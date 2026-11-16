Tak Lagi Merasa Dihargai, Ini 8 Sikap Pria yang Perlahan Berubah

JawaPos.com – Hubungan asmara yang sehat tidak hanya membutuhkan ungkapan cinta, tetapi juga perhatian, kepedulian, dan tindakan nyata dari kedua belah pihak. Hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari sering kali menjadi cara untuk menjaga kedekatan emosional antara pasangan.

Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika hubungan bisa mengalami perubahan. Ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi atau perhatian mulai berkurang, seseorang mungkin merasa kurang dihargai dan tidak lagi mendapatkan kasih sayang seperti sebelumnya.

Kondisi tersebut terkadang tidak disampaikan secara langsung. Sebagian pria justru menunjukkan perubahan melalui kebiasaan sehari-hari, mulai dari berkurangnya komunikasi hingga sikap yang semakin tertutup terhadap pasangan.

Dilansir dari laman Global English Editing, terdapat delapan perubahan perilaku yang bisa menjadi indikasi seorang pria mulai merasa tidak dicintai dalam hubungan. Berikut tanda-tandanya yang patut diperhatikan.

1. Tidak Lagi Antusias Menceritakan Aktivitas Sehari-hari

Komunikasi sederhana mengenai kegiatan harian merupakan salah satu cara pasangan membangun kedekatan. Menceritakan pengalaman di tempat kerja, kejadian lucu, atau masalah yang sedang dihadapi dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Namun, ketika seorang pria mulai jarang membagikan cerita tersebut, ada kemungkinan ia merasa kurang mendapatkan perhatian dari pasangannya.

Ia mungkin menganggap cerita dan pengalamannya tidak lagi menarik untuk didengar. Akibatnya, keinginan untuk berbagi perlahan berkurang dan komunikasi menjadi lebih terbatas.

2. Frekuensi Menunjukkan Kasih Sayang Semakin Berkurang

Perhatian dalam hubungan tidak selalu harus diwujudkan melalui hadiah atau kejutan mahal. Pelukan, kecupan, sentuhan tangan, hingga sapaan penuh kelembutan merupakan bentuk kasih sayang yang memiliki arti penting.

Apabila kebiasaan tersebut mulai menghilang, perubahan ini bisa menjadi salah satu tanda adanya jarak emosional.

Pria yang merasa kurang dicintai mungkin menjadi lebih jarang menunjukkan kedekatan fisik karena merasa hubungan tidak lagi memberikan kenyamanan seperti sebelumnya.

Meski demikian, perubahan dalam menunjukkan kasih sayang juga dapat dipengaruhi kelelahan, tekanan pekerjaan, atau kondisi pribadi lainnya.

3. Lebih Mudah Tersinggung dan Kehilangan Kesabaran

Perubahan emosi juga bisa terlihat ketika seseorang merasa kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Pria yang sebelumnya dikenal tenang mungkin menjadi lebih sensitif dalam menghadapi persoalan kecil.

Percakapan sederhana bahkan berpotensi memicu kesalahpahaman karena ia merasa kurang diperhatikan atau tidak dihargai.

Kondisi tersebut dapat membuat suasana hubungan menjadi kurang nyaman. Jika berlangsung terus-menerus, pasangan perlu mencari tahu penyebab perubahan sikap tersebut daripada hanya memperdebatkan masalah yang terlihat di permukaan.

4. Enggan Membicarakan Rencana Masa Depan Bersama

Membicarakan masa depan merupakan salah satu bentuk keterlibatan emosional dalam hubungan. Topiknya bisa beragam, mulai dari rencana liburan, tempat tinggal, pernikahan, hingga tujuan hidup yang ingin dicapai bersama.

Ketika seorang pria mulai menghindari pembicaraan semacam ini, bisa jadi terdapat sesuatu yang membuatnya merasa tidak yakin terhadap hubungan yang sedang dijalani.

Ia mungkin merasa kedekatan dengan pasangan sudah tidak sekuat dahulu atau belum menemukan kenyamanan untuk membicarakan komitmen jangka panjang.

Perubahan tersebut sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai tanda berakhirnya cinta. Komunikasi terbuka diperlukan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

5. Mulai Menutup Diri dan Menjauh Secara Emosional

Salah satu perubahan yang cukup sulit dikenali adalah ketika pria mulai membatasi keterbukaan mengenai perasaannya.

Jika sebelumnya ia mudah menceritakan masalah, ketakutan, maupun harapan hidup, kini ia justru lebih memilih menyimpan semuanya sendiri.

Sikap tertutup tersebut bisa muncul karena merasa tidak mendapatkan respons yang diharapkan ketika mencoba mengungkapkan isi hatinya.

Pada akhirnya, ia memilih menjaga jarak untuk menghindari kekecewaan yang sama. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat hubungan semakin renggang karena kedua pihak kehilangan kesempatan untuk saling memahami.

6. Tidak Lagi Menunjukkan Keceriaan seperti Biasanya

Setiap pasangan biasanya mempunyai kebiasaan menyenangkan yang membuat hubungan terasa lebih hidup. Candaan ringan, tawa bersama, hingga percakapan santai menjadi bagian dari kedekatan sehari-hari.

Namun, ketika seorang pria mulai kehilangan kenyamanan emosional, kebiasaan tersebut bisa perlahan berubah.

Ia mungkin lebih banyak diam, jarang tersenyum, atau tidak lagi menunjukkan antusiasme saat menghabiskan waktu bersama pasangan.

Perubahan suasana hati seperti ini patut diperhatikan, terutama jika berlangsung cukup lama. Bisa jadi ada persoalan dalam hubungan maupun tekanan lain yang sedang membebani pikirannya.

7. Jarang Mengungkapkan Kata-Kata Cinta

Ungkapan seperti aku cinta kamu, aku sayang kamu, atau kalimat sederhana yang menunjukkan perhatian sering menjadi bagian penting dalam hubungan.

Ketika pria mulai jarang mengucapkannya, pasangan mungkin merasa ada perubahan dalam kedekatan mereka.

Berkurangnya ungkapan kasih sayang bisa berkaitan dengan perasaan tidak dihargai, komunikasi yang semakin renggang, atau anggapan bahwa perhatian yang diberikan selama ini tidak mendapatkan respons seimbang.

Meski begitu, setiap orang mempunyai cara berbeda dalam mengekspresikan cinta. Ada yang lebih nyaman menunjukkan perasaan melalui tindakan daripada kata-kata.

Karena itu, perubahan kebiasaan ini perlu dilihat bersama perilaku lainnya agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

8. Tidak Lagi Memiliki Inisiatif Memperbaiki Hubungan

Dalam hubungan yang sehat, mempertahankan keharmonisan merupakan tanggung jawab bersama. Kedua pasangan perlu bersedia menghadapi masalah, berdiskusi, dan mencari jalan keluar ketika terjadi konflik.

Namun, pria yang merasa tidak lagi dicintai bisa menunjukkan perubahan dengan berhenti mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan.

Ia mungkin tidak lagi berusaha memulai pembicaraan setelah bertengkar, jarang mengajak menghabiskan waktu bersama, atau terlihat kurang peduli terhadap persoalan yang sebelumnya ingin diselesaikan.

Sikap tersebut bisa menunjukkan adanya kelelahan emosional atau perasaan bahwa usahanya selama ini tidak dihargai.