan pada dirinya sendiri. Mereka mungkin terlihat ramah, percaya diri, dan senang berbagi cerita. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, interaksi dengannya sering kali hanya berpusat pada kepentingan pribadi. Menariknya, perilaku egois tidak selalu muncul karena seseorang sengaja ingin merugikan orang lain. Terkadang, kebiasaan terlalu mengutamakan diri sendiri terbentuk dari pola pikir yang membuat seseorang kurang menyadari kebutuhan dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Dalam psikologi, kecenderungan tersebut salah satunya berkaitan dengan egocentric bias, yaitu kecenderungan memandang suatu situasi berdasarkan sudut pandang pribadi sehingga seseorang bisa melebih-lebihkan peran atau kepentingannya sendiri. Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat delapan perilaku yang kerap ditunjukkan oleh orang yang terlalu berfokus pada dirinya sendiri tanpa menyadarinya. 1. Selalu Mengarahkan Percakapan Kembali kepada Dirinya Sendiri Salah satu kebiasaan yang mudah dikenali adalah kecenderungan mendominasi pembicaraan. Orang dengan perilaku ini sering kali merasa memiliki banyak cerita menarik untuk dibagikan, tetapi kurang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pengalaman mereka. Ketika seseorang sedang bercerita, mereka mungkin langsung menyela dengan pengalaman pribadi yang dianggap lebih menarik. Bahkan, pembahasan yang awalnya mengenai orang lain perlahan berubah menjadi cerita tentang kehidupan mereka sendiri. Bagi mereka, kebiasaan tersebut mungkin dianggap sebagai bentuk keakraban. Namun, lawan bicara bisa merasa tidak didengarkan karena percakapan hanya memberikan ruang bagi satu pihak. 2. Terlalu Sering Menonjolkan Diri demi Mendapatkan Pengakuan Berbagi pengalaman dan pencapaian sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, perilaku tersebut bisa menjadi kurang sehat ketika tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan perhatian dan membangun citra diri. Seseorang mungkin terus menceritakan keberhasilan pekerjaan, gaya hidup sehat, pengalaman perjalanan, hingga aktivitas pengembangan diri agar terlihat lebih unggul dibandingkan orang lain. Perbedaan antara berbagi secara tulus dan mencari pengakuan terletak pada motivasi serta cara seseorang berinteraksi. Individu yang terlalu berpusat pada diri sendiri cenderung lebih sibuk memikirkan bagaimana dirinya dipandang daripada membangun hubungan yang saling terhubung. 3. Mudah Tersinggung Ketika Mendapatkan Kritik Orang yang terlalu mengutamakan dirinya sendiri terkadang kesulitan menerima masukan, terutama jika kritik tersebut menyentuh kekurangan pribadi. Alih-alih mempertimbangkan pendapat orang lain, mereka justru merasa diserang, tersinggung, atau berusaha membela diri secara berlebihan. Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan narcissistic fragility, yakni kerentanan harga diri yang membuat seseorang sangat sensitif terhadap kritik atau penilaian negatif. Akibatnya, percakapan sederhana yang seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri justru berubah menjadi perdebatan. Mereka lebih sibuk mempertahankan citra pribadi daripada memahami maksud masukan yang diberikan. 4. Melakukan Kebaikan demi Mendapatkan Pujian Tidak semua tindakan membantu orang lain dilakukan semata-mata karena kepedulian. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin memberikan bantuan karena mengharapkan penghargaan, pujian, atau pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Perilaku tersebut dapat terlihat ketika seseorang sangat antusias membantu selama tindakannya diketahui banyak orang. Namun, perhatian yang sama tidak selalu muncul ketika tidak ada pihak yang menyaksikan. Mereka cenderung mengaitkan kebaikan dengan keuntungan sosial yang bisa diperoleh, seperti reputasi positif atau pandangan bahwa dirinya merupakan sosok yang dermawan. Meski demikian, mencari apresiasi sesekali merupakan hal manusiawi. