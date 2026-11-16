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Penulis: Cicilia Margarettha
Selasa, 17 November 2026 | 01.07 WIB

5 Hal Yang Perlu Diperbaiki Orang Ekstrovert Agar Hubungan Sosial Lebih Sehat

Ilustrasi Interaksi Sosial Dan Komunikasi Antarpribadi Yang Sehat. (Magnific) - Image

Ilustrasi Interaksi Sosial Dan Komunikasi Antarpribadi Yang Sehat. (Magnific)

JawaPos.com – Kepribadian ekstrovert sering kali diidentidentikan dengan energi yang melimpah, kemampuan bersosialisasi yang tinggi, dan menjadi pusat perhatian di berbagai kesempatan.

Seorang dengan kepribadian ekstrovert umumnya mendapatkan energi dari interaksi sosial dengan orang lain. Namun, bukan berarti gaya komunikasi dan sosial mereka selalu bebas dari kekurangan.

Dalam praktiknya, dorongan konstan untuk berinteraksi dan mendominasi ruang sosial terkadang dapat memicu gesekan, kelelahan bagi orang di sekitar, atau membuat hubungan menjadi kurang mendalam.

Refleksi diri tetap diperlukan agar relasi yang dibangun tidak hanya ramai secara kuantitas, tetapi juga sehat secara kualitas.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (16/11), menyebutkan dinamika hubungan antara berbagai tipe kepribadian menunjukkan bahwa memahami batasan diri dan orang lain adalah kunci utama keharmonisan.

Studi psikologi sosial juga kerap menekankan bahwa kualitas hubungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam mendengarkan secara aktif dan menghargai ruang privat orang lain.

Berikut adalah lima hal yang perlu diperbaiki oleh orang ekstrovert agar hubungan sosial yang dijalin menjadi lebih sehat dan bermakna:

1.      Belajar menjadi pendengar yang aktif

Ekstrovert cenderung gemar berbicara, memimpin percakapan, atau mengekspresikan ide dengan cepat.

Namun, kebiasaan ini kerap membuat seorang dengan kepribadian ekstrovert lupa untuk menjadi pendengar yang baik.

Memperbaiki kualitas komunikasi dengan memberi kesempatan orang lain berbicara tanpa interupsi akan membuat relasi terasa lebih seimbang dan dihargai.

2.      Mengurangi kebutuhan validasi eksternal

Sebagian ekstrovert terlalu mengandalkan kehadiran dan perhatian orang lain untuk merasa berharga atau berenergi.

Ketika perhatian tersebut tidak didapatkan, muncul perasaan cemas atau diabaikan. Belajar merasa nyaman dengan diri sendiri tanpa harus selalu dikelilingi keramaian adalah langkah penting untuk membangun kemandirian emosional.

3.      Menghargai kebutuhan akan ruang pribadi

Tidak semua orang memiliki kapasitas energi sosial yang sama. Seorang dengan kepribadian ekstrovert terkadang sering memaksa teman atau pasangan introvert mereka untuk terus-menerus hadir dalam acara sosial.

Menyadari dan menghormati batasan saat orang lain membutuhkan waktu sendiri (alone time) akan mencegah orang lain merasa terbebani atau kelelahan secara mental.

4.      Menghindari dominasi dalam diskusi

Kepercayaan diri yang tinggi membuat ekstrovert sering kali tanpa sadar mendominasi diskusi kelompok atau keputusan bersama. Hal ini berisiko menenggelamkan suara atau pendapat orang lain yang lebih pasif.

Memberikan ruang bagi individu lain untuk bersuara menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan demokratis.

5.      Tidak menganggap menyimpanan energi sebagai penolakan

Ketika orang di sekitar atau pasangan mereka memilih untuk diam atau menolak ajakan berkumpul, seorang ekstrovert kerap kali menangkapnya secara personal sebagai bentuk penolakan.

Padahal, bagi sebagian orang, menarik diri adalah cara alami memulihkan energi. Belajar untuk tidak langsung berasumsi negatif akan menjaga hubungan tetap harmonis.

Pada akhirnya, kepribadian ekstrovert adalah aset yang luar biasa dalam membangun koneksi dan hubungan.

Dengan kesadaran untuk terus mengevaluasi diri, memperbaiki pola komunikasi, serta memahami perspektif orang lain, hubungan sosial yang terjalin tidak hanya akan terasa menyenangkan, tetapi juga jauh lebih sehat dan tahan lama.

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Editor: Novia Tri Astuti
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Ekstrovertsehathubungan

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