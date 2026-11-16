Terbiasa Dididik dengan Disiplin Ketat, Ini 8 Kebiasaan yang Melekat hingga Dewasa

JawaPos.com – Pengalaman masa kecil mempunyai peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang ketika memasuki usia dewasa. Salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh adalah pola pengasuhan orang tua, terutama ketika anak dibesarkan dengan aturan yang sangat ketat dan disiplin tinggi.

Sejak kecil, mereka mungkin terbiasa mengikuti berbagai peraturan, memenuhi tuntutan keluarga, hingga menghindari kesalahan karena takut mendapatkan teguran. Pengalaman tersebut bisa membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, tetapi dalam kondisi tertentu juga membuat seseorang kesulitan mengekspresikan perasaan.

Dilansir dari laman Global English Editing, ada delapan karakter yang kerap ditemukan pada orang dewasa yang tumbuh bersama orang tua dengan pola asuh keras. Kebiasaan tersebut dapat memengaruhi cara mereka mengambil keputusan, membangun hubungan, hingga menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

1. Selalu Berusaha Sempurna dan Takut Membuat Kesalahan

Seseorang yang sejak kecil terbiasa mendapatkan tuntutan tinggi mungkin tumbuh dengan keinginan kuat untuk melakukan segala sesuatu secara sempurna.

Mereka merasa harus memberikan hasil terbaik agar tidak mengecewakan orang tua maupun orang-orang di sekitarnya.

Ketika dewasa, kebiasaan tersebut dapat terlihat dari sikap yang terlalu memperhatikan detail, sulit menerima kekurangan, dan sering menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kegagalan.

Di satu sisi, keinginan untuk memberikan hasil maksimal dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan. Namun, jika berlebihan, kebiasaan ini justru berpotensi menimbulkan tekanan mental.

Mereka perlu memahami bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses belajar dan tidak semua hal harus berjalan sempurna.

2. Terbiasa Memikul Tanggung Jawab Sendiri

Didikan yang keras terkadang membuat anak harus belajar bertanggung jawab sejak usia dini.

Mereka mungkin sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah, menyelesaikan kewajiban tanpa banyak arahan, atau dituntut untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan.

Pengalaman tersebut dapat membentuk pribadi yang disiplin dan bisa diandalkan ketika dewasa.

Mereka biasanya tidak suka mengabaikan tugas serta berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Namun, kebiasaan memikul banyak beban juga bisa membuat mereka kesulitan meminta pertolongan.

Bahkan ketika sedang kelelahan, mereka terkadang tetap memaksakan diri karena merasa harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri.

3. Sangat Memperhatikan Aturan dan Batasan

Orang yang dibesarkan dalam keluarga dengan banyak peraturan biasanya terbiasa menjalani kehidupan secara terstruktur.

Sejak kecil, mereka memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi sehingga cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan.

Ketika memasuki usia dewasa, karakter tersebut dapat terlihat dari kebiasaan mematuhi aturan, menghargai kesepakatan, dan mempertimbangkan risiko sebelum melakukan sesuatu.

Sikap ini tentu memiliki sisi positif karena membantu mereka menjaga kedisiplinan.

Namun, terlalu takut melanggar aturan terkadang membuat seseorang sulit mencoba pengalaman baru.

Padahal, dalam situasi tertentu, keberanian mengambil keputusan dan mempertimbangkan kemungkinan berbeda juga diperlukan untuk mengembangkan kemampuan diri.

4. Lebih Suka Menyimpan Perasaan daripada Mengungkapkannya

Lingkungan keluarga yang kurang memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dapat membuat seseorang terbiasa memendam emosi.

Ketika kecil, mereka mungkin merasa tidak leluasa mengungkapkan ketidaksetujuan atau menceritakan perasaan karena khawatir mendapatkan respons negatif.

Kebiasaan tersebut bisa terbawa hingga dewasa.

