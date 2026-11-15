Ingin Terlihat Elegan? Kenali 10 Gaya Fashion yang Jarang Dipilih Kalangan Atas

JawaPos.com – Cara seseorang berpakaian sering kali menjadi bagian dari identitas dan ekspresi diri. Namun, bagi sebagian kalangan yang terbiasa dengan kehidupan mewah, penampilan elegan tidak selalu harus ditunjukkan melalui pakaian penuh logo, aksesori mahal, atau warna yang mencuri perhatian.

Sebaliknya, gaya berpakaian yang sederhana justru kerap menjadi pilihan. Mereka lebih mengutamakan kualitas bahan, kenyamanan, potongan pakaian, serta kesesuaian busana dengan acara yang dihadiri.

Dalam dunia fashion, pendekatan tersebut sering dikaitkan dengan konsep quiet luxury atau kemewahan yang tidak ditampilkan secara berlebihan. Gaya ini mengutamakan detail, kualitas, dan kesan berkelas dibandingkan sekadar memamerkan merek terkenal.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh gaya berpakaian yang cenderung dihindari oleh orang-orang yang menyukai penampilan elegan dan tidak berlebihan. Mulai dari penggunaan logo besar hingga pemilihan aksesori yang terlalu ramai, berikut daftarnya.

1. Pakaian dengan Logo Merek yang Terlalu Besar Busana dengan tulisan merek berukuran besar sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memperlihatkan identitas produk yang dikenakan.

Namun, penggemar gaya elegan cenderung lebih menyukai pakaian dengan tampilan minimalis. Mereka tidak selalu membutuhkan logo mencolok untuk menunjukkan kualitas barang yang digunakan.

Blazer tanpa banyak ornamen, kemeja polos, atau tas dengan detail merek yang tidak terlalu terlihat justru menjadi pilihan menarik.

Bagi mereka, kualitas potongan dan bahan pakaian lebih penting dibandingkan seberapa besar nama desainer terpampang di permukaan.

2. Terlalu Mengikuti Tren Fashion yang Cepat Berganti Mengikuti perkembangan mode memang dapat membuat penampilan terlihat menarik. Namun, membeli setiap produk yang sedang viral berpotensi membuat isi lemari dipenuhi pakaian yang hanya populer dalam waktu singkat.

Orang yang menyukai gaya klasik biasanya lebih memilih busana yang tetap relevan meskipun tren berganti.

Blazer berpotongan rapi, celana bahan, kemeja putih, hingga rok dengan desain sederhana merupakan beberapa contoh pakaian yang mudah dipadukan dalam berbagai kesempatan.

Mereka lebih mempertimbangkan nilai penggunaan jangka panjang daripada sekadar mengikuti tren sesaat.

3. Mengenakan Perhiasan secara Berlebihan Perhiasan dapat menjadi pelengkap penampilan yang memberikan kesan mewah. Namun, penggunaan terlalu banyak aksesori sekaligus terkadang justru membuat keseluruhan tampilan terlihat kurang harmonis.

Gaya yang mengutamakan kesederhanaan biasanya memilih satu atau dua perhiasan sebagai titik perhatian.

Misalnya, mengenakan jam tangan klasik, kalung tipis, atau anting dengan desain sederhana.

Pemilihan aksesori yang tepat dapat membuat penampilan terlihat lebih rapi tanpa harus memenuhi tubuh dengan berbagai perhiasan mencolok.

4. Memadukan Terlalu Banyak Warna dan Motif Warna merupakan elemen penting dalam menentukan karakter sebuah penampilan. Meski begitu, perpaduan warna yang terlalu ramai terkadang membuat busana terlihat kurang seimbang.

Gaya berpakaian klasik umumnya lebih banyak menggunakan warna netral dan lembut, seperti krem, putih gading, hitam, cokelat, abu-abu, serta biru navy.

Warna-warna tersebut relatif mudah dikombinasikan dan memberikan kesan rapi.

Bukan berarti warna cerah maupun motif ramai harus dihindari sepenuhnya. Kuncinya terletak pada kemampuan memadukan setiap elemen agar penampilan tetap terlihat harmonis.

5. Busana Terlalu Terbuka tanpa Memperhatikan Kesesuaian Acara Dalam gaya berpakaian yang mengutamakan kesan elegan, kesesuaian busana dengan tempat dan kegiatan menjadi pertimbangan penting.

