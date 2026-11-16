Tak Butuh Waktu Lama untuk Berteman, 7 Sifat Ini Jadi Rahasianya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Tidak semua orang membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman ketika berada di lingkungan baru. Ada individu yang mampu mencairkan suasana, memulai percakapan, hingga membangun pertemanan meskipun baru pertama kali bertemu.

Kemampuan tersebut bukan sekadar berkaitan dengan kepandaian berbicara atau keberanian menyapa orang lain. Ada sejumlah karakter yang membuat seseorang lebih mudah diterima dan membangun hubungan positif dengan lingkungan sekitarnya.

Mulai dari kemampuan memahami perasaan orang lain hingga kesediaan menghargai perbedaan, berbagai sikap tersebut dapat membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih dekat.

Menariknya, kemampuan menjalin pertemanan tidak selalu menjadi bakat sejak lahir. Kebiasaan berinteraksi, pengalaman hidup, dan kemauan memahami orang lain juga dapat membentuk keterampilan sosial seseorang.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh sifat yang biasanya dimiliki orang yang mudah menjalin pertemanan di mana pun mereka berada menurut psikologi.

1. Menjadi Pendengar yang Baik dan Penuh Perhatian

Salah satu karakter yang membuat seseorang mudah disukai adalah kemampuannya mendengarkan cerita orang lain dengan sungguh-sungguh.

Mereka tidak selalu berusaha mendominasi pembicaraan atau mengalihkan topik agar perhatian kembali tertuju kepada dirinya sendiri.

Sebaliknya, mereka memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapat maupun pengalaman tanpa merasa terganggu.

Ketika seseorang bercerita, mereka berusaha memahami isi pembicaraan sekaligus memberikan respons yang sesuai.

Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif.

Sikap tersebut membuat orang lain merasa dihargai sehingga lebih nyaman untuk membuka diri dan membangun hubungan yang lebih dekat.

2. Memiliki Empati dan Peka terhadap Perasaan Orang Lain

Empati merupakan kemampuan memahami perasaan maupun sudut pandang seseorang meskipun memiliki pengalaman hidup yang berbeda.

Orang yang mudah menjalin pertemanan biasanya tidak hanya memikirkan apa yang ingin disampaikan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana perkataan dan tindakannya dapat memengaruhi orang lain.

Ketika seorang teman sedang menghadapi masalah, mereka berusaha memberikan perhatian tanpa terburu-buru menghakimi atau menyalahkan.

Mereka juga mampu memahami bahwa setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi kesedihan, kebahagiaan, maupun tekanan kehidupan.

Karakter ini membuat mereka lebih mudah menciptakan kedekatan emosional karena orang lain merasa dimengerti dan tidak sendirian.

3. Memancarkan Sikap Ramah dan Terbuka

Keramahan menjadi salah satu hal sederhana yang dapat membuat seseorang lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial.

Orang yang memiliki karakter ini biasanya tidak segan memberikan senyuman, menyapa lebih dahulu, atau memulai percakapan ringan dengan orang yang baru dikenal.

Bahasa tubuh mereka juga cenderung menunjukkan keterbukaan, sehingga orang lain tidak merasa sungkan untuk mendekat.

Sikap ramah tersebut dapat mengurangi kecanggungan ketika berada di lingkungan yang belum familiar.

Mereka tidak harus selalu menjadi pusat perhatian. Bahkan, sapaan sederhana dan sikap menghargai orang lain sudah cukup untuk menciptakan kesan pertama yang menyenangkan.

4. Fleksibel Menghadapi Lingkungan dan Situasi Baru

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu karakter penting yang membantu seseorang membangun pertemanan di berbagai tempat.

Setiap lingkungan mempunyai kebiasaan, aturan tidak tertulis, dan pola komunikasi yang berbeda.

Orang yang mudah berteman biasanya mampu mengamati keadaan sebelum menentukan cara berinteraksi.

Mereka dapat menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain.

Ketika bertemu dengan kelompok yang mempunyai kebiasaan berbeda, mereka berusaha memahami budaya dan cara pandang orang-orang di sekitarnya.

Fleksibilitas tersebut membuat proses berkenalan terasa lebih alami dan membantu menghindari kesalahpahaman dalam hubungan sosial.

5. Mempunyai Rasa Ingin Tahu yang Tulus terhadap Orang Lain

Orang yang mudah mendapatkan teman biasanya mempunyai ketertarikan untuk mengenal kehidupan orang lain.

Mereka senang mengetahui pengalaman, kesukaan, maupun pandangan seseorang terhadap berbagai hal.

Ketertarikan tersebut terlihat melalui pertanyaan sederhana, misalnya mengenai hobi, pekerjaan, kegiatan sehari-hari, atau pengalaman menarik yang pernah dialami.

Namun, rasa ingin tahu mereka bukan sekadar untuk mencari bahan pembicaraan. Ada keinginan tulus untuk memahami pribadi yang sedang diajak berinteraksi.

Kebiasaan ini membuat percakapan berkembang menjadi lebih menarik dan tidak terasa seperti komunikasi formal.

Ketika seseorang merasa diperhatikan, peluang untuk membangun hubungan yang lebih akrab pun semakin terbuka.

6. Tidak Mudah Menghakimi Orang Lain

Setiap orang mempunyai latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, individu yang mudah menjalin pertemanan biasanya tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap seseorang.

Mereka memahami bahwa penampilan luar maupun kesan pertama belum tentu menggambarkan keseluruhan kepribadian seseorang.

Ketika menemukan perbedaan pendapat, mereka lebih memilih mendengarkan dan memahami alasan di balik pandangan tersebut.

Mereka juga tidak menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan untuk merendahkan atau mempermalukan.

Sikap tidak mudah menghakimi menciptakan suasana pertemanan yang lebih nyaman. Orang lain dapat menunjukkan kepribadian sebenarnya tanpa merasa takut mendapatkan perlakuan negatif.

7. Konsisten Menjaga Sikap dan Bisa Dipercaya

Membangun pertemanan memang dapat dimulai dari percakapan sederhana, tetapi mempertahankan hubungan membutuhkan sikap yang lebih konsisten.

Orang yang mudah berteman sekaligus mampu menjaga hubungan biasanya mempunyai perilaku yang dapat diandalkan.

Mereka berusaha menepati janji, menjaga perkataan, dan tidak sembarangan membagikan cerita pribadi yang dipercayakan kepadanya.

Selain itu, mereka memahami bahwa setiap hubungan membutuhkan perhatian dan rasa saling menghormati.

Ketika teman membutuhkan dukungan, mereka berusaha hadir sesuai kemampuan. Namun, mereka juga tahu kapan harus memberikan ruang agar orang lain memiliki kesempatan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri.