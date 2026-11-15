Diam-Diam Punya Pemikiran Mendalam, Ini 6 Ciri Psikologis Orang yang Rajin Mencatat Saat Rapat

JawaPos.com – Dalam sebuah rapat kerja, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan keterlibatannya. Ada yang aktif menyampaikan pendapat, sering mengajukan pertanyaan, atau memberikan tanggapan. Namun, tidak sedikit pula orang yang lebih memilih duduk tenang sambil mencatat berbagai informasi penting tanpa banyak berbicara. Kebiasaan tersebut tidak selalu menunjukkan kurangnya ketertarikan terhadap pembahasan. Sebaliknya, orang yang lebih sering mencatat bisa saja sedang memperhatikan jalannya diskusi, memahami informasi, dan menyusun pemikiran sebelum memberikan respons. Dari sudut pandang psikologi, perilaku mencatat tanpa banyak berbicara dapat berkaitan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian. Mulai dari kebiasaan mengolah informasi secara mendalam, kemampuan mengamati lingkungan, hingga preferensi untuk bekerja dengan cara yang lebih terstruktur. Dilansir dari Geediting.com, terdapat enam karakteristik yang dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa mencatat selama rapat, tetapi jarang menyampaikan pendapat secara langsung. Baca Juga:Sering Disebut Malas, 10 Perilaku Ini Bisa Menandakan Mental Seseorang Sedang Kewalahan Lantas, seperti apa karakter mereka sebenarnya? Berikut enam sifat yang menarik untuk diketahui. 1. Memiliki Kebiasaan Mengolah Informasi Secara Mendalam Orang yang lebih suka mencatat daripada berbicara sering kali membutuhkan waktu untuk memahami informasi sebelum memberikan tanggapan. Mereka tidak terburu-buru menyampaikan pendapat karena ingin memastikan bahwa hal yang akan disampaikan sudah dipikirkan dengan matang. Ketika mengikuti rapat, mereka biasanya memperhatikan setiap penjelasan, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya, serta mencoba memahami persoalan dari berbagai sudut pandang. Proses berpikir seperti ini membuat mereka cenderung lebih nyaman menuangkan gagasan melalui tulisan terlebih dahulu. Mereka ingin memastikan bahwa setiap pemikiran memiliki dasar yang jelas sebelum disampaikan kepada orang lain. Tidak jarang, kontribusi terbaik mereka justru muncul setelah rapat berakhir. Misalnya, melalui pesan tindak lanjut, laporan, atau usulan tertulis yang berisi analisis lebih mendalam mengenai topik pembahasan. 2. Memiliki Standar Tinggi dan Cenderung Perfeksionis Karakter berikutnya adalah kecenderungan menetapkan standar tinggi terhadap diri sendiri. Mereka biasanya tidak ingin berbicara hanya untuk sekadar meramaikan suasana diskusi. Sebelum menyampaikan pendapat, mereka cenderung mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar, relevan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi pembahasan. Namun, kebiasaan ini terkadang membuat mereka terlalu banyak berpikir. Rasa takut memberikan jawaban yang keliru atau dianggap kurang kompeten bisa membuat seseorang memilih untuk tetap diam. Dalam kondisi tertentu, perfeksionisme bahkan dapat menjadi penghambat karena mereka terus menunggu waktu yang dianggap paling tepat untuk berbicara. Padahal, tidak semua pendapat harus disampaikan dalam bentuk sempurna. Belajar menerima bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses komunikasi dapat membantu mereka lebih percaya diri ketika berada dalam forum diskusi. 3. Menjadi Pengamat yang Teliti terhadap Lingkungan Sekitar Tidak banyak berbicara bukan berarti tidak memperhatikan keadaan. Orang yang gemar mencatat selama rapat justru bisa memiliki kemampuan observasi yang cukup baik. Mereka biasanya memperhatikan berbagai detail yang mungkin terlewat oleh peserta lain. Mulai dari perubahan intonasi ketika seseorang berbicara, ekspresi wajah, hingga suasana dan dinamika hubungan antaranggota rapat. Mereka juga dapat menyadari ketika seseorang terlihat kurang nyaman, terjadi perbedaan pendapat, atau muncul ketegangan dalam pembicaraan. Kepekaan tersebut membuat mereka mampu memahami situasi tanpa harus selalu terlibat langsung dalam percakapan. Meski begitu, terlalu fokus mengamati terkadang membuat mereka enggan menyampaikan pandangan pribadi. Mereka mungkin khawatir pendapat yang disampaikan justru mengubah suasana diskusi yang sedang berlangsung. 