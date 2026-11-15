Tak Sekadar Jaga Penampilan, Kebiasaan Membersihkan Diri di Depan Umum Ternyata Punya Makna Psikolog

JawaPos.com – Kebiasaan seseorang ketika berada di tempat umum ternyata tidak selalu sekadar berkaitan dengan penampilan. Salah satunya adalah perilaku membersihkan atau merapikan diri, seperti mengelap tangan, membetulkan pakaian, membersihkan wajah, hingga memeriksa kondisi penampilan agar tetap terlihat rapi. Bagi sebagian orang, tindakan tersebut mungkin terlihat biasa saja. Namun, kebiasaan sederhana ini dapat berkaitan dengan cara seseorang mengenali kebutuhan dirinya, menjaga kenyamanan, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sosial, perhatian terhadap kebersihan dan penampilan juga bisa mencerminkan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri sekaligus mempertimbangkan keberadaan orang lain. Meski demikian, perilaku tersebut tidak serta-merta menjadi ukuran pasti kedewasaan emosional seseorang. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter yang dapat dikaitkan dengan kebiasaan membersihkan dan merawat diri ketika berada di ruang publik. Berikut penjelasannya. 1. Memiliki Kesadaran Diri yang Baik Salah satu karakter yang dapat terlihat dari kebiasaan merawat diri adalah kemampuan mengenali kondisi pribadi. Seseorang yang terbiasa memperhatikan kebersihan tubuh dan kerapian penampilan umumnya lebih peka terhadap kebutuhan dirinya. Mereka mampu menyadari ketika pakaian mulai berantakan, tangan terasa kotor, atau wajah membutuhkan sedikit perawatan. Sikap ini berkaitan dengan kesadaran diri atau self-awareness, yakni kemampuan memahami kondisi, perasaan, dan perilaku pribadi. 2. Bertanggung Jawab terhadap Diri Sendiri Menjaga kebersihan bukan hanya berkaitan dengan penampilan menarik, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap diri sendiri. Orang yang terbiasa merapikan diri memahami bahwa kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab pribadi. Mereka berusaha menjaga tubuh tetap bersih dan penampilan tetap pantas, termasuk ketika sedang beraktivitas di luar rumah. Sikap bertanggung jawab terhadap kebutuhan diri sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kedewasaan. 3. Mampu Mengelola Emosi melalui Kebiasaan Sederhana Aktivitas kecil seperti mencuci tangan, merapikan pakaian, atau membersihkan wajah terkadang dapat memberikan rasa nyaman ketika seseorang sedang menghadapi situasi yang melelahkan. Bagi sebagian orang, rutinitas tersebut bisa menjadi cara untuk mengambil jeda sejenak, mengembalikan konsentrasi, dan menenangkan pikiran. Kebiasaan ini dapat berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi. Alih-alih langsung bereaksi terhadap keadaan yang membuat tidak nyaman, seseorang berusaha melakukan tindakan sederhana untuk membantu dirinya kembali merasa tenang. 4. Memiliki Kepedulian terhadap Orang Lain Kebersihan pribadi juga dapat menunjukkan perhatian seseorang terhadap lingkungan sosialnya. Misalnya, mereka berusaha memastikan tangan tetap bersih sebelum menyentuh benda yang digunakan bersama, menjaga kebersihan tubuh, serta memperhatikan kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Perilaku tersebut mencerminkan adanya pertimbangan terhadap orang lain. Mereka memahami bahwa kebiasaan pribadi terkadang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan tempat mereka berada. 5. Mudah Menyesuaikan Diri dengan Situasi Orang yang terbiasa menjaga kebersihan diri biasanya mampu mengenali kapan dirinya perlu melakukan perawatan sederhana. Mereka tidak harus menunggu sampai berada di rumah untuk merapikan pakaian atau membersihkan tangan. Ketika menemukan fasilitas yang sesuai dan situasinya memungkinkan, mereka dapat segera melakukannya. Kemampuan menyesuaikan tindakan dengan keadaan tersebut berkaitan dengan fleksibilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 6. Mempunyai Rasa Menghargai Diri Sendiri Merawat tubuh merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap diri sendiri. Seseorang yang rutin menjaga kebersihan biasanya memahami bahwa tubuh dan kesehatannya merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Sikap ini berhubungan dengan konsep self-respect atau penghargaan terhadap diri sendiri. Mereka tidak memandang perawatan diri sebagai sesuatu yang sia-sia, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup. Kebiasaan tersebut juga dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih positif dengan dirinya. 7. Tidak Terlalu Bergantung pada Penilaian Orang Lain Sebagian orang mungkin merasa canggung ketika harus membersihkan atau merapikan diri di tempat yang ramai. Namun, ada pula yang tetap melakukannya selama tindakan tersebut dianggap wajar dan sesuai dengan situasi. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan serta kenyamanan pribadi daripada terus-menerus memikirkan pandangan orang lain. Hal ini dapat menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan sendiri. Mereka memahami bahwa menjaga kebersihan bukan sesuatu yang harus dilakukan demi mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang sekitar. Pada akhirnya, kebiasaan membersihkan diri di tempat umum memang terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana seseorang memperhatikan dirinya dan lingkungan sosialnya. Meski begitu, kedewasaan emosional tidak bisa dinilai hanya dari satu kebiasaan. Ada banyak faktor lain, seperti kemampuan memahami perasaan, mengendalikan reaksi, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.