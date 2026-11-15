Punya Mental Dewasa, 8 Sikap Ini Membantu Seseorang Tetap Tenang Tanpa Menghindari Orang Lain

JawaPos.com – Menjalani kehidupan yang tenang bukan berarti seseorang harus menghindari keramaian atau membatasi hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Justru, kemampuan menjaga kedamaian hati di tengah berbagai karakter manusia merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional. Tidak sedikit orang memilih menjauh ketika menghadapi lingkungan yang melelahkan secara emosional. Padahal, ada cara lain yang lebih bijaksana untuk melindungi diri, yakni dengan mengenali perasaan, memahami batas kemampuan, serta belajar merespons berbagai situasi tanpa terbawa emosi berlebihan. Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang biasanya diterapkan oleh orang dengan kecerdasan emosional tinggi untuk mempertahankan ketenangan batin tanpa harus memutus hubungan sosial. Kebiasaan ini membantu seseorang tetap menjalin hubungan baik sekaligus menghargai kebutuhan dirinya sendiri. Berikut delapan cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak Langsung Bereaksi Ketika Menghadapi Situasi yang Memancing Emosi Orang dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya tidak terburu-buru memberikan respons ketika menghadapi perkataan atau tindakan yang membuat mereka kesal. Mereka memilih mengambil jeda sejenak untuk memahami situasi sebelum memutuskan apa yang perlu dilakukan. Menarik napas dan menenangkan pikiran menjadi langkah sederhana agar tidak mengeluarkan perkataan yang nantinya disesali. Dengan kebiasaan tersebut, mereka dapat menyampaikan pendapat secara lebih bijaksana tanpa harus memperkeruh keadaan. 2. Berani Menetapkan Batasan Tanpa Merasa Tidak Enak Hati Memiliki hubungan baik dengan orang lain bukan berarti harus selalu menyetujui semua permintaan mereka. Seseorang yang matang secara emosional memahami bahwa dirinya juga mempunyai kebutuhan dan keterbatasan. Karena itu, mereka tidak ragu mengatakan tidak ketika suatu permintaan sudah melewati batas kemampuan. Mereka tetap menyampaikan penolakan dengan sopan dan menghargai perasaan orang lain. Bagi mereka, batasan bukanlah alasan untuk memutus hubungan, melainkan cara menjaga hubungan agar tetap sehat. 3. Lebih Mengutamakan Hubungan Baik daripada Keinginan Mengendalikan Orang Lain Salah satu hal yang membuat seseorang mudah kehilangan ketenangan adalah keinginan untuk mengatur segala sesuatu, termasuk perilaku orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi menyadari bahwa setiap individu mempunyai pemikiran, pilihan, dan cara bereaksi yang berbeda. Mereka tidak memaksakan kehendak agar semua orang mengikuti keinginannya. Sebaliknya, mereka berusaha membangun hubungan yang dilandasi pengertian dan saling menghormati. 4. Tidak Selalu Menceritakan Masalah Pribadi demi Mendapatkan Pengakuan Tidak semua hal yang dialami seseorang harus diketahui oleh orang lain. Individu dengan kematangan emosional memahami pentingnya menjaga privasi dan memilih dengan bijak kepada siapa mereka akan bercerita. Ketika menghadapi persoalan, mereka tidak selalu mencari pembenaran atau pengakuan dari lingkungan sekitar. Sebagian memilih menuangkan pikiran melalui tulisan, melakukan meditasi, atau menyediakan waktu untuk mengevaluasi perasaan sendiri. Dengan begitu, mereka dapat memahami kondisi emosional tanpa bergantung sepenuhnya pada penilaian orang lain. 5. Mampu Mengenali Ketika Dirinya Kembali Terjebak dalam Kebiasaan Lama Perjalanan menuju kedewasaan emosional tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang kembali melakukan kebiasaan yang sebelumnya berusaha ditinggalkan. Misalnya, terlalu memikirkan pendapat orang lain, sulit menolak permintaan, atau terus memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Orang yang cerdas secara emosional biasanya lebih cepat menyadari perubahan tersebut. Mereka berusaha memahami penyebabnya dan memperbaiki sikap tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. 6. Memiliki Rutinitas Positif untuk Menjaga Keseimbangan Pikiran Ketenangan batin tidak hanya berkaitan dengan cara menghadapi orang lain, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Orang yang mampu mengelola emosinya biasanya mengetahui aktivitas yang membuat pikiran lebih nyaman. Mereka dapat meluangkan waktu untuk berjalan santai, menulis jurnal, membaca buku, atau melakukan meditasi sederhana. Rutinitas tersebut membantu mereka mengurangi tekanan setelah menjalani aktivitas yang padat. Dengan memberikan waktu bagi diri sendiri, mereka bisa kembali menjalani kehidupan sosial dengan kondisi pikiran yang lebih segar. 7. Tetap Peduli tanpa Ikut Terbawa Masalah Emosional Orang Lain Memiliki empati bukan berarti harus menanggung seluruh beban yang sedang dirasakan orang lain. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu mendengarkan keluhan, memberikan dukungan, dan menunjukkan kepedulian tanpa kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Mereka memahami bahwa setiap orang mempunyai perjalanan hidup dan persoalan masing-masing. Karena itu, mereka berusaha membantu sesuai kemampuan tanpa memaksakan diri menyelesaikan semua masalah orang lain. Sikap ini membuat hubungan tetap hangat sekaligus membantu menjaga kesehatan emosional. 8. Tidak Memaksakan Diri agar Selalu Disukai Semua Orang Salah satu tanda kedewasaan emosional adalah memahami bahwa tidak semua orang akan memiliki pandangan yang sama terhadap diri kita. Ada kalanya keputusan yang dianggap tepat oleh seseorang justru tidak disukai oleh orang lain. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk terus mengubah diri demi mendapatkan penerimaan. Orang yang matang secara emosional tetap berusaha bersikap ramah dan menghormati orang lain, tetapi tidak menjadikan penilaian lingkungan sebagai penentu kebahagiaannya. Mereka lebih memilih menjalani hidup sesuai prinsip yang diyakini selama tidak merugikan orang lain. Pada akhirnya, menjaga ketenangan hidup bukan berarti harus menjauh dari lingkungan sosial. Kemampuan memahami emosi, menghargai batasan diri, serta memperlakukan orang lain dengan bijaksana justru menjadi bekal penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih seimbang.