5 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Tidak Nyaman dengan Kedekatan Emosional

JawaPos.com – Membangun hubungan asmara bukan hanya tentang menghabiskan waktu bersama atau menunjukkan perhatian melalui tindakan romantis.

Kedekatan emosional juga membutuhkan keterbukaan, rasa aman, kejujuran, dan kesediaan untuk membicarakan hal-hal penting.

Namun, tidak semua orang merasa mudah ketika hubungan mulai menjadi lebih dalam dan serius.

Sebagian individu mungkin menunjukkan sikap menjaga jarak, menghindari percakapan serius, atau kesulitan mengungkapkan perasaan.

Perilaku tersebut bisa berkaitan dengan ketidaknyamanan terhadap kedekatan emosional, meskipun penyebabnya dapat berbeda-beda, mulai dari pengalaman masa lalu hingga perbedaan nilai dalam hubungan.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Jumat (16/11), menyebutkan sejumlah perilaku yang menunjukkan seseorang tidak nyaman dengan kedekatan emosional yang patut diperhatikan.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan komunikasi, rasa aman, kejujuran, dan kepercayaan.

Berikut lima perilaku yang dapat menjadi bahan evaluasi ketika membangun hubungan emosional.

1. Menghindari percakapan yang lebih mendalam

Seseorang yang tidak nyaman dengan kedekatan emosional mungkin cenderung menghindari pembicaraan mengenai perasaan, harapan, atau pengalaman pribadi.

Percakapan sering berhenti pada topik ringan tanpa berkembang menjadi komunikasi yang lebih terbuka.

Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat membuat pasangan kesulitan memahami kebutuhan emosional satu sama lain.

2. Menjaga jarak ketika hubungan semakin serius

Ketika hubungan mulai membicarakan komitmen atau masa depan, seseorang mungkin terlihat menarik diri.

Mereka bisa mengalihkan pembicaraan, menghindari kepastian, atau enggan membahas arah hubungan.

Namun, sikap tersebut tidak selalu berarti takut terhadap keintiman. Bisa jadi terdapat perbedaan tujuan atau kesiapan dalam menjalani hubungan.

3. Membuat pasangan takut mengungkapkan pendapat

Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berbicara secara terbuka.

Namun, jika seseorang mudah marah, meremehkan perasaan, atau memberikan respons yang mengintimidasi, pasangannya bisa merasa harus berhati-hati dalam setiap perkataan.

Kondisi seperti ini dapat menghambat terbentuknya rasa aman secara emosional dalam hubungan.

4. Tidak terbuka mengenai hal-hal penting

Pembicaraan tentang keuangan, kesetiaan, pernikahan, dan rencana masa depan merupakan bagian penting dalam hubungan serius.

Seseorang yang terus-menerus menghindari topik tersebut dapat membuat hubungan sulit berkembang.

Keterbukaan diperlukan agar kedua pihak memahami harapan dan batasan masing-masing dalam hubungan.

5. Menunjukkan pola ketidakjujuran dan sulit membangun kepercayaan

Kejujuran merupakan fondasi penting dalam kedekatan emosional. Jika seseorang berulang kali berbohong, menyembunyikan informasi penting, atau memberikan penjelasan yang tidak konsisten, pasangan dapat kehilangan rasa aman.

Ketika kepercayaan terus terganggu, hubungan akan semakin sulit membangun keintiman yang sehat.

Pada akhirnya, kedekatan emosional membutuhkan keterbukaan dan rasa aman dari kedua pihak.

Jika pola komunikasi terus menimbulkan ketidaknyamanan, penting untuk membicarakannya secara jujur dan mengevaluasi apakah hubungan tersebut memberikan ruang bagi keduanya untuk berkembang.