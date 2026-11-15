Bukan Soal Banyak Uang, 6 Kebiasaan Orang yang Punya Kualitas Hidup Tinggi Meski Gaji Pas-pasan

JawaPos.com – Kehidupan yang nyaman dan membahagiakan sering kali dianggap identik dengan kekayaan. Rumah besar, kendaraan mahal, hingga barang-barang bermerek kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan. Padahal, kebahagiaan dan kualitas hidup tidak selalu ditentukan oleh seberapa besar penghasilan yang diperoleh. Ada orang dengan pendapatan biasa saja, tetapi mampu menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, nyaman, dan jauh dari tekanan hidup berlebihan. Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan sederhana yang sering dilakukan orang-orang dengan kualitas hidup tinggi meskipun memiliki penghasilan rata-rata. Mereka memahami bahwa menikmati hidup bukan tentang memiliki segalanya, melainkan mengetahui cara menghargai hal-hal yang benar-benar berarti. Berikut enam kebiasaan yang membuat kehidupan mereka terasa lebih berkualitas. Baca Juga:Bukan Sekadar Cinta, 7 Kebiasaan Ini Bikin Pasangan Tetap Harmonis Meski Sudah Berusia 60 Tahun 1. Lebih Memilih Mengumpulkan Pengalaman daripada Membeli Barang Mewah Orang yang mampu menikmati kehidupan dengan penghasilan rata-rata biasanya tidak menjadikan kepemilikan barang mahal sebagai sumber kebahagiaan utama. Mereka lebih senang menggunakan uang untuk menciptakan pengalaman berkesan, seperti berlibur ke tempat baru, menikmati perjalanan alam, atau menyaksikan pertunjukan musik bersama orang terdekat. Bagi mereka, kenangan dari sebuah pengalaman memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan barang terbaru yang hanya memberikan kepuasan sesaat. 2. Terbiasa Mensyukuri Hal-Hal Kecil dalam Kehidupan Rasa syukur menjadi salah satu kebiasaan yang membantu seseorang menikmati hidup tanpa harus terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Alih-alih sibuk memikirkan sesuatu yang belum dimiliki, mereka lebih memilih menghargai apa yang sudah berhasil dicapai. Hal sederhana seperti menikmati makanan kesukaan, memiliki waktu bersama keluarga, atau menjalani hari tanpa masalah besar sudah menjadi alasan untuk merasa bahagia. Pola pikir semacam ini membuat mereka tidak mudah merasa kekurangan meskipun kondisi keuangan belum berlimpah. 3. Tidak Pernah Berhenti Mengembangkan Pengetahuan dan Kemampuan Memiliki penghasilan rata-rata bukan alasan untuk berhenti meningkatkan kualitas diri. Orang-orang yang menikmati kehidupan biasanya menyadari bahwa belajar merupakan proses panjang yang tidak hanya berlangsung di bangku sekolah. Mereka senang membaca buku, mengikuti pelatihan, mempelajari keterampilan baru, atau mencari informasi yang bisa menambah wawasan. Kebiasaan tersebut tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membuka kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. 4. Menjadikan Aktivitas Fisik sebagai Bagian dari Rutinitas Menjaga kebugaran tubuh tidak harus dilakukan dengan mengeluarkan banyak uang untuk membeli peralatan olahraga atau menjadi anggota pusat kebugaran. Orang yang memiliki kualitas hidup baik justru sering memanfaatkan aktivitas sederhana untuk menjaga kesehatannya. Misalnya, berjalan kaki pada pagi hari, bersepeda di sekitar rumah, melakukan peregangan, atau jogging ketika memiliki waktu luang. Selain membantu menjaga kondisi fisik, kebiasaan aktif bergerak juga dapat membuat suasana hati lebih baik dan membantu mengurangi stres setelah menjalani aktivitas sehari-hari. 5. Menjaga Hubungan Baik dengan Keluarga dan Orang Terdekat Kesibukan dan perkembangan teknologi terkadang membuat seseorang lupa bahwa hubungan sosial memiliki peran penting dalam kebahagiaan. Orang yang menikmati hidup dengan sederhana biasanya berusaha menjaga kedekatan dengan keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Mereka menyempatkan diri untuk berbincang, bertemu secara langsung, atau sekadar menanyakan kabar orang terdekat. Hubungan yang hangat dapat memberikan dukungan emosional ketika menghadapi kesulitan. Kehadiran orang-orang yang peduli juga membuat kehidupan terasa lebih bermakna. 6. Menjalani Kehidupan dengan Sederhana dan Tidak Berlebihan Kebiasaan terakhir yang sering terlihat adalah kemampuan mereka menerapkan kesederhanaan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka tidak merasa harus mengikuti semua tren, membeli barang yang sedang populer, atau memenuhi setiap keinginan yang muncul. Kesederhanaan juga diterapkan dalam mengatur rumah, menyusun kegiatan sehari-hari, hingga membatasi penggunaan media digital yang tidak terlalu diperlukan. Dengan mengurangi hal-hal yang kurang penting, mereka memiliki lebih banyak waktu dan perhatian untuk menikmati sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Pada akhirnya, kualitas hidup yang baik tidak selalu harus dibangun dengan penghasilan besar atau kemewahan. Kemampuan bersyukur, menjaga kesehatan, mempererat hubungan, dan menikmati hal-hal sederhana justru bisa menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna.