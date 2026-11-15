Tidak Banyak Disadari, 7 Sikap Ini Menjadi Ciri Orang yang Memiliki Kebijaksanaan Tinggi

JawaPos.com - Kebijaksanaan tidak selalu berkaitan dengan tingkat pendidikan, kecerdasan akademis, ataupun banyaknya pengalaman yang dimiliki seseorang. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan memahami keadaan, mengendalikan diri, serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Menariknya, orang yang bijaksana tidak selalu terlihat menonjol. Mereka mungkin bukan sosok yang paling banyak berbicara atau paling sering memberikan nasihat. Namun, kedewasaan cara berpikir mereka dapat terlihat melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Dilansir dari Global English Editing, terdapat tujuh kebiasaan halus yang bisa mencerminkan tingkat kebijaksanaan seseorang. Beberapa di antaranya mungkin sering kamu lakukan tanpa menyadari bahwa sikap tersebut menunjukkan kedewasaan dalam memandang kehidupan. 1. Memilih Mendengarkan dan Mengamati Sebelum Memberikan Tanggapan Tidak semua situasi membutuhkan respons yang cepat. Orang dengan pemikiran matang biasanya lebih memilih memahami keadaan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat. Mereka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, memperhatikan detail, dan mempertimbangkan informasi yang diterima. Dengan begitu, tanggapan yang diberikan tidak sekadar berdasarkan emosi sesaat. Kebiasaan ini mencerminkan kemampuan mengendalikan diri sekaligus menghargai perspektif orang lain. Sebab, memahami persoalan secara menyeluruh sering kali jauh lebih penting daripada menjadi orang pertama yang memberikan komentar. 2. Tidak Malu Mengakui Keterbatasan Pengetahuan Seseorang yang bijaksana tidak merasa harus menguasai semua hal. Mereka memahami bahwa pengetahuan manusia selalu memiliki batas dan masih banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain. Ketika menghadapi sesuatu yang belum dipahami, mereka tidak ragu bertanya atau mengakui ketidaktahuan. Sikap tersebut justru menunjukkan kepercayaan diri yang sehat dan kerendahan hati. Alih-alih mempertahankan pendapat hanya demi terlihat benar, mereka lebih mengutamakan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman baru. Inilah salah satu sikap yang membuat seseorang terus berkembang. 3. Mampu Menyesuaikan Diri ketika Menghadapi Perubahan Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang harus menghadapi keadaan baru, kehilangan sesuatu yang berharga, atau mengubah arah ketika situasi tidak lagi memungkinkan. Orang yang bijaksana memahami bahwa tidak semua perubahan bisa dihindari. Daripada terus bertahan pada keadaan lama, mereka berusaha mencari cara terbaik untuk menyesuaikan diri. Hal ini bukan berarti mereka selalu menyukai perubahan. Namun, mereka mampu menerima kenyataan dan melihat kemungkinan positif di balik situasi yang tidak terduga. Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi salah satu bekal penting untuk menghadapi tantangan kehidupan. 4. Berusaha Memahami Perasaan dan Sudut Pandang Orang Lain Empati merupakan salah satu kualitas yang membantu seseorang membangun hubungan sosial secara lebih sehat. Orang bijaksana tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga berusaha memahami alasan dan perasaan di balik perkataan tersebut. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka tidak langsung menghakimi. Sebaliknya, mereka mencoba melihat persoalan dari sisi yang berbeda sebelum mengambil kesimpulan. Kebiasaan ini membuat komunikasi menjadi lebih terbuka dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup yang tidak selalu sama. 5. Menjadikan Kesalahan sebagai Bahan Evaluasi Diri Tidak ada manusia yang selalu mengambil keputusan dengan tepat. Bahkan, orang yang berpengalaman sekalipun bisa melakukan kesalahan dalam berbagai situasi. Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang menyikapi pengalaman tersebut. Orang yang bijaksana tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau terjebak dalam penyesalan berkepanjangan. Mereka berusaha memahami apa yang menjadi penyebab kesalahan, menerima konsekuensinya, kemudian mencari cara agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan pola pikir seperti ini, kegagalan tidak hanya menjadi pengalaman buruk, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih matang. 6. Lebih Mengutamakan Nilai Waktu daripada Sekadar Mengejar Materi Uang memang memiliki peran penting dalam kehidupan. Namun, orang yang memiliki pandangan hidup matang memahami bahwa waktu merupakan sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Karena itu, mereka cenderung lebih selektif dalam menentukan kegiatan, prioritas, serta orang-orang yang mendapatkan perhatian mereka. Mereka tidak selalu mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian finansial atau kepemilikan barang mewah. Menghabiskan waktu bersama keluarga, menjaga kesehatan, dan melakukan kegiatan yang bermakna juga dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan. Bagi mereka, keberhasilan bukan hanya tentang seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga bagaimana waktu yang dimiliki digunakan dengan baik. 7. Menikmati Kesendirian untuk Mengenali Diri Sendiri Tidak semua orang merasa nyaman ketika menghabiskan waktu sendirian. Namun, bagi seseorang yang memiliki kedewasaan emosional, kesendirian dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat dari berbagai kesibukan. Mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk mengevaluasi keputusan, memahami perasaan, atau sekadar menenangkan pikiran setelah menjalani aktivitas yang padat. Mereka juga tidak selalu membutuhkan perhatian maupun pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Kemampuan menikmati waktu sendiri secara sehat membantu seseorang lebih mengenali kebutuhan dan tujuan hidupnya. Dengan pemahaman diri yang lebih baik, mereka dapat menghadapi berbagai persoalan dengan sikap yang lebih tenang dan terarah. Pada akhirnya, kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki orang berusia lanjut atau mereka yang mempunyai banyak gelar akademis. Sikap mau belajar, memahami orang lain, menerima perubahan, dan mengevaluasi diri justru menjadi bagian penting dari proses menjadi pribadi yang lebih matang.