Tidak Selalu Menyerang Secara Langsung, Ini 9 Cara Orang Pasif-Agresif Memengaruhi Perasaanmu

JawaPos.com – Hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, nyaman, dan saling menghargai. Baik dalam hubungan asmara, pertemanan, pekerjaan, maupun keluarga, setiap orang tentu menginginkan interaksi yang membuat dirinya merasa diterima tanpa harus terus-menerus merasa tertekan.

Namun, tidak semua hubungan berjalan demikian. Ada kalanya seseorang justru merasa gelisah, mudah menyalahkan diri sendiri, atau kebingungan setiap kali berhadapan dengan individu tertentu. Bahkan, mereka bisa terus memikirkan kesalahan yang sebenarnya belum tentu dilakukan.

Kondisi seperti ini terkadang berkaitan dengan perilaku pasif-agresif. Dalam psikologi, istilah tersebut merujuk pada pola mengekspresikan ketidakpuasan, kemarahan, atau penolakan secara tidak langsung, misalnya melalui sindiran, sikap mendiamkan, maupun tindakan yang sengaja menghambat komunikasi.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan bentuk perilaku pasif-agresif yang perlu dikenali karena dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas hubungan. Berikut penjelasannya.

1. Melakukan Silent Treatment untuk Membuat Orang Lain Tertekan Salah satu perilaku pasif-agresif yang cukup sering ditemukan adalah mendiamkan seseorang ketika sedang terjadi masalah.

Alih-alih menjelaskan perasaan atau membicarakan sumber konflik, mereka memilih menghentikan komunikasi tanpa memberikan kejelasan. Sikap tersebut bahkan bisa berlangsung cukup lama sehingga orang lain merasa kebingungan.

Akibatnya, pihak yang didiamkan mungkin terus memikirkan kesalahannya dan berusaha meminta maaf demi mengembalikan keadaan seperti semula.

Perlu dibedakan bahwa mengambil waktu untuk menenangkan diri bukanlah tindakan yang selalu salah. Masalah muncul ketika sikap diam digunakan berulang kali sebagai hukuman atau alat untuk mengendalikan orang lain.

2. Sengaja Menghambat atau Menunda Pekerjaan Perilaku berikutnya dapat terlihat dalam lingkungan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

Seseorang mungkin menyanggupi sebuah tanggung jawab, tetapi kemudian terus menunda, mengabaikan instruksi, atau mengerjakannya secara tidak maksimal.

Tindakan tersebut terkadang menjadi cara tidak langsung untuk menunjukkan ketidaksetujuan tanpa harus menyampaikan penolakan secara terbuka.

Jika terjadi berulang kali, kebiasaan ini dapat mengganggu kerja sama dan membuat orang lain kesulitan menyelesaikan tanggung jawabnya.

3. Melontarkan Pujian yang Mengandung Sindiran Tidak semua kalimat yang terdengar seperti pujian benar-benar dimaksudkan untuk menghargai seseorang.

Ada individu yang menyampaikan komentar bernada merendahkan dengan membungkusnya menggunakan kata-kata positif.

Contohnya, "Wah, sekarang kamu sudah pintar berpakaian rapi, ya."

Sekilas kalimat tersebut terdengar seperti apresiasi. Namun, ada kesan bahwa sebelumnya orang yang dituju dianggap tidak mampu menjaga penampilannya.

Pujian bernada sindiran seperti ini bisa membuat penerimanya merasa tidak nyaman, terutama ketika disampaikan berulang kali.

4. Menyembunyikan Kritik di Balik Candaan Sebagian orang memilih menggunakan humor untuk menyampaikan kekesalan atau komentar negatif kepada orang lain.

Ketika ucapannya membuat seseorang tersinggung, mereka justru berdalih bahwa semuanya hanya lelucon.

Misalnya, setelah melontarkan komentar yang menyakitkan, mereka berkata, "Jangan terlalu serius, begitu saja kok tersinggung."

Cara seperti ini membuat orang yang menjadi sasaran sindiran merasa kesulitan menyampaikan keberatannya.

Padahal, candaan tetap perlu mempertimbangkan perasaan orang lain. Menggunakan humor tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus melontarkan perkataan yang merendahkan.

5. Membuat Orang Lain Merasa Bersalah atau Guilt-Tripping Taktik lainnya adalah memanfaatkan rasa bersalah untuk memengaruhi keputusan seseorang.

Alih-alih menyampaikan keinginan secara jujur, mereka menggunakan kalimat yang membuat orang lain merasa tidak enak jika menolak.

Sebagai contoh, seseorang mungkin berkata, "Kalau memang kamu peduli, seharusnya kamu mau melakukan ini untuk saya."

Ucapan tersebut membuat pihak lain merasa seolah-olah harus memenuhi keinginan mereka demi membuktikan kepedulian.

Jika berlangsung terus-menerus, seseorang bisa kehilangan kebebasan untuk menentukan pilihan karena selalu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain.

6. Selalu Memposisikan Diri sebagai Korban Dalam sebuah perselisihan, ada orang yang cenderung mengarahkan pembicaraan agar dirinya terlihat sebagai pihak yang paling dirugikan.

Ketika kesalahan mereka dibicarakan, fokus permasalahan justru dialihkan kepada perasaan mereka sendiri. Akibatnya, persoalan awal tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Orang lain akhirnya merasa tidak tega untuk melanjutkan pembicaraan dan memilih mengalah demi menghindari konflik yang lebih panjang.

Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan kesediaan kedua belah pihak untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan masing-masing.

7. Tidak Menghormati Batasan yang Sudah Ditetapkan Setiap orang memiliki batasan pribadi yang perlu dihargai, baik berkaitan dengan waktu, tenaga, privasi, maupun ruang pribadi.

Namun, individu dengan perilaku pasif-agresif terkadang mengabaikan batasan tersebut. Mereka bisa berpura-pura tidak memahami permintaan, menganggapnya tidak penting, atau terus mengulangi tindakan yang sebelumnya sudah diminta untuk dihentikan.

Contohnya, ketika seseorang mengatakan sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat, permintaan tersebut tetap diabaikan. Bahkan, mereka mungkin menunjukkan kekecewaan ketika keinginannya tidak dipenuhi.

Jika terjadi berulang kali, perilaku ini dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan pribadinya.

8. Sengaja Menahan Informasi Penting Dalam hubungan profesional maupun personal, komunikasi yang terbuka sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sayangnya, ada orang yang justru memberikan informasi secara tidak lengkap, menyampaikan kabar penting terlambat, atau menyembunyikan detail yang sebenarnya dibutuhkan pihak lain.

Akibatnya, orang yang tidak mendapatkan informasi tersebut bisa mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan pekerjaan.

Jika dilakukan dengan sengaja dan berulang kali, tindakan ini dapat menjadi bentuk penghambatan komunikasi sekaligus membuat pihak lain berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

9. Menciptakan Hubungan yang Penuh Ketidakpastian Emosional Berinteraksi dengan seseorang yang suasana hatinya sulit diprediksi dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman.

Pada satu waktu mereka terlihat ramah, tetapi tidak lama kemudian berubah menjadi dingin tanpa penjelasan yang jelas.

Kondisi tersebut membuat orang di sekitarnya harus terus menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Bahkan, mereka bisa menjadi terlalu berhati-hati ketika berbicara atau bertindak karena takut memicu kemarahan.