Sebagian orang lebih menyukai potongan pakaian yang memberikan kenyamanan sekaligus tetap terlihat rapi.

Atasan dengan potongan sederhana, gaun berdesain klasik, atau rok dengan panjang yang sesuai dapat menjadi pilihan untuk berbagai kesempatan.

Hal tersebut bukan berarti pakaian terbuka tidak pantas dikenakan. Setiap orang memiliki kebebasan menentukan gaya, selama tetap mempertimbangkan kenyamanan dan situasi.

6. Streetwear dengan Tampilan Sengaja Lusuh Streetwear memiliki karakter khas melalui desain kasual, potongan longgar, serta sentuhan ekspresif.

Namun, mereka yang menyukai penampilan klasik terkadang kurang tertarik dengan busana yang sengaja dibuat terlihat rusak atau dipenuhi tulisan provokatif.

Celana jeans dengan sobekan berlebihan, kaus bergambar terlalu ramai, maupun pakaian dengan efek usang mungkin tidak sesuai dengan selera mereka.

Sebagai alternatif, mereka cenderung memilih pakaian kasual dengan desain bersih, bahan berkualitas, dan potongan yang tetap nyaman digunakan.

7. Menggunakan Terlalu Banyak Aksesori sekaligus Aksesori memang dapat memperkuat karakter penampilan. Akan tetapi, penggunaan terlalu banyak elemen dalam satu waktu berisiko membuat tampilan terlihat penuh.

Bayangkan seseorang mengenakan topi mencolok, kacamata besar, beberapa kalung, gelang bertumpuk, serta banyak cincin sekaligus.

Jika tidak dipadukan dengan tepat, keseluruhan penampilan bisa kehilangan keseimbangannya.

Gaya minimalis lebih mengutamakan pemilihan aksesori secara selektif. Cukup gunakan beberapa item yang benar-benar sesuai dengan pakaian dan kebutuhan.

8. Memilih Kain yang Terlihat Terlalu Mengilap Material pakaian juga memiliki pengaruh besar terhadap kesan yang ditampilkan seseorang.

Kain dengan kilau berlebihan atau bahan sintetis berkualitas rendah terkadang dapat membuat busana terlihat kurang rapi, terutama jika potongannya tidak sesuai dengan bentuk tubuh.

Sebaliknya, bahan seperti katun, linen, wol, dan sutra sering menjadi pilihan untuk menciptakan penampilan yang lebih nyaman dan berkelas.

Selain memperhatikan tampilan, penting juga mempertimbangkan tekstur, ketahanan, serta kualitas jahitan agar pakaian dapat digunakan dalam waktu lama.

9. Mengenakan Pakaian Olahraga Bermerek untuk Semua Kesempatan Pakaian olahraga dirancang untuk menunjang aktivitas fisik sehingga kenyamanan menjadi keunggulan utamanya.

Namun, penggunaan busana atletik untuk setiap kegiatan belum tentu sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Misalnya, mengenakan tracksuit lengkap dengan logo besar ketika menghadiri acara yang membutuhkan penampilan lebih formal.

Mereka yang menyukai gaya berpakaian klasik biasanya membedakan busana berdasarkan kebutuhan kegiatan.

Untuk aktivitas santai, pakaian olahraga tetap menjadi pilihan praktis. Sementara itu, kemeja, celana bahan, atau pakaian kasual yang lebih rapi dapat digunakan ketika menghadiri acara tertentu.

10. Penampilan yang Terlalu Berusaha Memamerkan Kekayaan Salah satu karakteristik gaya elegan adalah kemampuan menciptakan penampilan menarik tanpa harus memperlihatkan kemewahan secara berlebihan.

Sebaliknya, penggunaan banyak barang bermerek dalam satu waktu, jam tangan berukuran sangat besar, hingga aksesori mencolok terkadang justru membuat tampilan terlihat kurang seimbang.

Konsep quiet luxury mengajarkan bahwa kesan mewah tidak selalu harus diperlihatkan secara terang-terangan.

Pakaian dengan potongan sempurna, bahan berkualitas, warna yang serasi, serta aksesori sederhana dapat menghasilkan penampilan yang menarik.