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila pengakuan menjadi satu-satunya alasan seseorang bersedia membantu. 5. Mengubah Curhatan Orang Lain Menjadi Cerita tentang Dirinya Ketika seseorang sedang mencurahkan isi hati, respons yang dibutuhkan biasanya berupa perhatian dan kesediaan untuk mendengarkan. Namun, individu yang terlalu berfokus pada diri sendiri sering kali kesulitan memberikan ruang tersebut. Mereka mungkin langsung membandingkan masalah yang diceritakan dengan pengalaman pribadi. Bahkan, pembicaraan bisa beralih menjadi kisah mengenai kesedihan, keberhasilan, atau persoalan yang pernah mereka alami. Dalam situasi ini, niat untuk menunjukkan empati justru membuat perhatian kembali terpusat kepada diri sendiri. Jika kebiasaan tersebut terus berulang, orang lain bisa merasa enggan bercerita karena menganggap pengalaman dan emosinya tidak mendapatkan tempat yang semestinya. 6. Kurang Menghargai Batasan Pribadi Orang Lain Memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan ruang pribadi merupakan bagian penting dalam hubungan sosial. Sayangnya, individu yang terlalu egois terkadang menganggap keinginannya harus selalu diprioritaskan. Contohnya, terus menghubungi seseorang pada waktu istirahat meskipun sudah diminta untuk tidak mengganggu, memaksakan pendapat, atau tetap melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah ditolak. Ketika mendapatkan teguran, mereka mungkin justru menganggap orang lain terlalu berlebihan atau tidak bisa memahami keadaannya. Sikap tersebut dapat menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap batasan pribadi. Dalam hubungan yang sehat, keinginan satu pihak tidak seharusnya mengorbankan kenyamanan pihak lainnya. 7. Lebih Senang Dikagumi daripada Membangun Kedekatan Emosional Ada orang yang sangat menikmati perhatian dan pujian, tetapi kurang nyaman ketika hubungan mulai menuntut keterbukaan emosional. Mereka mungkin senang ketika dianggap hebat, menarik, atau sukses. Namun, ketika harus membicarakan ketakutan, kekurangan, dan perasaan yang lebih mendalam, mereka cenderung menghindar. Akibatnya, hubungan yang dibangun bisa terlihat dekat dari luar, tetapi belum tentu memiliki keterikatan emosional yang kuat. Mereka lebih memperhatikan bagaimana orang lain memandang dirinya daripada berusaha menciptakan hubungan yang didasari keterbukaan, kepercayaan, dan saling memahami. 8. Sering Membicarakan Perubahan Diri, tetapi Menolak Evaluasi Membahas pengembangan diri, kesehatan mental, dan proses memperbaiki kehidupan merupakan hal positif. Namun, pembicaraan tersebut akan kehilangan makna apabila tidak diikuti kesediaan untuk mengevaluasi perilaku pribadi. Orang yang terlalu berpusat pada dirinya sendiri terkadang senang menggunakan istilah psikologi, membagikan kutipan motivasi, atau menceritakan perjalanan menemukan jati diri. Akan tetapi, ketika seseorang memberikan masukan mengenai sikapnya, mereka justru menunjukkan penolakan atau mencari alasan untuk membenarkan tindakan sendiri. Mereka menyukai gagasan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi belum tentu bersedia menghadapi bagian-bagian diri yang perlu diperbaiki. Padahal, perubahan yang sesungguhnya membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan, menerima kritik, dan menerapkan kebiasaan baru secara konsisten. Pada dasarnya, setiap orang bisa menunjukkan perilaku egois dalam situasi tertentu. Hal tersebut tidak otomatis menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang buruk. Namun, jika kebiasaan tersebut terus berulang dan mengabaikan kebutuhan orang lain, dampaknya dapat mengganggu hubungan sosial. Mengenali perilaku sendiri merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Dengan belajar mendengarkan, menghargai batasan, menerima masukan, dan memahami sudut pandang orang lain, seseorang dapat mengurangi kecenderungan terlalu berpusat pada dirinya sendiri.