5 Perbedaan Cara Introvert dan Ekstrovert Menggunakan Media Sosial, Sangat Bertolak Belakang!

Ilustrasi introvert dan ekstrovert dalam bermain media sosial (Pexels/Tima Miroshnichenko) JawaPos.com - Media sosial menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi, menjalin pertemanan, dan membagikan berbagai momen kehidupan.

Namun, cara seseorang memanfaatkannya ternyata dapat dipengaruhi oleh kepribadian, terutama apakah mereka termasuk introvert atau ekstrovert.

Orang dengan kepribadian introvert umumnya lebih menyukai interaksi dalam lingkaran kecil dan hubungan yang mendalam.

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Sebaliknya, ekstrovert cenderung menikmati pergaulan luas, komunikasi aktif, serta kesempatan untuk mengenal banyak orang baru.

Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tercermin dari kebiasaan mereka di dunia maya.

Mulai dari memilih teman, mengatur privasi, hingga menanggapi jumlah tanda suka atau like, introvert dan ekstrovert memiliki kecenderungan yang cukup bertolak belakang.

Meskipun tidak berlaku mutlak bagi semua orang, ada sejumlah pola menarik yang sering ditemukan dalam cara kedua tipe kepribadian ini menggunakan media sosial. Berikut lima perbedaan yang patut diketahui dilansir dari YourTango.

1. Cara Menjalin dan Mempertahankan Pertemanan

Introvert: Lebih Memilih Berteman dengan Orang Terdekat

Bagi seorang introvert, memiliki banyak teman di media sosial bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Mereka cenderung membatasi daftar pertemanan hanya untuk orang-orang yang benar-benar dikenal dan memiliki hubungan dekat.

Media sosial biasanya dimanfaatkan untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, sahabat, atau orang-orang tersayang yang jarang ditemui secara langsung.

Mereka lebih nyaman mengikuti kabar kehidupan orang-orang yang memiliki ikatan emosional dibandingkan dipenuhi unggahan dari sekadar kenalan.

Kecenderungan ini bukan berarti introvert tidak menyukai orang lain. Mereka hanya lebih menghargai kualitas hubungan daripada jumlah pertemanan. Lingkaran sosial yang kecil tetapi akrab sering kali terasa lebih nyaman bagi mereka.

Ekstrovert: Semakin Banyak Teman, Semakin Menyenangkan

Berbeda dengan introvert, orang ekstrovert biasanya lebih terbuka dalam membangun jaringan pertemanan di media sosial. Mereka tidak keberatan memiliki ratusan bahkan ribuan teman dalam daftar akun pribadinya.

Permintaan pertemanan dari orang yang baru dikenal, teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi, hingga kenalan dari teman lainnya sering kali diterima dengan senang hati.

Bagi ekstrovert, media sosial merupakan kesempatan untuk memperluas koneksi dan menemukan orang-orang baru.

Mereka menikmati interaksi yang lebih luas sehingga jumlah teman yang banyak bukanlah sesuatu yang dianggap mengganggu.

2. Menjaga Privasi Akun Media Sosial

Introvert: Lebih Suka Membatasi Akses Orang Lain

Privasi menjadi salah satu hal yang cukup diperhatikan oleh pengguna media sosial dengan kepribadian introvert. Mereka umumnya lebih nyaman mengatur akun pribadi agar hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu.

Unggahan, foto, maupun informasi kehidupan sehari-hari biasanya dibatasi untuk teman yang sudah diterima.

Mereka juga cenderung rutin memeriksa pengaturan privasi untuk memastikan tidak ada perubahan yang membuat informasi pribadi dapat dilihat sembarang orang.

Bahkan, sebagian introvert merasa kurang nyaman ketika harus bergabung dengan grup tertentu yang mengharuskan mereka menggunakan akun pribadi.

Mereka tidak selalu ingin membuka akses kehidupan pribadinya kepada orang asing yang belum dikenal.

Bagi introvert, menjaga privasi bukan sekadar kebiasaan, melainkan salah satu cara untuk menciptakan ruang digital yang terasa aman dan nyaman.

Ekstrovert: Lebih Terbuka Membagikan Kehidupan

Sementara itu, ekstrovert cenderung tidak terlalu mempermasalahkan keterbukaan akun media sosial. Sebagian dari mereka bahkan membiarkan profil dan unggahannya dapat dilihat oleh publik atau teman dari teman.

Mereka merasa lebih leluasa ketika bisa membagikan aktivitas, pemikiran, maupun pengalaman kepada banyak orang.

Keterbukaan tersebut juga memungkinkan mereka menjangkau pengguna lain yang memiliki ketertarikan serupa.

Tidak jarang, sikap terbuka ini menjadi salah satu cara untuk memperluas pergaulan dan mendapatkan koneksi baru melalui media sosial.

3. Menanggapi Jumlah Like dan Komentar

Introvert: Tidak Terlalu Memikirkan Respons Pengguna Lain

Ketika membagikan sesuatu di media sosial, introvert umumnya tidak terlalu berorientasi pada jumlah tanda suka atau komentar yang diperoleh.

Mereka bisa saja mengunggah foto, membagikan pengalaman, atau menyampaikan sesuatu hanya karena ingin menyimpan kenangan dan memberi kabar kepada orang-orang terdekat.

Sedikitnya jumlah like tidak selalu membuat mereka kecewa. Selama unggahan tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang memang ingin mengetahui kabar mereka, hal itu sudah cukup.

Bagi sebagian introvert, kepuasan dalam menggunakan media sosial lebih berkaitan dengan kenyamanan pribadi daripada mendapatkan perhatian dari banyak pengguna.