4. Sangat Mengenal Diri Sendiri, tetapi Belum Sepenuhnya Percaya Diri Sebagian orang yang memilih diam saat rapat sebenarnya memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi. Mereka memahami perasaan dan reaksi yang muncul ketika harus berbicara di hadapan banyak orang. Misalnya, mereka menyadari ketika mulai gugup, merasa canggung, atau mengalami ketegangan saat hendak menyampaikan pendapat. Akan tetapi, kemampuan mengenali perasaan tersebut belum tentu diikuti dengan keberanian untuk mengatasinya. Akibatnya, mereka sering kali terjebak dalam pikiran sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara. Mereka mungkin memiliki gagasan yang menarik, tetapi terlalu khawatir terhadap penilaian orang lain. Untuk mengatasinya, membangun kepercayaan diri dapat dimulai melalui langkah sederhana. Misalnya, mencoba menyampaikan satu pendapat singkat dalam setiap rapat atau mengajukan pertanyaan ketika ada hal yang belum dipahami. Dengan latihan secara bertahap, mereka bisa mulai menyadari bahwa pendapatnya juga memiliki nilai bagi orang lain. 5. Menyukai Keteraturan dan Membutuhkan Rasa Kendali Bagi sebagian orang, mencatat merupakan cara untuk menciptakan keteraturan di tengah situasi yang ramai dan sulit diprediksi. Rapat yang dihadiri banyak orang biasanya menghadirkan beragam karakter, pendapat, serta kepentingan. Kondisi tersebut terkadang membuat seseorang kesulitan mengikuti seluruh pembicaraan sekaligus. Dengan menulis informasi penting, mereka mempunyai pegangan untuk memahami alur diskusi. Catatan juga membantu menyusun kembali berbagai gagasan agar lebih mudah dipelajari setelah pertemuan selesai. Kebiasaan ini dapat memberikan rasa nyaman karena mereka memiliki sesuatu yang konkret untuk diikuti selama rapat berlangsung. Bukan berarti mereka tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Justru, mencatat bisa menjadi strategi pribadi untuk menjaga konsentrasi dan membantu mereka tetap terhubung dengan pembahasan. 6. Lebih Mengutamakan Isi Pembicaraan daripada Perhatian Orang Lain Tidak semua orang merasa perlu menjadi pusat perhatian ketika berada dalam sebuah kelompok. Ada individu yang lebih mementingkan pemahaman dan hasil diskusi dibandingkan mendapatkan pengakuan dari peserta lainnya. Orang dengan kecenderungan seperti ini biasanya tidak terlalu terdorong untuk berbicara hanya demi menunjukkan keberadaan mereka. Mereka lebih menikmati proses belajar, memahami persoalan, dan menemukan informasi baru yang dapat digunakan dalam pekerjaan. Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dapat dikaitkan dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya kepuasan pribadi, bukan semata-mata karena pujian atau penghargaan dari lingkungan. Sayangnya, lingkungan kerja terkadang lebih mudah memberikan perhatian kepada orang-orang yang aktif berbicara. Akibatnya, kontribusi individu yang lebih pendiam bisa saja kurang terlihat meskipun mereka mempunyai pemikiran yang bernilai. Karena itu, kemampuan menyampaikan hasil pengamatan dan gagasan secara tertulis maupun lisan tetap penting agar kontribusi mereka dapat diketahui oleh tim. Pada akhirnya, orang yang selalu mencatat tetapi jarang berbicara saat rapat tidak bisa langsung dianggap pasif atau kurang memiliki kemampuan komunikasi. Mereka mungkin mempunyai cara tersendiri dalam memahami informasi dan memberikan kontribusi. Keenam karakteristik tersebut merupakan gambaran kecenderungan perilaku, bukan diagnosis atau ciri mutlak setiap individu. Kepribadian seseorang tetap dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, kebiasaan, dan berbagai faktor lainnya.