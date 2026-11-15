Takut Kehilangan Masa Muda, 9 Kesalahan Ini Sering Dilakukan Orang yang Cemas Menghadapi Penuaan

JawaPos.com - Bertambahnya usia merupakan bagian dari perjalanan hidup yang pasti dialami setiap manusia. Meski demikian, tidak semua orang mampu menerima perubahan tersebut dengan mudah. Sebagian justru merasa cemas ketika menyadari bahwa masa muda perlahan berlalu. Perasaan takut menghadapi penuaan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang mulai terlalu memperhatikan kerutan di wajah, merasa kehilangan daya tarik, hingga khawatir tidak lagi memiliki kesempatan untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Dalam psikologi, ketakutan berlebihan terhadap proses penuaan dikenal dengan istilah gerascophobia. Kondisi ini dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, mengambil keputusan, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Masalahnya bukan terletak pada bertambahnya usia, melainkan bagaimana seseorang merespons perubahan tersebut. Ketika ketakutan dibiarkan berlebihan, seseorang justru berisiko kehilangan kesempatan menikmati kehidupannya saat ini. Baca Juga:8 Alasan Mengapa Perempuan Cerdas Kadang Melakukan Kesalahan yang “Bodoh” Menurut Psikologi Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan kesalahan yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki ketakutan berlebihan terhadap penuaan. Berikut penjelasannya. 1. Menjadikan Penampilan Fisik sebagai Tolok Ukur Harga Diri Salah satu kesalahan yang sering muncul adalah menganggap penampilan sebagai satu-satunya ukuran nilai diri. Perubahan fisik seperti munculnya kerutan, rambut beruban, atau berkurangnya kebugaran dapat membuat mereka merasa kehilangan daya tarik. Akibatnya, mereka lebih sering membandingkan penampilan sendiri dengan orang yang usianya jauh lebih muda. Kebiasaan tersebut perlahan bisa mengikis rasa percaya diri. Mereka mulai merasa kurang berharga hanya karena tidak lagi memiliki penampilan seperti dahulu. Padahal, kualitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisiknya. Pengalaman hidup, kemampuan, kepribadian, serta hubungan yang dibangun dengan orang lain juga merupakan bagian penting dari harga diri. 2. Terlalu Bergantung pada Pengakuan Orang Lain Ketakutan kehilangan daya tarik terkadang membuat seseorang terus mencari pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin merasa harus selalu mendapatkan pujian mengenai penampilan, pencapaian pekerjaan, atau perhatian dari orang lain agar tetap merasa berharga. Masalah muncul ketika kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada penilaian eksternal. Saat pujian berkurang atau perhatian tidak lagi sebanyak sebelumnya, rasa percaya diri mereka ikut terguncang. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat menciptakan kebutuhan validasi yang tidak pernah benar-benar terpenuhi. 3. Menutup Diri dari Perubahan dan Pengalaman Baru Ada orang yang sebenarnya ingin menikmati kehidupan lebih baik, tetapi justru takut mencoba sesuatu yang berbeda karena merasa usianya sudah tidak muda lagi. Mereka menganggap kesempatan belajar, membangun karier baru, atau mengembangkan kemampuan hanya cocok dilakukan ketika masih berusia muda. Rasa takut gagal dan khawatir dianggap tidak mampu akhirnya membuat mereka memilih bertahan dalam rutinitas yang sama. Padahal, kesempatan untuk berkembang tidak memiliki batas usia tertentu. Mencoba kegiatan baru, mempelajari keterampilan, maupun memperluas pergaulan tetap bisa dilakukan pada berbagai tahap kehidupan. 4. Memaksakan Diri agar Selalu Terlihat Muda Merawat penampilan merupakan hal yang wajar. Namun, keinginan untuk terlihat muda bisa menjadi masalah ketika dilakukan secara berlebihan dan mengganggu kenyamanan hidup. Sebagian orang mungkin terlalu fokus mengikuti tren anak muda, melakukan berbagai perawatan kecantikan tanpa pertimbangan matang, atau mengatur penampilan hanya demi mendapatkan pengakuan sosial. Alih-alih merasa puas, mereka justru semakin sibuk mencari kekurangan pada dirinya sendiri. Perawatan diri seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan, bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kenyataan bahwa usia terus bertambah. 