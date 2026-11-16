Waspada, 7 Sikap Canggung Ini Bisa Menghambat Hubungan Sosial Menurut Psikologi

JawaPos.com – Berinteraksi dengan orang lain terkadang tidak berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang merasa gugup, salah memilih kata, atau melakukan sesuatu yang membuat suasana menjadi kikuk. Kondisi semacam ini sebenarnya lumrah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, kecanggungan yang muncul berulang kali hingga menghambat komunikasi patut menjadi perhatian. Sebab, kebiasaan tersebut bisa berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membangun hubungan dan menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan sosial. Dalam psikologi, keterampilan sosial tidak hanya diukur dari kemampuan berbicara atau keberanian tampil di hadapan banyak orang. Aspek lain seperti memahami bahasa tubuh, mengenali perasaan orang lain, menghargai batasan, dan mengetahui waktu yang tepat untuk merespons juga memiliki peran penting. Dilansir dari Geediting, ada tujuh perilaku canggung yang dapat mencerminkan kurang berkembangnya keterampilan sosial seseorang. Berikut penjelasannya. 1. Selalu Kesulitan Memulai dan Mempertahankan Percakapan Salah satu tanda seseorang kurang terampil dalam bersosialisasi adalah kesulitan membangun komunikasi dua arah. Mereka mungkin merasa bingung ketika harus membuka pembicaraan atau tidak mengetahui bagaimana melanjutkan topik agar percakapan tetap menarik. Kondisi ini biasanya terlihat dari kebiasaan memberikan jawaban pendek tanpa berusaha mengembangkan pembahasan, jarang mengajukan pertanyaan, hingga mengakhiri percakapan secara tiba-tiba. Dalam psikologi interpersonal, kemampuan tersebut berkaitan dengan conversational skill atau keterampilan bercakap-cakap. Kemampuan ini dibutuhkan agar komunikasi berlangsung secara alami dan kedua pihak merasa dilibatkan. 2. Tidak Peka Terhadap Bahasa Tubuh Lawan Bicara Komunikasi tidak selalu disampaikan melalui kata-kata. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, hingga perubahan intonasi suara juga dapat memberikan gambaran mengenai perasaan seseorang. Individu yang kurang memiliki kepekaan sosial terkadang kesulitan menangkap isyarat tersebut. Mereka bisa saja terus berbicara meskipun lawan bicaranya terlihat bosan atau tidak menyadari ketika seseorang sebenarnya ingin mengakhiri percakapan. Kemampuan memahami sinyal nonverbal atau nonverbal cue reading sangat penting dalam interaksi sehari-hari. Jika tidak berkembang dengan baik, seseorang berisiko salah menafsirkan situasi dan membuat komunikasi terasa kurang nyaman. 3. Terlalu Mendominasi atau Justru Tidak Banyak Berbicara Keseimbangan dalam berkomunikasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika menjalin hubungan sosial. Namun, tidak semua orang mampu menyesuaikan porsi berbicara dengan lawan interaksinya. Ada individu yang cenderung mengambil alih seluruh percakapan, terus membicarakan pengalaman pribadi, atau terlalu banyak membagikan informasi yang sebenarnya tidak perlu diketahui orang lain. Sebaliknya, ada pula yang hampir tidak memberikan tanggapan sehingga terkesan tidak tertarik dengan pembicaraan. Ketidakseimbangan komunikasi ini dapat membuat interaksi terasa kurang menyenangkan. Padahal, percakapan yang sehat membutuhkan kesempatan bagi setiap orang untuk berbicara dan didengarkan. 4. Tidak Memahami Batasan dalam Pergaulan Mengetahui hal yang pantas dibicarakan dan memahami batas privasi orang lain merupakan bagian penting dari kecerdasan sosial. Sayangnya, seseorang yang kurang peka terhadap lingkungan terkadang tidak menyadari bahwa perilakunya dapat membuat orang lain merasa terganggu. Contohnya, menanyakan persoalan pribadi kepada orang yang baru dikenal, membahas topik sensitif di tengah suasana yang tidak tepat, atau melontarkan candaan yang berpotensi menyinggung perasaan. Dalam psikologi, kemampuan mengenali situasi dan memahami ekspektasi lingkungan berkaitan dengan social awareness atau kesadaran sosial. Tanpa kemampuan tersebut, seseorang bisa kesulitan menyesuaikan sikap dengan kondisi dan orang-orang di sekitarnya. 5. Memberikan Respons Emosional yang Tidak Sesuai Situasi Kemampuan memahami emosi orang lain juga menentukan kualitas hubungan interpersonal. Seseorang yang kurang peka secara emosional terkadang memberikan reaksi yang tidak sesuai dengan keadaan. Misalnya, tertawa ketika orang lain sedang menceritakan pengalaman menyedihkan atau menunjukkan sikap datar saat seseorang membutuhkan dukungan emosional. Hal ini bisa berkaitan dengan emotional attunement, yaitu kemampuan menyelaraskan respons emosional dengan perasaan dan situasi yang sedang dialami orang lain. Ketika kemampuan tersebut kurang berkembang, lawan bicara mungkin merasa tidak dimengerti, kurang dihargai, atau bahkan enggan berbagi cerita di kemudian hari. 6. Kerap Menghindari Pertemuan dan Interaksi Sosial Kebiasaan menarik diri dari lingkungan juga bisa menjadi salah satu tanda adanya kesulitan dalam bersosialisasi. Rasa tidak nyaman ketika bertemu orang baru terkadang membuat seseorang memilih menghindari berbagai kesempatan untuk berinteraksi. Perilaku ini dapat terlihat dari keengganan menghadiri acara bersama, merasa gugup saat harus berbicara dengan orang asing, hingga terus memikirkan setiap perkataan sebelum maupun setelah percakapan berlangsung. Kecemasan sosial dan rendahnya rasa percaya diri dapat menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Jika terus-menerus menghindari interaksi, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk melatih kemampuan komunikasinya. Akibatnya, rasa canggung bisa semakin sulit diatasi. 7. Sulit Memahami Sudut Pandang Orang Lain Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, tidak semua individu terbiasa mempertimbangkan perasaan dan pemikiran orang lain ketika berkomunikasi. Orang yang mengalami kesulitan dalam perspective-taking cenderung hanya berfokus pada pendapatnya sendiri, sulit menerima sudut pandang berbeda, atau tidak menyadari dampak perkataannya terhadap perasaan orang lain. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang terlihat kurang empati, bahkan dianggap bersikap kasar meskipun sebenarnya tidak memiliki niat untuk menyakiti. Dengan belajar memahami perspektif orang lain, seseorang dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, serta menciptakan hubungan sosial yang lebih baik. Pada dasarnya, memiliki kecanggungan dalam situasi tertentu bukan berarti seseorang mempunyai keterampilan sosial yang buruk. Namun, mengenali kebiasaan yang sering muncul dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain.