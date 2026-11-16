Pandai Membaca Suasana, Ini 10 Hal Kecil yang Tidak Luput dari Perhatian Orang dengan EQ Tinggi

JawaPos.com – Pertemuan pertama sering kali menjadi momen ketika seseorang mulai membentuk kesan terhadap orang yang baru dikenalnya. Tanpa disadari, berbagai informasi dikumpulkan melalui cara berbicara, ekspresi wajah, hingga perilaku sederhana selama percakapan berlangsung.

Bagi orang yang memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EQ) tinggi, memahami seseorang tidak hanya dilakukan dengan mendengarkan perkataannya. Mereka juga cenderung memperhatikan isyarat nonverbal dan perubahan suasana yang muncul selama interaksi.

Kemampuan tersebut membantu mereka menyesuaikan cara berkomunikasi, memahami kebutuhan lawan bicara, serta menciptakan suasana pertemuan yang lebih nyaman.

Dilansir dari Geediting, terdapat sepuluh hal kecil yang biasanya menjadi perhatian individu dengan kecerdasan emosional tinggi dalam beberapa menit pertama ketika bertemu seseorang.

1. Nada Suara dan Cara Seseorang Berbicara Orang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak hanya mendengarkan isi pembicaraan, tetapi juga memperhatikan bagaimana lawan bicara menyampaikan kalimatnya.

Mereka biasanya menangkap perubahan intonasi, kecepatan berbicara, serta tekanan suara ketika seseorang menjelaskan sesuatu. Nada yang terdengar bersemangat, misalnya, bisa memberikan kesan berbeda dibandingkan suara yang pelan dan terdengar ragu.

Selain itu, mereka juga memperhatikan kesesuaian antara intonasi dengan pesan yang disampaikan. Hal ini membantu mereka memahami suasana emosional percakapan tanpa harus langsung menarik kesimpulan mengenai kepribadian seseorang.

2. Cara Menjaga Kontak Mata Kontak mata menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat memberikan gambaran mengenai kenyamanan seseorang ketika berinteraksi.

Individu dengan EQ tinggi biasanya memperhatikan apakah lawan bicara terlihat nyaman melakukan kontak mata atau justru sering mengalihkan pandangan. Mereka juga mengamati apakah tatapan tersebut terasa wajar dan sesuai dengan alur percakapan.

Namun, mereka tidak serta-merta menganggap seseorang yang jarang menatap mata sebagai pribadi yang tidak jujur atau tidak percaya diri. Faktor budaya, kebiasaan, dan kondisi pribadi juga dapat memengaruhi perilaku tersebut.

Karena itu, kontak mata lebih dipahami sebagai salah satu petunjuk untuk membaca situasi, bukan dasar tunggal dalam menilai seseorang.

3. Bahasa Tubuh Saat Berinteraksi Selain melalui ucapan, seseorang juga menyampaikan pesan lewat gerakan tubuh. Posisi tangan, cara duduk, arah tubuh, hingga ekspresi wajah dapat memberikan informasi tambahan selama pertemuan berlangsung.

Orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung memperhatikan apakah lawan bicara terlihat santai, tegang, atau masih menjaga jarak.

Misalnya, postur tubuh yang rileks dapat menunjukkan kenyamanan dalam situasi tertentu. Sebaliknya, gerakan yang kaku mungkin menandakan seseorang sedang merasa kurang nyaman.

Mereka juga berusaha memahami keseluruhan situasi sebelum memberikan penilaian karena bahasa tubuh bisa dipengaruhi oleh banyak faktor.

4. Ekspresi Senyum yang Ditampilkan Senyum menjadi salah satu ekspresi yang paling mudah terlihat ketika seseorang berkenalan. Meski begitu, tidak semua senyuman memiliki makna emosional yang sama.

Individu dengan EQ tinggi biasanya memperhatikan kapan seseorang tersenyum, bagaimana ekspresi wajahnya berubah, serta apakah senyuman tersebut muncul secara alami selama percakapan.

Dalam psikologi, terdapat istilah Duchenne smile yang menggambarkan senyuman yang melibatkan otot di sekitar mata selain otot mulut.

Mereka memahami bahwa ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk mengenai suasana hati seseorang. Namun, senyum formal juga tidak selalu berarti kepura-puraan karena setiap orang memiliki kebiasaan sosial yang berbeda.

5. Pilihan Kata dan Cara Menanggapi Pembicaraan Cara seseorang menyusun kalimat dapat memberikan gambaran mengenai gaya komunikasinya. Karena itu, orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya tidak hanya memperhatikan topik yang dibicarakan, tetapi juga pola komunikasi lawan bicara.

