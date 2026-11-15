Bukan Sekadar Bikin Nyaman di Mata, Kebiasaan Pakai Dark Mode Ternyata Punya 7 Makna Menarik

JawaPos.com – Penggunaan mode gelap atau dark mode pada ponsel kini menjadi pilihan banyak orang. Fitur yang mengubah tampilan layar menjadi lebih dominan berwarna gelap ini dianggap memberikan pengalaman berbeda ketika menggunakan perangkat, terutama bagi mereka yang kurang menyukai cahaya layar terlalu terang. Sebagian pengguna memilih pengaturan tersebut karena merasa tampilannya lebih nyaman, sederhana, dan tidak terlalu mencolok. Menariknya, pilihan kecil dalam mengatur tampilan ponsel ini juga kerap dikaitkan dengan preferensi pribadi, mulai dari kebutuhan akan ketenangan hingga cara seseorang menikmati lingkungan di sekitarnya. Kebiasaan menggunakan mode gelap memang tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai karakter seseorang. Namun, sejumlah kecenderungan perilaku menarik sering dikaitkan dengan pilihan tersebut. Dilansir dari Geediting, berikut tujuh karakter yang mungkin tercermin dari orang-orang yang gemar menggunakan dark mode pada ponselnya. Baca Juga:Bukan Sekadar Kebiasaan, Cara Berjalan Cepat Bisa Menggambarkan 7 Sisi Kepribadian Seseorang 1. Lebih Menyukai Ketenangan dan Konsentrasi Orang yang memilih mode gelap sering kali menyukai tampilan visual yang tidak terlalu ramai. Layar dengan dominasi warna gelap memberikan kesan lebih sederhana sehingga sebagian pengguna merasa lebih nyaman ketika membaca atau menjalankan aktivitas di ponsel. Mereka cenderung menghargai suasana yang mendukung konsentrasi dan tidak terlalu banyak gangguan. Preferensi ini juga bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika memilih tempat yang tenang untuk bekerja atau menikmati waktu sendiri. 2. Cenderung Menikmati Waktu Sendiri Penggunaan dark mode terkadang diasosiasikan dengan pribadi yang menyukai lingkungan dengan stimulasi lebih rendah. Orang dengan kecenderungan introvert biasanya merasa lebih nyaman ketika memiliki waktu untuk menyendiri dan mengisi kembali energinya. Mereka tidak selalu membutuhkan suasana ramai untuk menikmati aktivitas yang sedang dilakukan. Meski begitu, penggunaan mode gelap tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian introvert. Pilihan tersebut bisa saja sekadar berkaitan dengan selera tampilan layar. 3. Memperhatikan Kenyamanan dalam Jangka Panjang Sebagian pengguna memilih mode gelap karena mempertimbangkan kenyamanan ketika menggunakan ponsel dalam waktu lama. Mereka cenderung memperhatikan bagaimana pengaturan perangkat memengaruhi pengalaman sehari-hari. Hal-hal sederhana, seperti tingkat kecerahan layar, ukuran tulisan, hingga pilihan warna tampilan, menjadi bagian yang diperhatikan. Kebiasaan ini dapat mencerminkan sikap yang cukup peduli terhadap kebutuhan pribadi dan berusaha menciptakan lingkungan digital yang lebih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. 4. Menyukai Tampilan Sederhana dan Minimalis Salah satu daya tarik dark mode adalah tampilannya yang terkesan bersih, simpel, dan tidak terlalu mencolok. Orang yang menyukai pengaturan ini mungkin juga memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang praktis dan tidak berlebihan. Mereka cenderung menikmati tampilan yang rapi serta lebih mengutamakan fungsi daripada dekorasi yang terlalu ramai. Preferensi tersebut bisa terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti cara menata ruangan, memilih barang, hingga mengatur aktivitas sehari-hari. 5. Senang Memiliki Kendali atas Pilihan Pribadi Mengubah tampilan ponsel dari mode terang menjadi gelap merupakan keputusan sederhana yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengatur perangkat sesuai keinginannya. Orang yang gemar melakukan penyesuaian seperti ini mungkin memiliki preferensi untuk menentukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan pribadinya. Mereka cenderung tidak sekadar mengikuti pengaturan bawaan, tetapi ingin menciptakan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan. Sikap tersebut juga dapat tercermin dari kebiasaan mengatur waktu, menentukan prioritas, dan membuat keputusan secara mandiri. 6. Lebih Peka terhadap Rangsangan dari Lingkungan Sebagian orang merasa kurang nyaman ketika berhadapan dengan layar yang terlalu terang, terutama saat berada di ruangan minim cahaya. Karena itu, mereka memilih mode gelap sebagai salah satu cara menyesuaikan tampilan perangkat dengan kondisi lingkungan. Kecenderungan memperhatikan kenyamanan sensorik ini juga bisa terlihat dari cara seseorang mengatur pencahayaan ruangan, volume suara, maupun suasana tempat beraktivitas. Mereka biasanya lebih memperhatikan faktor-faktor di sekitarnya agar dapat menjalankan kegiatan dengan nyaman. 7. Cenderung Introspektif dan Menyukai Kreativitas Karakter lain yang kerap diasosiasikan dengan pengguna mode gelap adalah kecenderungan menikmati suasana yang mendukung refleksi diri. Sebagian orang merasa lebih nyaman bekerja, membaca, atau menuangkan ide ketika berada dalam lingkungan dengan tampilan visual yang sederhana. Mereka mungkin senang menghabiskan waktu untuk memikirkan berbagai hal, mengeksplorasi gagasan baru, atau melakukan aktivitas kreatif secara mandiri. Kecenderungan introspektif tersebut dapat membantu seseorang mengenali pikiran dan perasaannya. Namun, pilihan mode gelap sendiri bukan bukti bahwa seseorang pasti memiliki tingkat kreativitas atau kemampuan refleksi diri yang lebih tinggi. Pada akhirnya, penggunaan dark mode merupakan preferensi pribadi yang dapat dipengaruhi oleh kenyamanan visual, kebiasaan, dan selera masing-masing individu. Tujuh karakter di atas bisa menjadi gambaran menarik untuk memahami kecenderungan pengguna mode gelap. Meski demikian, kepribadian seseorang jauh lebih kompleks dan tidak dapat disimpulkan hanya dari pengaturan tampilan pada ponselnya.