6 Alasan Anda Berpura-pura Menjadi Orang Lain dan Kehilangan Jati Diri

JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah melewati fase yang membuat mereka berpura-pura hidup dalam kepalsuan (fake).

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (16/11) hal ini bisa terjadi saat anda sedang menghadapi perubahan hidup.

Terutama saat berusaha memahami siapa diri anda yang sebenarnya, dan ke mana arah kehidupan akan berjalan kedepan.

Seseorang juga mungkin mengalami kekahwatiran saat berada di lingkungan yang tidak disukai.

Berikut beberapa alasan yang mendasari mengapa seseorang bisa menjadi fake untuk berpura-pura dalam menjalani kehidupan.

Kenali jati diri anda

Orang yang menjalani kehidupan sesuai jati dirinya cenderung merasa lebih bahagia. Namun cara tersebut tidak selalu mudah ditempuh.

Saat merasa seperti sedang berpura-pura, cobalah untuk menjadikannya sebagai tanda bahwa ada beberapa aspek kehidupan yang perlu dievaluasi dan dipertimbangkan.

Anda perlu menemukan jati diri yang sebenarnya dan menghargainya dengan ketulusan serta martabat yang layak untuk diterima.

Berhenti mencari validasi

Anda tidak harus mendapatkan pengakuan dari orang lain untuk membuktikan bahwa diri sendiri berpengetahuan.

Mulailah menghargai kemampuan dan keterampilan diri sendiri tanpa harus menunggu pengakuan dari orang lain. Pendapat yang paling penting mengenai diri sendiri adalah opini diri anda sendiri.

Belajarlah melihat diri sendiri dengan lebih baik dan menghargai berbagai kelebihan yang anda miliki.

Mulailah untuk menghargai kemampuan dan keterampilan sendiri tanpa harus menunggu validasi orang lain.

Temukan hobi

Saat sedang depresi, anda mungkin akan kesulitan untuk menemukan aktivitas yang benar-benar disukai.

Cobalah untuk mengubah rutinitas atau mencari suasana baru untuk mengetahui apakah anda hanya membutuhkan variasi.

Anda bisa mencoba berbagai aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Cobalah aktivitas lain yang lebih menarik.

Menerima diri sendiri

Anda perlu terus mengenali diri sendiri secara mendalam dan bersabar selama proses hubungan pribadi dengan diri sendiri berkembang

Cobalah untuk menjernihkan pikiran. Anda juga bisa mulai menulis jurnal untuk dapat mencatat pikiran dan perasaan anda setiap hari.

Ingat bahwa anda adalah seorang manusia yang terus berkembang dan memiliki potensi.

Sadari bahwa berharga apa adanya

Orang lain mungkin berusaha memberikan tuntutan dan ekspektasi tertentu pada anda.

Namun, hal tersebut merupakan masalah mereka, bukan tanggungjawab anda untuk memenuhinya. Anda sudah lebih dari cukup.

Berbicaralah dengan seseorang untuk bisa membantu anda dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan.

Cara ini dapat menjadi kesempatan untuk mengeluarkan pikiran dan rasa khawatir yang selama ini terpendam.