Punya Mental Kuat, 6 Kebiasaan Ini Membuat Seseorang Tidak Gampang Tumbang Diterpa Masalah

JawaPos.com – Menghadapi tekanan hidup bukanlah perkara mudah. Situasi yang penuh tuntutan, masalah mendadak, hingga tanggung jawab pekerjaan terkadang membuat seseorang kehilangan fokus dan sulit mengendalikan emosinya. Namun, ada sebagian orang yang justru mampu mempertahankan ketenangan meskipun berada dalam kondisi yang sangat menantang. Mereka bukan berarti tidak pernah merasa takut atau cemas, tetapi memiliki cara tersendiri untuk mengelola tekanan agar tidak menguasai pikiran dan tindakan. Dilansir dari Geediting.com, terdapat enam kebiasaan unik yang sering dilakukan orang dengan mental tangguh untuk menghadapi situasi penuh tekanan. Kebiasaan tersebut membantu mereka lebih siap menghadapi masalah, menjaga konsentrasi, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Berikut enam kebiasaan yang bisa menjadi inspirasi untuk membangun mental lebih kuat. 1. Membayangkan Kemungkinan Terburuk sekaligus Menyiapkan Solusinya Orang yang memiliki mental tangguh tidak selalu berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana. Mereka justru terbiasa mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, termasuk situasi yang kurang menyenangkan. Kebiasaan ini bukan berarti selalu berpikiran negatif, melainkan bentuk antisipasi agar tidak mudah panik ketika menghadapi masalah mendadak. Misalnya, sebelum melakukan presentasi, mereka sudah menyiapkan dokumen cadangan apabila perangkat mengalami gangguan. Begitu pula ketika bepergian, mereka memiliki rute alternatif untuk mengantisipasi kemacetan. Dengan memikirkan kemungkinan beserta jalan keluarnya sejak awal, seseorang tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk kebingungan ketika keadaan berubah. 2. Sengaja Menyisakan Waktu Luang di Tengah Kesibukan Sebagian orang menganggap jadwal yang penuh sebagai tanda produktivitas. Padahal, terlalu banyak aktivitas tanpa jeda justru bisa membuat pikiran mudah lelah dan meningkatkan risiko melakukan kesalahan. Orang bermental tangguh memahami pentingnya menyediakan waktu kosong di antara berbagai kegiatan. Mereka biasanya memberikan jeda sekitar 10 hingga 15 menit sebelum memulai aktivitas penting. Waktu tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kembali pekerjaan, menenangkan pikiran, atau mengatur prioritas berikutnya. Kebiasaan sederhana ini membuat mereka tidak mudah terburu-buru ketika muncul kendala yang tidak direncanakan. Selain itu, pikiran memiliki kesempatan untuk kembali fokus sebelum menghadapi tanggung jawab selanjutnya. 3. Memiliki Cara Sederhana untuk Menenangkan Diri dengan Cepat Ketika tekanan meningkat, seseorang tidak selalu memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas relaksasi yang membutuhkan waktu lama. Karena itu, orang dengan mental kuat biasanya mempunyai kebiasaan kecil yang bisa dilakukan kapan saja untuk mengembalikan ketenangan. Beberapa contohnya adalah menarik napas secara perlahan, minum air putih, mengendurkan bahu, atau berjalan sebentar untuk melepaskan ketegangan. Mereka juga bisa mencoba teknik pernapasan teratur dengan menarik napas, menahannya sejenak, kemudian mengembuskannya secara perlahan. Cara-cara sederhana tersebut membantu seseorang mengambil jeda dari situasi yang menekan sehingga lebih mudah mengendalikan respons emosional. 4. Berbicara kepada Diri Sendiri dengan Kalimat yang Membangun Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri ternyata dapat memengaruhi bagaimana ia menghadapi situasi sulit. Orang yang tangguh tidak terus-menerus menyalahkan diri ketika melakukan kesalahan. Sebaliknya, mereka berusaha memberikan arahan yang membantu dirinya menemukan jalan keluar. Ketika menghadapi persoalan, mereka mungkin mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang, memahami fakta, dan menentukan langkah paling penting yang harus dilakukan. Kalimat sederhana seperti "Apa yang bisa saya selesaikan terlebih dahulu?" atau "Saya perlu berpikir sebentar sebelum mengambil keputusan" dapat membantu mengurangi kepanikan. Kebiasaan ini membuat perhatian tidak terjebak pada ketakutan, tetapi beralih pada tindakan nyata yang bisa dilakukan. 5. Membatasi Gangguan agar Tetap Fokus pada Satu Pekerjaan Di tengah perkembangan teknologi, perhatian seseorang sangat mudah teralihkan oleh berbagai hal, mulai dari notifikasi ponsel hingga banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan bersamaan. Orang yang mampu menghadapi tekanan dengan baik biasanya memahami bahwa mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus tidak selalu menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Mereka memilih menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu sebelum berpindah ke pekerjaan berikutnya. Misalnya, menonaktifkan notifikasi ketika sedang bekerja, membatasi jumlah tab yang dibuka, atau menentukan waktu khusus untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dengan mengurangi gangguan yang tidak diperlukan, mereka dapat menjaga konsentrasi dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih terarah. 6. Berani Menghadapi Ketidaknyamanan secara Bertahap Mental tangguh tidak terbentuk hanya dengan menghindari berbagai situasi yang membuat seseorang merasa gugup atau tidak nyaman. Justru, orang yang memiliki daya tahan mental baik biasanya berusaha melatih dirinya menghadapi tantangan kecil secara bertahap. Mereka bisa mencoba berbicara di depan kelompok kecil, mengambil tanggung jawab baru, atau mempelajari keterampilan yang sebelumnya terasa sulit. Setelah menjalani pengalaman tersebut, mereka mengevaluasi apa yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Proses ini membantu seseorang mengenali kemampuannya sekaligus membangun kepercayaan diri ketika menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada akhirnya, memiliki mental tangguh bukan berarti tidak pernah merasa takut, gugup, atau tertekan. Kekuatan sebenarnya terlihat dari kemampuan seseorang mengelola perasaan, mempersiapkan diri, dan tetap mengambil langkah bijaksana meskipun keadaan tidak berjalan sesuai harapan.