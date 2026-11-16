7 Tanda Anda Sedang Melampiaskan Frustasi Kepada Orang Lain, Jangan Sampai Anak Jadi Korban!

JawaPos.com - Kehidupan orang tidak selalu terlihat mudah seperti yang anda lihat. Namun, ada kalanya mereka harus menyembunyikan mood yang buruk tersebut meskipun sedang menghadapi berbagai persoalan.

Saat semua masalah hidup terasa berat, dan tekanan sulit lagi dipendam, orang-orang terdekat justru sering menjadi korban pelampiasan emosi yang tidak sehat.

Mereka kerap menerima perilaku buruk akibat rasa frustasi dan sumber masalah yang tidak bisa anda selesaikan.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (16/11) orang-orang terdekat yang memiliki posisi rentan seperti anak, pasangan, sampai orangtua kerap menjadi korban amarah, bentakan, ataupun ceramah yang tidak berkesudahan dari orang-orang yang sedang frustasi.

Berikut tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anda sedang frustasi dan berusaha melampiaskan amarah kepada orang-orang terdekat sebagai coping yang tidak sehat.

Menjadikan hal sepele sebagai penyebab pertengkaran

Saat banyak pikiran yang mengganggu pikiran, terkadang terasa sulit mengarahkan emosi tersebut.

Itulah sebabnya sebagian orang melampiaskan amarahnya pada orang terdekat. Mereka tidak ingin terus menyimpan perasaan tersebut sendirian.

Akibatnya, orang-orang terdekat dan anak justru menjadi sasaran amarah, bentakan, ataupun ceramah yang tidak berkesudahan.

Mencari-cari kesalahan orang lain

Persoalan yang sebenarnya terjadi justru disembunyikan dan digantikan dengan pilihan yang lebih mudah, yakni mencari-cari kesalahan orang lain, supaya otak berpikir bahwa diri sendiri terasa lebih baik.

Pilihan tersebut terasa lebih mudah karena secara tidak langsung anda sedang meyakinkan diri sendiri bahwa tidak perlu melakukan perubahan.

Cara tersebut tentu terlihat efisien karena anda tidak perlu bersusah payah memperbaiki diri sendiri.

Mempermasalahkan hal-hal yang biasanya terabaikan

Terkadang, sumber masalah berasal dari hubungan yang sedang dijalani. Tiba-tiba anda merasa kewalahan dengan hal-hal kecil yang biasanya luput dari perhatian anda.

Kondisi ini dapat memicu sikap pasif-agresif atau rasa kesal kepada orang yang sebenarnya paling tidak pantas menerimanya.

Mencari rasa aman dengan kedok curhat

Saat anda menyadari bahwa seseorang bukan penyebab kemarahan anda, namun mereka adalah sosok yang selalu tersedia, dekat, dan membuat anda merasa aman. Bisa jadi anda sedang mengalihkan kemarahan daripada menghadapi sumber masalah yang sebenarnya.

Melampiaskan kemarahan pada orang lain bukanlah perilaku yang baik. Namun mencurahkan perasaan secara sehat pada teman atau pasangan, selama memiliki waktu mampu menjadi coping terbaik bagi anda.

Menghukum orang terdekat

Saat sedang banyak pikiran, diam juga bisa menjadi senjata untuk menyakiti orang lain. Tindakan tersebut tetap bisa melukai seseorang yang sebenarnya bukan penyebab frustasi anda.

Semua perkataan terasa mengganggu anda

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kapasitas untuk menahan tekanan. Berbagai persoalan, mulai dari keuangan, kesehatan, sampai kehidupan rumah tangga bisa jadi beban.

Berharap orang lain memahami masalah anda

Bukan tanggungjawab orang lain untuk selalu mengetahui apa yang sedang anda alami, terutama jika anda tidak bercerita.

Mereka tidak pantas menerima kemarahan hanya karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di hidup anda.

Jauh di hati yang terdalam, mungkin anda enggan menceritakan masalah yang sedang dialami karena terasa sulit untuk diungkapkan. Setidaknya, berikan kesempatan pada mereka untuk memahami keadaan anda dengan bersikap jujur dan terbuka.