5. Tidak Mau Menerima Kenyataan bahwa Usia Terus Bertambah Menolak perubahan merupakan salah satu hal yang dapat membuat seseorang semakin sulit berdamai dengan penuaan. Mereka mungkin terus berharap bisa kembali ke masa lalu dan menghindari pembicaraan mengenai usia, perubahan fisik, maupun rencana kehidupan di masa depan. Akibatnya, perhatian lebih banyak tersita untuk menyangkal kenyataan daripada mempersiapkan diri menghadapi tahap kehidupan berikutnya. Padahal, penerimaan diri merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis. Menyadari bahwa setiap fase kehidupan memiliki tantangan dan keistimewaan tersendiri dapat membantu seseorang menjalani hari dengan lebih tenang. 6. Terus Membandingkan Pencapaian dengan Standar Orang Lain Ketika merasa waktu semakin terbatas, sebagian orang menjadi terobsesi mengejar berbagai pencapaian yang dianggap sebagai simbol kesuksesan. Mereka mungkin merasa harus memiliki kekayaan, jabatan tinggi, penampilan menarik, atau kehidupan sosial yang terlihat sempurna. Sayangnya, target tersebut terkadang bukan berasal dari keinginan pribadi, melainkan tuntutan lingkungan dan perbandingan dengan kehidupan orang lain. Kebiasaan ini membuat seseorang sulit menikmati hasil yang sudah dicapai karena selalu merasa tertinggal. Padahal, setiap individu mempunyai perjalanan dan ukuran kebahagiaan yang berbeda. Menentukan tujuan berdasarkan kebutuhan pribadi jauh lebih bermakna daripada terus mengejar standar yang belum tentu sesuai. 7. Menjauh dari Orang Terdekat dan Menutup Diri Secara Emosional Ketakutan menghadapi penuaan juga dapat memengaruhi hubungan sosial. Sebagian orang mulai menarik diri karena merasa tidak lagi menarik, takut ditinggalkan, atau khawatir dianggap sebagai beban. Mereka memilih menyimpan masalah sendiri daripada membicarakannya dengan keluarga maupun teman. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan dukungan emosional yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Padahal, hubungan sosial yang sehat mempunyai peran penting dalam menjaga kesejahteraan mental. Menghabiskan waktu bersama keluarga, menjaga persahabatan, dan membangun hubungan baru dapat membantu seseorang merasa tetap terhubung dengan lingkungan sekitarnya. 8. Terlalu Larut dalam Kenangan Masa Muda Mengingat masa lalu bukanlah sesuatu yang buruk. Kenangan indah bahkan bisa menjadi sumber kebahagiaan dan pengingat atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Namun, persoalan muncul ketika seseorang terlalu sering membandingkan masa sekarang dengan masa lalu. Mereka terus menganggap masa muda sebagai periode terbaik dalam hidup dan merasa bahwa kebahagiaan tidak mungkin terulang setelah usia bertambah. Dalam psikologi, kecenderungan mengingat masa lalu secara lebih positif dibandingkan kenyataan sebenarnya dikenal sebagai rosy retrospection bias. Jika tidak disadari, pola pikir tersebut dapat membuat seseorang sulit menghargai pengalaman saat ini. Mereka terlalu sibuk merindukan kehidupan terdahulu hingga lupa menciptakan kenangan baru. 9. Mengabaikan Kesehatan Mental demi Penampilan Fisik Kesalahan lainnya adalah terlalu memusatkan perhatian pada perubahan tubuh, tetapi melupakan kondisi psikologis. Seseorang mungkin rela menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mempertahankan penampilan, tetapi tidak memberikan perhatian yang sama terhadap kecemasan, tekanan emosional, atau rasa tidak percaya diri yang dialaminya. Padahal, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kualitas hidup, termasuk ketika memasuki usia lanjut. Kecemasan mengenai penuaan yang terus dibiarkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan emosional. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga bisa berkaitan dengan masalah psikologis seperti depresi atau krisis identitas. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kondisi fisik. Jika ketakutan terhadap usia sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan tenaga profesional dapat menjadi langkah yang tepat. Pada akhirnya, bertambahnya usia bukanlah sesuatu yang harus terus ditakuti. Setiap tahap kehidupan memiliki kesempatan, pengalaman, dan kebahagiaan yang berbeda untuk dinikmati. Daripada menghabiskan energi untuk mempertahankan masa muda, seseorang bisa mulai belajar menerima perubahan, menjaga kesehatan, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan tujuan baru. Sebab, kualitas hidup tidak ditentukan oleh seberapa muda penampilan seseorang, melainkan bagaimana ia mampu menjalani setiap fase kehidupannya dengan penuh makna.