Ekstrovert: Lebih Memperhatikan Respons dan Interaksi

Sebaliknya, sebagian ekstrovert cenderung lebih memperhatikan respons yang diterima setelah mengunggah sesuatu. Jumlah like, komentar, dan interaksi dapat menjadi salah satu indikator bahwa unggahan mereka mendapatkan perhatian.

Ada pula yang merasa kecewa ketika unggahannya tidak memperoleh respons sebanyak yang diharapkan. Bahkan, beberapa orang mungkin mempertimbangkan untuk menghapus unggahan karena merasa kurang mendapatkan perhatian.

Bukan berarti semua ekstrovert selalu membutuhkan pengakuan orang lain. Namun, karena mereka cenderung menikmati interaksi sosial, respons dari pengguna lain bisa menjadi bagian penting dari pengalaman bermedia sosial.

4. Menanggapi Permintaan Pertemanan

Introvert: Selektif dan Tidak Segan Mengabaikan Permintaan

Mendapatkan permintaan pertemanan dari seseorang yang tidak terlalu dikenal bisa membuat introvert berpikir dua kali sebelum menerimanya.

Mereka biasanya mempertimbangkan seberapa dekat hubungan dengan orang tersebut dan apakah pernah memiliki interaksi yang berarti sebelumnya.

Bahkan, permintaan dari teman lama semasa sekolah yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi belum tentu langsung diterima.

Bagi introvert, mengenal nama atau pernah berada di lingkungan yang sama tidak otomatis berarti harus terhubung melalui akun pribadi.

Mereka mungkin merasa kurang nyaman jika seseorang yang hampir tidak pernah berinteraksi tiba-tiba bisa mengakses berbagai informasi tentang kehidupan pribadinya.

Ekstrovert: Mudah Menerima Permintaan dari Berbagai Orang

Berbeda dengan introvert, ekstrovert umumnya lebih santai ketika menerima permintaan pertemanan. Mereka tidak selalu merasa perlu mengenali seseorang secara mendalam sebelum menekan tombol terima.

Selama pernah bertemu, memiliki kenalan yang sama, atau sekadar mengetahui orang tersebut dari lingkungan tertentu, mereka cenderung tidak keberatan untuk terhubung.

Hal ini berkaitan dengan kecenderungan ekstrovert yang menikmati kesempatan memperluas jaringan sosial.

Mereka memandang setiap koneksi baru sebagai peluang untuk berkomunikasi, bertukar informasi, atau menjalin hubungan di kemudian hari.

5. Kebiasaan Menghapus Teman dari Daftar Pertemanan

Introvert: Tidak Ragu Menghapus Koneksi yang Tidak Dekat

Selain selektif menerima permintaan pertemanan, introvert juga cenderung tidak keberatan menghapus akun yang dirasa tidak lagi memiliki hubungan berarti.

Misalnya, mereka mungkin menerima permintaan pertemanan karena merasa tidak enak menolak seseorang yang dikenal melalui teman lain.

Namun, jika setelah terhubung tidak pernah ada komunikasi atau interaksi, mereka bisa saja memutuskan untuk menghapus koneksi tersebut.

Bagi introvert, mempertahankan daftar teman yang terlalu panjang bukanlah sebuah keharusan. Mereka lebih memilih mengisinya dengan orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan personal.

Keputusan tersebut juga tidak selalu bermaksud menyakiti perasaan orang lain. Mereka hanya ingin menjaga ruang digital tetap sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pribadi.

Ekstrovert: Lebih Memperhatikan Perubahan Daftar Pertemanan

Sementara itu, ekstrovert cenderung lebih memperhatikan hubungan yang terjalin melalui media sosial. Mereka mungkin menyadari ketika seseorang tiba-tiba menghapus pertemanan atau tidak lagi mengikuti akun mereka.

Bahkan, tindakan tersebut terkadang dapat menimbulkan rasa kecewa, terutama jika sebelumnya mereka merasa sudah memiliki hubungan yang cukup baik dengan orang tersebut.

Hal ini bisa terjadi karena ekstrovert lebih terbiasa memandang media sosial sebagai sarana membangun dan mempertahankan koneksi.

Ketika seseorang memutus hubungan secara tiba-tiba, mereka mungkin bertanya-tanya mengenai alasan di balik tindakan tersebut.

Meski demikian, bukan berarti semua ekstrovert akan mempermasalahkan perubahan daftar pertemanan. Reaksi setiap orang tetap dipengaruhi oleh pengalaman, kedekatan hubungan, dan karakter masing-masing.

Perbedaan Kepribadian Tidak Menentukan Baik atau Buruknya Penggunaan Media Sosial

Cara introvert dan ekstrovert menggunakan media sosial memang dapat terlihat sangat bertolak belakang. Namun, perbedaan tersebut bukan berarti salah satu kepribadian lebih baik daripada yang lain.

Introvert cenderung mengutamakan hubungan yang dekat, privasi, dan kenyamanan dalam berinteraksi. Sementara itu, ekstrovert lebih menikmati koneksi yang luas, komunikasi terbuka, dan respons dari lingkungan sosialnya.

Tentu saja, tidak semua orang introvert atau ekstrovert memiliki kebiasaan yang sama. Ada introvert yang aktif membagikan kehidupan pribadinya, begitu pula ekstrovert yang sangat menjaga privasi akun.

Pada akhirnya, memahami perbedaan tersebut dapat membantu seseorang lebih bijak dalam menyikapi perilaku orang lain di dunia maya.

Ketika permintaan pertemanan tidak diterima atau koneksi tiba-tiba dihapus, belum tentu tindakan itu menunjukkan ketidaksukaan secara pribadi.