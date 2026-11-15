Selalu Tersenyum di Depan Orang Lain, 7 Tanda Ini Bisa Menunjukkan Seseorang Diam-Diam Tidak Bahagia

JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat ceria dalam kehidupan sehari-hari benar-benar merasakan kebahagiaan. Ada kalanya seseorang justru pandai menyembunyikan kesedihan di balik senyum lebar, candaan, dan sikap ramah yang selalu ditunjukkannya kepada orang lain.

Di lingkungan sosial, mereka mungkin dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, mudah tertawa, dan selalu mampu mencairkan suasana. Bahkan, unggahan di media sosialnya bisa terlihat penuh aktivitas positif seolah tidak pernah memiliki masalah.

Namun, di balik penampilan tersebut, sebagian orang mungkin sedang menghadapi pergulatan emosional yang tidak mudah diceritakan. Mereka berusaha terlihat kuat dan baik-baik saja karena merasa kesulitan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang menyimpan ketidakbahagiaan meskipun selalu tampak ceria di hadapan orang lain. Tanda-tanda ini bukanlah alat untuk mendiagnosis kondisi psikologis, tetapi dapat menjadi pengingat agar kita lebih peka terhadap keadaan orang sekitar.

Lantas, apa saja kebiasaan yang patut diperhatikan? Berikut tujuh tanda yang bisa menggambarkan seseorang sedang mengalami pergulatan batin di balik keceriaannya.

1. Tawa dan Keceriaan Terlihat Seperti Dipaksakan Kebahagiaan yang dirasakan secara alami biasanya tercermin melalui ekspresi dan perilaku yang spontan. Seseorang yang benar-benar menikmati kehidupannya cenderung menunjukkan antusiasme tanpa harus berusaha meyakinkan orang lain bahwa dirinya sedang baik-baik saja.

Sebaliknya, orang yang sedang menyembunyikan kesedihan terkadang menunjukkan keceriaan secara berlebihan. Mereka mungkin tertawa lebih keras, terus melontarkan candaan, atau berusaha mempertahankan suasana positif meskipun sebenarnya sedang merasa lelah secara emosional.

Perbedaan tersebut tidak selalu mudah dikenali. Namun, perubahan perilaku yang terasa tidak biasa dibandingkan kepribadian sehari-harinya bisa menjadi alasan untuk memberikan perhatian lebih.

2. Selalu Mencari Kesibukan dan Tidak Nyaman Saat Sendirian Sebagian orang yang sedang menghadapi tekanan emosional cenderung menghindari waktu luang. Mereka berusaha memenuhi jadwal dengan berbagai kegiatan agar tidak memiliki kesempatan untuk terlalu lama memikirkan persoalan pribadi.

Misalnya, selalu menyalakan televisi, mendengarkan musik, membuka podcast, atau mencari aktivitas baru ketika sedang sendirian. Bahkan, waktu istirahat pun terkadang diisi dengan berbagai kesibukan.

Keheningan bisa terasa tidak nyaman karena memberikan ruang bagi pikiran dan perasaan yang selama ini berusaha dihindari. Meski begitu, kebiasaan menyukai keramaian atau memiliki jadwal padat tidak otomatis berarti seseorang sedang tidak bahagia.

3. Selalu Ada untuk Orang Lain, tetapi Sulit Meminta Pertolongan Orang yang menyimpan kesedihan terkadang justru dikenal sebagai sosok yang paling perhatian. Mereka selalu bersedia mendengarkan keluh kesah teman, memberikan dukungan, dan membantu ketika orang lain mengalami kesulitan.

Sayangnya, perhatian yang diberikan kepada orang lain tidak selalu mereka dapatkan kembali karena enggan menceritakan masalah sendiri. Mereka mungkin merasa harus selalu menjadi pribadi yang kuat dan tidak ingin merepotkan siapa pun.

Kebiasaan tersebut bisa membuat kebutuhan emosionalnya terabaikan. Padahal, seseorang yang terbiasa membantu orang lain juga berhak mendapatkan dukungan, perhatian, dan tempat untuk bercerita.

4. Pola Tidur dan Kebiasaan Makan Mengalami Perubahan Kondisi emosional seseorang dapat memengaruhi kebiasaan sehari-hari, termasuk pola tidur dan nafsu makan. Orang yang sedang menghadapi tekanan psikologis mungkin mengalami perubahan rutinitas tanpa disadari.

Ada yang menjadi lebih sering tidur karena merasa kehabisan energi, sementara sebagian lainnya justru kesulitan memejamkan mata pada malam hari. Perubahan serupa juga dapat terlihat dari kebiasaan makan, mulai dari kehilangan selera hingga makan secara berlebihan.

Jika perubahan tersebut berlangsung terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan. Memperhatikan kesehatan fisik dan emosional sama pentingnya untuk menjaga kesejahteraan diri.

5. Sering Menjadikan Diri Sendiri sebagai Bahan Lelucon Humor memang dapat membantu seseorang menghadapi situasi sulit. Namun, candaan yang terus-menerus merendahkan diri sendiri terkadang bisa mencerminkan adanya rasa tidak percaya diri atau penilaian negatif terhadap diri sendiri.

Misalnya, mereka sering mengejek penampilan, menganggap pencapaiannya tidak berarti, atau menjadikan kegagalan pribadi sebagai bahan tertawaan. Sekilas, perilaku tersebut terlihat seperti bentuk kerendahan hati dan kepribadian yang humoris.

Akan tetapi, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan ini bisa menjadi cara untuk menyembunyikan rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Karena itu, penting untuk memperhatikan apakah candaan tersebut sekadar humor atau justru menunjukkan perasaan yang lebih dalam.

6. Tidak Lagi Menikmati Aktivitas yang Dahulu Disukai Salah satu perubahan yang patut diperhatikan adalah berkurangnya ketertarikan terhadap kegiatan yang sebelumnya memberikan kebahagiaan. Seseorang mungkin masih menghadiri acara sosial, menjalankan hobi, atau bertemu teman seperti biasanya, tetapi tidak lagi menunjukkan antusiasme yang sama.

Mereka seolah hanya menjalankan rutinitas tanpa benar-benar menikmati aktivitas tersebut. Percakapan terasa hambar, hobi mulai ditinggalkan, dan hal-hal yang dahulu membuat bersemangat kini tidak lagi memberikan kesenangan.

Dalam dunia psikologi, hilangnya minat atau kesenangan terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai dikenal sebagai anhedonia. Kondisi ini dapat berkaitan dengan depresi, meskipun tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan diagnosis.

7. Sulit Menerima Pujian dan Perhatian yang Tulus Tanda lainnya bisa terlihat ketika seseorang menerima pujian atau perhatian dari orang lain. Alih-alih merasa senang, mereka justru sering menyangkal, meremehkan pencapaian sendiri, atau segera mengalihkan pembicaraan.

Ketika seseorang memuji hasil pekerjaannya, misalnya, mereka mungkin menjawab bahwa keberhasilan tersebut hanya kebetulan. Bahkan, saat ada orang yang menunjukkan kepedulian, mereka cenderung mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan.

Sikap seperti ini terkadang berkaitan dengan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri atau kesulitan menerima perhatian positif. Mereka mungkin belum terbiasa merasa pantas mendapatkan apresiasi dan dukungan dari orang lain.