Mereka mengamati apakah seseorang senang mendominasi percakapan, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, atau menunjukkan ketertarikan melalui pertanyaan.

Pilihan kata juga menjadi perhatian, termasuk bagaimana seseorang membicarakan orang lain, menyampaikan kritik, dan merespons perbedaan pendapat.

Dari interaksi tersebut, mereka dapat memahami kecenderungan komunikasi seseorang sekaligus menentukan pendekatan yang lebih sesuai agar percakapan berjalan nyaman.

6. Kesungguhan dalam Mendengarkan Salah satu hal yang mudah diperhatikan dalam pertemuan pertama adalah seberapa besar perhatian seseorang terhadap percakapan yang sedang berlangsung.

Orang dengan EQ tinggi biasanya menyadari apakah lawan bicara benar-benar menyimak atau justru sering kehilangan fokus. Misalnya, terlalu sering memeriksa ponsel, memberikan respons yang tidak sesuai, atau memotong pembicaraan tanpa alasan jelas.

Sebaliknya, seseorang yang mendengarkan dengan baik biasanya mampu memberikan tanggapan sesuai topik dan mengingat informasi yang baru saja disampaikan.

Kemampuan untuk hadir secara penuh dalam percakapan membuat interaksi terasa lebih hangat. Lawan bicara pun cenderung merasa dihargai karena mendapatkan perhatian yang semestinya.

7. Reaksi Spontan Ketika Membahas Topik Tertentu Respons spontan terkadang memberikan petunjuk mengenai perasaan seseorang terhadap suatu pembahasan. Perubahan ekspresi, jeda sebelum menjawab, atau nada suara yang mendadak berbeda dapat menjadi bagian dari komunikasi emosional.

Individu dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung memperhatikan perubahan tersebut, terutama ketika percakapan mulai menyentuh topik yang cukup pribadi atau sensitif.

Mereka berusaha memahami apakah lawan bicara terlihat nyaman melanjutkan pembicaraan atau justru membutuhkan waktu untuk merespons.

Kepekaan ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam menentukan topik berikutnya. Mereka tidak memaksakan pertanyaan apabila melihat orang lain belum siap membicarakan sesuatu.

8. Antusiasme dan Energi Selama Percakapan Setiap orang memiliki tingkat energi dan gaya interaksi yang berbeda. Ada yang mudah menunjukkan antusiasme, sementara sebagian lainnya lebih tenang dan membutuhkan waktu untuk merasa nyaman.

Orang dengan EQ tinggi biasanya memperhatikan bagaimana seseorang terlibat dalam percakapan. Mereka melihat apakah lawan bicara menunjukkan ketertarikan, memberikan tanggapan, atau justru terlihat kesulitan mengikuti pembahasan.

Mereka juga tidak langsung menyamakan sikap pendiam dengan ketidakpedulian. Kondisi fisik, suasana hati, dan situasi saat pertemuan berlangsung bisa memengaruhi energi seseorang.

Dengan memahami perbedaan tersebut, mereka dapat menyesuaikan ritme komunikasi agar tidak membuat lawan bicara merasa tertekan.

9. Batasan Pribadi yang Diterapkan Seseorang Kemampuan memahami batasan merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Dalam pertemuan awal, seseorang mungkin belum merasa nyaman membicarakan kehidupan pribadi atau menjawab pertanyaan tertentu.

Orang yang memiliki EQ tinggi biasanya peka terhadap hal tersebut. Mereka memperhatikan sejauh mana lawan bicara bersedia berbagi informasi dan kapan sebaiknya percakapan diarahkan ke topik yang lebih umum.

Mereka juga tidak memaksakan kedekatan hanya karena ingin mengenal seseorang lebih cepat.

Menghargai batas pribadi menunjukkan bahwa hubungan sosial sebaiknya dibangun secara bertahap melalui rasa saling percaya, bukan dengan tekanan atau pertanyaan yang terlalu mendalam.

10. Kesesuaian antara Ucapan dan Perilaku Hal lain yang tidak luput dari perhatian adalah apakah tindakan seseorang sejalan dengan perkataannya.

Misalnya, seseorang mengatakan bahwa dirinya senang bertemu, tetapi terus menunjukkan sikap tidak tertarik terhadap percakapan. Atau, ia mengaku sedang santai, tetapi terlihat terburu-buru dan sulit berkonsentrasi.

Orang dengan EQ tinggi biasanya memperhatikan perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal tersebut. Mereka berusaha memahami apakah ada faktor tertentu yang membuat seseorang menunjukkan respons berbeda dari perkataannya.

Namun, ketidaksesuaian tersebut tidak otomatis menandakan kebohongan. Seseorang bisa saja merasa gugup, lelah, atau sedang menghadapi persoalan pribadi.