Mereka cenderung terlihat pendiam, tidak banyak membicarakan persoalan pribadi, dan memilih menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain.

Meskipun demikian, sikap tertutup bukan berarti mereka tidak mempunyai perasaan atau tidak membutuhkan perhatian.

Belajar menyampaikan emosi secara sehat dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih dekat dan mengurangi beban pikiran yang selama ini dipendam.

5. Merasa Lebih Nyaman dengan Kehidupan Teratur

Rutinitas yang jelas sering kali memberikan rasa aman bagi seseorang yang sejak kecil terbiasa hidup dengan aturan ketat.

Mereka biasanya menyukai jadwal yang tersusun rapi, perencanaan matang, dan lingkungan yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan mendadak.

Ketika memiliki pekerjaan atau tanggung jawab tertentu, mereka cenderung membuat daftar kegiatan agar semuanya berjalan sesuai rencana.

Keteraturan tersebut membantu mereka mengelola waktu dan menyelesaikan berbagai kewajiban dengan lebih terarah.

Namun, terlalu bergantung pada rutinitas dapat membuat perubahan terasa menakutkan.

Sesekali mencoba hal spontan dan memberikan ruang bagi pengalaman baru dapat membantu mereka menjadi lebih fleksibel dalam menjalani kehidupan.

6. Tidak Mudah Memberikan Kepercayaan kepada Orang Lain

Pengalaman masa kecil juga dapat memengaruhi cara seseorang membangun kepercayaan ketika dewasa.

Individu yang pernah tumbuh dalam lingkungan keluarga penuh tekanan mungkin membutuhkan waktu lebih lama sebelum merasa nyaman untuk terbuka kepada orang lain.

Mereka cenderung mengamati perilaku seseorang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dekat.

Sikap tersebut terkadang membuat mereka terlihat menjaga jarak atau sulit didekati.

Namun, sebenarnya mereka hanya ingin memastikan bahwa orang yang berada di sekitarnya dapat memberikan rasa aman.

Ketika sudah menemukan seseorang yang benar-benar dipercaya, mereka biasanya berusaha menjaga hubungan tersebut dengan serius.

Meski demikian, belajar membangun kepercayaan secara bertahap juga penting agar pengalaman masa lalu tidak selalu menjadi penghalang dalam menjalin hubungan baru.

7. Terbiasa Mandiri dan Enggan Bergantung kepada Orang Lain

Sejak kecil, sebagian anak yang dibesarkan dengan pola asuh keras terbiasa menyelesaikan persoalan tanpa banyak bantuan.

Mereka mungkin merasa harus mampu menghadapi berbagai kesulitan sendiri karena tidak selalu mendapatkan kesempatan untuk meminta dukungan.

Kebiasaan tersebut kemudian membentuk karakter mandiri ketika dewasa.

Mereka tidak mudah mengandalkan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan dan cenderung berusaha mencari solusi sebelum meminta bantuan.

Sikap mandiri tentu menjadi kelebihan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, jika dilakukan secara berlebihan, seseorang bisa merasa kesulitan menerima perhatian maupun dukungan dari orang terdekat.

Padahal, meminta bantuan ketika diperlukan bukan berarti tidak mampu. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memahami batas kemampuan dirinya.

8. Memiliki Ketahanan Tinggi dalam Menghadapi Kesulitan

Salah satu karakter yang mungkin berkembang dari pengalaman hidup penuh tekanan adalah kemampuan bertahan ketika menghadapi situasi sulit.

Mereka yang terbiasa menghadapi tuntutan sejak kecil terkadang belajar untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Saat mengalami kegagalan, mereka berusaha mencari jalan keluar dan melanjutkan langkah meskipun keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Pengalaman tersebut dapat membantu membangun ketangguhan dalam menghadapi tantangan pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Namun, menjadi pribadi yang kuat bukan berarti harus selalu menyembunyikan kesedihan atau memaksakan diri untuk terus bertahan.