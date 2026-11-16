8 Sikap Orang yang Benar-Benar Percaya Diri Menurut Psikologi, Nomor 4 Menarik!

JawaPos.com – Kepercayaan diri sering kali identik dengan keberanian berbicara di depan banyak orang, kemampuan menarik perhatian, atau sikap tegas ketika menyampaikan pendapat.

Namun, seseorang yang benar-benar percaya diri tidak selalu harus tampil paling mencolok. Ada pula individu yang justru memancarkan keyakinan diri melalui sikap tenang, pembawaan sederhana, dan kemampuan menghargai dirinya sendiri.

Mereka tidak merasa perlu terus-menerus mencari pujian maupun pengakuan dari lingkungan sekitar. Sebab, mereka memahami nilai dirinya dan tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan.

Kepercayaan diri yang matang juga terlihat dari cara seseorang menghadapi kegagalan, menerima kritik, hingga menjaga prinsip dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat delapan kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki kepercayaan diri sejati tanpa harus tampil paling keras atau menonjol.

1. Menghargai Diri Sendiri Tanpa Merasa Lebih Unggul dari Orang Lain

Orang yang memiliki kepercayaan diri kuat biasanya memahami kemampuan sekaligus keterbatasan dirinya. Mereka tidak membutuhkan pengakuan berlebihan untuk merasa berharga.

Dalam kehidupan sosial, mereka juga tidak menjadikan pencapaian orang lain sebagai alasan untuk merasa terancam. Sebaliknya, mereka mampu menghargai keberhasilan orang lain tanpa merasa harga dirinya berkurang.

Mereka lebih memilih membuktikan kemampuan melalui hasil pekerjaan dan tindakan nyata daripada sibuk membicarakan kehebatan diri sendiri.

Sikap rendah hati tersebut justru membuat mereka terlihat lebih dewasa dan memiliki pembawaan yang menyenangkan.

2. Tidak Mudah Menyerah Ketika Mengalami Kegagalan

Bagi seseorang yang percaya diri, kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Mereka memahami bahwa perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Ketika menghadapi hasil yang mengecewakan, mereka berusaha mengevaluasi penyebabnya dan mencari cara agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.

Mereka juga tidak terlalu sibuk menyalahkan keadaan atau membandingkan perjalanan hidupnya dengan orang lain.

Kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan menunjukkan bahwa seseorang memiliki keyakinan terhadap potensi dirinya.

Dengan pola pikir tersebut, setiap pengalaman sulit dapat dijadikan kesempatan untuk memperbaiki kemampuan dan mengembangkan kualitas pribadi.

3. Bersedia Mendengarkan Pendapat Orang Lain

Seseorang yang benar-benar percaya diri tidak merasa harus selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara dalam sebuah pertemuan.

Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan berbeda yang bisa memberikan sudut pandang baru.

Ketika berkomunikasi, mereka berusaha memperhatikan lawan bicara, memahami maksud pembicaraan, dan tidak terburu-buru memaksakan pendapat pribadi.

Kebiasaan mendengarkan juga membantu membangun hubungan yang lebih sehat karena orang lain merasa dihargai dan diperhatikan.

Bagi mereka, percakapan bukanlah ajang untuk menunjukkan siapa yang paling pintar, melainkan kesempatan untuk saling memahami.

4. Tidak Merasa Canggung Ketika Berada dalam Keheningan

Banyak orang merasa harus terus berbicara agar suasana tidak terasa membosankan. Namun, individu dengan kepercayaan diri yang matang biasanya tidak memiliki kekhawatiran berlebihan ketika menghadapi suasana hening.

Mereka memahami bahwa tidak semua keadaan membutuhkan komentar atau tanggapan secara langsung.

Keheningan justru dapat menjadi kesempatan untuk menenangkan pikiran, menyusun gagasan, dan mempertimbangkan sesuatu dengan lebih matang.

Mereka juga tidak merasa harus mengisi setiap jeda percakapan hanya demi mendapatkan perhatian orang lain.

Kemampuan menikmati suasana tenang menunjukkan bahwa seseorang cukup nyaman dengan dirinya sendiri tanpa harus selalu mencari stimulasi dari lingkungan sekitar.

5. Mampu Memberikan Apresiasi kepada Diri Sendiri

Orang yang percaya diri tidak selalu menunggu orang lain untuk mengakui pencapaiannya.

Mereka mampu menghargai setiap perkembangan yang berhasil diraih, termasuk kemajuan kecil yang mungkin tidak diperhatikan oleh lingkungan sekitar.

Ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan sulit atau mencapai target pribadi, mereka memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas usaha yang telah dilakukan.

Kebiasaan ini membantu membangun motivasi dari dalam diri sehingga seseorang tidak terlalu bergantung pada pujian maupun komentar positif orang lain.

Mereka juga memahami bahwa perjalanan setiap individu berbeda sehingga tidak perlu terus-menerus membandingkan pencapaian pribadi dengan keberhasilan orang lain.

6. Tetap Berpegang pada Prinsip yang Diyakini

Memiliki kepercayaan diri berarti berani menentukan sikap berdasarkan nilai dan keyakinan pribadi.

Orang dengan karakter ini tidak mudah mengubah pendirian hanya karena ingin mendapatkan penerimaan dari lingkungan sosial.

Mereka mampu menyampaikan ketidaksetujuan secara santun tanpa harus merendahkan atau menyerang pihak lain.

Ketika menghadapi tekanan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya, mereka berani mengatakan tidak.

Sikap tersebut bukan berarti keras kepala atau menolak semua pendapat berbeda. Mereka tetap bersedia mempertimbangkan masukan, tetapi tidak mudah mengorbankan nilai-nilai penting hanya demi menyenangkan orang lain.

7. Tidak Menganggap Kritik sebagai Serangan Pribadi

Salah satu tanda kepercayaan diri yang matang adalah kemampuan menerima masukan tanpa langsung merasa tersinggung.

Mereka memahami bahwa tidak semua kritik bertujuan menjatuhkan. Ada kalanya komentar dari orang lain justru membantu menemukan kekurangan yang sebelumnya tidak disadari.

Karena itu, mereka berusaha memilah setiap masukan dan mengambil bagian yang memang bermanfaat untuk perkembangan diri.

Mereka juga tidak malu mengakui bahwa masih ada kemampuan yang perlu ditingkatkan.

Sikap terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa seseorang tidak merasa harga dirinya terancam hanya karena harus memperbaiki kesalahan.

8. Menjaga Kesehatan dan Menghargai Kebutuhan Diri Sendiri

Kepercayaan diri yang sehat juga berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami dan menghargai kebutuhan pribadinya.

Mereka mengetahui bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas.

Karena itu, mereka tidak selalu memaksakan diri untuk memenuhi semua permintaan orang lain, terutama ketika hal tersebut mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi.

Mereka berani menetapkan batasan, menjaga kesehatan, dan menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai.

Selain itu, mereka tidak menjadikan pencapaian pekerjaan, penampilan fisik, maupun penilaian orang lain sebagai satu-satunya dasar untuk menghargai diri sendiri.