Bukan Berarti Dingin, 7 Pengalaman Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Pribadi yang Tidak Suka Dipeluk

JawaPos.com – Tidak semua orang merasa nyaman ketika mendapatkan sentuhan fisik dari orang lain. Ada yang senang dipeluk, dirangkul, atau sekadar ditepuk bahunya, tetapi ada pula yang justru merasa canggung dan ingin segera menjaga jarak.

Perbedaan respons tersebut tidak selalu berkaitan dengan sikap dingin, sombong, atau tidak menyukai orang lain. Sebab, pengalaman hidup, karakter pribadi, hingga batasan terhadap ruang personal dapat memengaruhi bagaimana seseorang menerima kontak fisik.

Dalam beberapa kasus, pengalaman yang terjadi ketika masih kecil juga dapat membentuk cara seseorang memandang sentuhan hingga memasuki usia dewasa. Terutama jika kontak fisik yang dialami dahulu lebih sering menghadirkan rasa takut, tidak nyaman, atau kehilangan kendali.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh pengalaman masa kecil yang mungkin berkaitan dengan kecenderungan seseorang menghindari sentuhan fisik ketika dewasa. Berikut beberapa di antaranya.

1. Jarang Mendapatkan Sentuhan Penuh Kasih Sayang

Pelukan, belaian, dan sentuhan lembut merupakan salah satu cara orang tua menunjukkan perhatian kepada anak. Pengalaman tersebut dapat membantu anak mengenali rasa aman dan kedekatan emosional.

Namun, tidak semua anak tumbuh dengan pengalaman serupa. Sebagian mungkin jarang mendapatkan pelukan atau bentuk kasih sayang fisik dari orang tua maupun pengasuhnya.

Ketika dewasa, mereka bisa saja merasa canggung saat seseorang tiba-tiba memeluk atau menyentuh tubuhnya. Hal tersebut mungkin terjadi karena kontak fisik bukan sesuatu yang terbiasa mereka terima sejak kecil.

Meski demikian, kurangnya sentuhan kasih sayang tidak otomatis membuat seseorang akan menolak sentuhan sepanjang hidupnya. Setiap individu memiliki pengalaman dan respons yang berbeda.

2. Pernah Mengalami Kekerasan atau Sentuhan yang Menyakitkan

Pengalaman buruk yang melibatkan kontak fisik dapat meninggalkan kesan mendalam, terutama ketika terjadi pada masa anak-anak.

Anak yang pernah mengalami kekerasan fisik, perlakuan kasar, atau sentuhan yang membuatnya merasa terancam mungkin tumbuh dengan kewaspadaan lebih tinggi terhadap kontak tubuh.

Akibatnya, sentuhan yang sebenarnya tidak berbahaya sekalipun terkadang dapat memunculkan rasa takut atau ketidaknyamanan.

Dalam kondisi tertentu, reaksi tersebut berkaitan dengan pengalaman traumatis yang belum sepenuhnya diproses. Tubuh dan pikiran bisa menjadi lebih sensitif ketika menghadapi situasi yang mengingatkan seseorang pada kejadian sebelumnya.

3. Tumbuh dengan Pengabaian Kebutuhan Emosional

Tidak semua pengalaman masa kecil yang membekas berbentuk kekerasan atau kejadian besar. Kurangnya perhatian terhadap perasaan anak juga dapat memengaruhi perkembangan emosionalnya.

Misalnya, anak yang terbiasa menghadapi kesedihan seorang diri, jarang didengarkan, atau tidak mendapatkan respons ketika membutuhkan dukungan emosional.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membuat seseorang terbiasa menyimpan perasaan dan tidak mudah menunjukkan kerentanan kepada orang lain.

Karena sentuhan fisik terkadang menjadi bentuk kedekatan emosional, mereka mungkin merasa kurang nyaman ketika harus menerima perhatian melalui pelukan atau sentuhan.

4. Terbiasa Hidup di Tengah Keluarga yang Tidak Harmonis

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap cara anak memahami hubungan dan rasa aman.

Anak yang tumbuh di rumah dengan pertengkaran berkepanjangan, ketegangan, atau kekerasan mungkin kesulitan mengasosiasikan kedekatan fisik dengan perasaan nyaman.

Terlebih jika sentuhan yang mereka lihat atau alami lebih sering muncul ketika seseorang sedang marah atau melakukan tindakan agresif.

Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara mereka merespons kontak fisik ketika dewasa. Sentuhan yang bagi orang lain terasa biasa saja mungkin justru membuat mereka merasa waspada.

5. Tidak Terbiasa Memiliki Ruang Pribadi

Setiap anak membutuhkan ruang untuk mengenali dirinya sendiri, termasuk kesempatan menikmati privasi dan menentukan batasan pribadi.

Namun, ada anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang memberikan kesempatan tersebut. Barang pribadi sering digunakan bersama, ruang istirahat tidak memadai, atau aktivitas sehari-hari selalu berada dalam pengawasan orang lain.

Kondisi seperti ini bisa membuat seseorang semakin menghargai privasi ketika dewasa.

Mereka mungkin menjadi lebih sensitif terhadap orang lain yang memasuki ruang personal tanpa izin, termasuk melalui sentuhan fisik yang tidak diharapkan.

Bagi mereka, menjaga jarak bukan berarti tidak ingin menjalin hubungan, melainkan cara untuk mempertahankan kenyamanan dan kendali atas diri sendiri.

6. Terlalu Sering Mendapatkan Sentuhan Tanpa Memperhatikan Keinginannya

Menariknya, pengalaman kurang mendapatkan sentuhan bukan satu-satunya hal yang dapat memengaruhi kenyamanan seseorang terhadap kontak fisik.

Anak yang terlalu sering dipeluk, dicium, atau digendong tanpa mempertimbangkan keinginannya juga mungkin merasa batasan pribadinya tidak dihargai.

Terlebih jika mereka tidak diberi kesempatan untuk menolak atau menyampaikan ketidaknyamanan.

Pengalaman semacam ini dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap sentuhan yang datang tanpa persetujuan.

Ketika dewasa, mereka mungkin memilih menjaga jarak karena ingin memiliki kendali penuh terhadap siapa yang boleh menyentuh tubuhnya dan dalam situasi seperti apa.

7. Pernah Mengalami Perundungan atau Perlakuan Tidak Menyenangkan di Sekolah

Pengalaman sosial di lingkungan sekolah juga dapat memengaruhi cara anak memahami kontak fisik.

Sebagian anak pernah mengalami perundungan berupa dorongan, tarikan, pukulan, atau tindakan teman sebaya yang melanggar batasan tubuhnya.

Jika kejadian tersebut berlangsung berulang kali, anak bisa mengembangkan rasa takut ketika berada terlalu dekat dengan orang lain.

Pengalaman itu mungkin terbawa hingga dewasa, sehingga mereka lebih berhati-hati ketika seseorang mencoba menyentuh atau mendekati tubuhnya.