Mengenal Sunday Scaries, Rasa Cemas Menjelang Hari Senin dan Tips Mengatasinya

JawaPos.com - Pernah merasa gelisah, khawatir, atau kehilangan semangat ketika hari Minggu mulai berakhir? Perasaan tersebut dikenal dengan istilah Sunday Scaries, yaitu perasaan khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi.

Sunday Scaries merupakan bentuk anticipatory anxiety atau kecemasan antisipatif. Kecemasan ini biasanya muncul pada Minggu sore hingga malam hari ketika seseorang mulai memikirkan pekerjaan atau aktivitas yang menanti pada hari Senin.

Rasa cemas tersebut tidak hanya muncul dalam pikiran, tetapi juga bisa berkembang menjadi depresi hingga menimbulkan reaksi fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, sulit bernapas, tubuh gemetar, sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga sulit tidur.

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Berbagai reaksi tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan kesulitan menikmati waktu libur. Terlebih lagi, pikiran yang sudah dipenuhi berbagai aktivitas pada pekan berikutnya dapat membuat waktu istirahat terasa kurang menyenangkan.

Meski begitu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengelola Sunday Scaries agar tidak terus mengganggu waktu istirahat. Melansir dari Cleveland Clinic dan Healthline, Senin (16/11), berikut beberapa caranya.

1. Kenali Penyebab Kecemasan

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengenali hal-hal yang memicu rasa cemas. Coba pikirkan apa yang membuat hari Senin terasa berat, apakah karena pekerjaan yang menumpuk, tugas yang belum selesai, atau jadwal yang terlalu padat. Dengan mengetahui penyebabnya, kamu bisa mulai mencari cara untuk mengatasinya.

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2. Buat Daftar Pekerjaan dan Prioritas

Memikirkan banyak pekerjaan sekaligus dapat membuat pikiran semakin terbebani. Untuk mengatasinya, kamu bisa membagi daftar tersebut menjadi tiga kategori, yaitu pekerjaan yang harus segera diselesaikan, pekerjaan yang masih bisa ditunda, serta pekerjaan yang dapat dibantu oleh orang lain.

Dengan begitu, kamu bisa mengetahui hal-hal yang perlu diprioritaskan tanpa harus terus memikirkan seluruh tanggung jawab secara bersamaan.

3. Bangun Pola Pikir yang Lebih Positif

Pikiran negatif tentang pekerjaan atau aktivitas yang akan datang dapat membuat rasa cemas semakin meningkat. Cobalah mengganti pikiran tersebut dengan afirmasi positif untuk membangun kepercayaan diri dalam menghadapi pekan baru. Misalnya, daripada terus berpikir tidak ingin kembali bekerja pada hari Senin, ingatkan diri bahwa pekerjaan tersebut bisa diselesaikan secara bertahap.

Selain itu, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri jika ada kegiatan akhir pekan yang belum sempat diselesaikan. Hargai hal-hal yang sudah berhasil dilakukan dan hindari terus menyalahkan diri karena belum menyelesaikan semua rencana.

4. Lakukan Aktivitas yang Menyenangkan

Jangan habiskan hari Minggu hanya dengan memikirkan pekerjaan pada hari Senin. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, seperti menonton film, membaca buku, berjalan-jalan, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Aktivitas tersebut dapat membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran tentang pekan berikutnya.

5. Luangkan Waktu untuk Berolahraga dan Relaksasi

Melakukan aktivitas fisik dapat membantu memperbaiki suasana hati karena tubuh melepaskan hormon endorfin. Kamu bisa mencoba berjalan kaki, mendaki, atau melakukan olahraga ringan. Selain itu, luangkan waktu untuk menenangkan pikiran melalui meditasi, yoga, atau pijat agar tubuh lebih rileks dan kamu bisa menikmati waktu libur dengan nyaman.

6. Cukupkan Waktu Tidur

Usahakan untuk tetap mendapatkan waktu tidur yang cukup selama akhir pekan agar tubuh lebih segar saat memulai aktivitas pada hari Senin. Manfaatkan waktu libur untuk mengganti waktu tidur yang kurang dan memulihkan energi. Namun, hindari tidur secara berlebihan karena justru dapat menimbulkan masalah lain.

7. Atur Kembali Jadwal dan Batasi Urusan Pekerjaan

Jika jadwal harian terasa terlalu padat, coba atur kembali kegiatan yang perlu dilakukan. Hindari mengambil terlalu banyak tanggung jawab dalam satu waktu dan berikan jeda untuk beristirahat. Jika memungkinkan, hindari memeriksa email atau menyelesaikan pekerjaan selama waktu libur agar kamu bisa menikmati hari Minggu dengan lebih tenang.