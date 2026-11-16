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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 17 November 2026 | 01.48 WIB

7 Ciri Khas Orang yang Selalu Menggunakan Mode Getar pada Ponselnya, Apa Saja?

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ilustrasi orang yang memegang ponsel. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kebiasaan seseorang dalam menggunakan ponsel ternyata bisa memberikan gambaran menarik mengenai karakter dan kepribadiannya.

Hal-hal kecil yang sering dilakukan setiap hari, termasuk cara mengatur suara notifikasi, terkadang dapat mencerminkan preferensi dan pola perilaku tertentu.

Salah satu contohnya adalah kebiasaan memilih mode getar dibandingkan nada dering.

Bagi sebagian orang, pengaturan ini dianggap lebih nyaman karena HP tetap memberikan pemberitahuan tanpa harus mengeluarkan suara yang bisa mengganggu suasana sekitar.

Jika diperhatikan lebih jauh, pilihan sederhana tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah kecenderungan perilaku seseorang.

Melansir geediting, orang-orang yang terbiasa mengaktifkan mode getar pada ponselnya kerap dikaitkan dengan tujuh ciri khas ini.

1. Mereka mendambakan ketenangan

Orang-orang yang mengaktifkan fitur getar pada ponsel mereka biasanya menghargai ketenangan.

Mereka menikmati kesendirian dan menemukan penghiburan dalam keheningan.

2. Mereka peduli dengan lingkungan sekitar

Orang-orang yang mengaktifkan fitur getar pada ponselnya sering memperhatikan lingkungan sekitar dan sadar bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi individu lain.

Melalui tindakan tersebut, mereka menunjukkan empati dan pertimbangan, kualitas yang sering dihargai oleh banyak orang.

3. Mereka menghargai ruang pribadi

Orang-orang yang membiarkan ponselnya bergetar melihatnya sebagai alat, bukan tali kekang.

Ada perasaan terganggu yang datang melalui panggilan, pesan teks, dan notifikasi yang menuntut perhatian.

Bagi mereka, mengaktifkan mode getar pada ponsel merupakan cara untuk menetapkan batasan serta mendapatkan kembali kendali atas ruang dan waktu pribadi.

4. Mereka tidak mudah terganggu

Orang yang mengaktifkan fitur getar pada ponsel cenderung tidak mudah terganggu oleh rentetan notifikasi.

Faktanya, suara notifikasi bisa menimbulkan gangguan yang signifikan, berujung pada penurunan kinerja dalam mengerjakan tugas.

5. Mereka sadar diri

Mereka menyadari kebutuhan dan perasaan sendiri, memahami bagaimana aliran notifikasi yang terus-menerus dapat memengaruhi suasana hati dan fokusnya.

Orang-orang ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan interaksi dengan teknologi dan tidak membiarkannya menentukan keadaan emosi atau fokus mereka.

6. Mereka lebih sosial

Meskipun tampak seolah-olah menjauhi orang lain, sebenarnya mereka lebih menghargai lingkungan sosialnya.

Dengan memilih mode getar, mereka membuat keputusan sadar untuk menghormati norma sosial dan kenyamanan orang-orang sekitar.

7. Mereka mudah beradaptasi

Orang yang memilih mode getar menunjukkan kemampuan beradaptasi, menyesuaikan pengaturan ponsel untuk memenuhi tuntutan lingkungan sosial yang berbeda.

Ini penyesuaian kecil, tetapi menunjukkan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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mode getarkebiasaanperilakuponsel

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