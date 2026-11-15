Orang yang Sering Mengobrol dengan Hewan Peliharaan Ternyata Punya 7 Karakter Menarik, Apa Saja?

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, berbicara dengan hewan peliharaan merupakan kebiasaan sehari-hari yang terasa begitu alami. Mulai dari menyapa kucing ketika bangun tidur, mengajak anjing berbincang saat bermain, hingga menceritakan berbagai kejadian yang dialami sepanjang hari. Menariknya, kebiasaan tersebut terkadang dilakukan seolah-olah hewan peliharaan benar-benar memahami setiap perkataan yang disampaikan. Bahkan, respons sederhana seperti menggerakkan ekor, mengeong, atau menatap pemiliknya sering dianggap sebagai bagian dari percakapan yang menyenangkan. Kebiasaan ini bukan sekadar bentuk keakraban antara manusia dan hewan. Dalam perspektif psikologi, cara seseorang berinteraksi dengan hewan peliharaannya dapat memberikan gambaran mengenai sejumlah aspek kepribadian, terutama yang berkaitan dengan emosi dan hubungan sosial. Dilansir dari Geediting, orang yang terbiasa berbicara dengan hewan peliharaan seperti sedang bercakap-cakap dengan manusia memiliki sejumlah karakteristik menarik. Berikut tujuh ciri yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan tersebut. Baca Juga:Sering Disebut Malas, 10 Perilaku Ini Bisa Menandakan Mental Seseorang Sedang Kewalahan 1. Memiliki Empati yang Tinggi Orang yang gemar berbicara dengan hewan peliharaan sering kali memiliki perhatian besar terhadap makhluk lain. Mereka cenderung berusaha memahami kondisi hewan melalui gerakan tubuh, ekspresi, maupun perubahan perilakunya. Misalnya, ketika hewan terlihat murung atau tidak bersemangat, mereka akan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Perhatian seperti ini mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dan kondisi emosional makhluk lain. Kemampuan memahami perasaan tersebut juga dapat tercermin dalam kehidupan sosial. Mereka biasanya berusaha mempertimbangkan sudut pandang orang lain sebelum memberikan respons. 2. Mempunyai Kemampuan Komunikasi yang Baik Berbicara dengan hewan peliharaan tidak selalu berarti seseorang hanya gemar mengucapkan banyak kata. Kebiasaan ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pemilik hewan biasanya menggabungkan intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh ketika berinteraksi dengan peliharaannya. Mereka juga terbiasa memperhatikan respons yang diberikan, meskipun hewan tidak membalas menggunakan bahasa manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kedekatan dan memahami respons dari pihak lain. 3. Tidak Canggung Menunjukkan Kerentanan Emosional Sebagian orang merasa lebih mudah mengungkapkan perasaan ketika sedang bersama hewan peliharaannya. Mereka tidak ragu menceritakan pengalaman buruk, kekhawatiran, bahkan persoalan pribadi kepada teman berbulu tersebut. Salah satu alasannya adalah hubungan dengan hewan peliharaan sering dirasakan lebih sederhana dan tidak mengandung penilaian sosial seperti yang terkadang muncul dalam hubungan antarmanusia. Kondisi ini membuat seseorang merasa lebih leluasa menjadi dirinya sendiri tanpa harus khawatir dianggap lemah atau mendapatkan kritik. Kemampuan untuk mengungkapkan emosi secara terbuka dapat menjadi bagian dari keterampilan mengenali dan menerima perasaan pribadi. 4. Mampu Menjadikan Interaksi sebagai Cara Mengurangi Stres Berbicara dengan hewan peliharaan bisa menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kenyamanan emosional. Setelah melewati hari yang melelahkan, seseorang mungkin merasa lebih tenang ketika menyapa atau mengajak peliharaannya bermain. Mengungkapkan pikiran melalui percakapan sederhana juga dapat membantu seseorang menata perasaan yang sedang dialami. Ditambah lagi, kehadiran hewan kesayangan sering memberikan rasa ditemani sehingga pemiliknya tidak merasa sendirian. Interaksi positif dengan hewan memang dapat mendukung kesejahteraan emosional. Namun, tingkat kemampuan seseorang dalam mengelola stres tentu tidak bisa ditentukan hanya dari kebiasaan berbicara dengan hewan. 5. Memiliki Imajinasi dan Kreativitas yang Menarik Pernahkah Anda memberikan nama panggilan lucu kepada hewan peliharaan atau menciptakan percakapan seolah-olah mereka sedang menjawab pertanyaan? Kebiasaan semacam ini menunjukkan bagaimana seseorang menggunakan imajinasi untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Tidak jarang pemilik hewan membuat cerita sendiri, menggunakan suara yang berbeda, atau menciptakan ungkapan khusus yang hanya dipahami oleh dirinya dan peliharaannya. Kreativitas tidak selalu harus diwujudkan melalui karya seni. Cara seseorang bermain dengan bahasa dan membangun interaksi sehari-hari juga bisa menjadi bentuk ekspresi kreatif. 6. Memiliki Kesadaran Diri yang Baik Berbicara dengan hewan peliharaan terkadang menjadi kesempatan bagi seseorang untuk memahami isi pikirannya sendiri. Ketika menceritakan kejadian yang dialami kepada hewan, seseorang sebenarnya sedang menyusun kembali berbagai pengalaman, mengingat perasaan yang muncul, dan mencoba memahami persoalan yang sedang dihadapi. Proses tersebut dapat membantu mengenali emosi yang sebelumnya sulit diungkapkan. Misalnya, seseorang yang awalnya merasa kesal mungkin mulai memahami penyebab kemarahannya setelah mengutarakan apa yang dirasakan. Dengan demikian, kebiasaan berbicara kepada hewan peliharaan bisa menjadi salah satu bentuk refleksi diri yang sederhana. 7. Terbiasa Mendengarkan dengan Penuh Perhatian Orang yang senang mengobrol dengan hewan peliharaan biasanya juga memperhatikan berbagai respons kecil dari teman berbulu mereka. Mereka mungkin mengamati perubahan suara, gerakan ekor, posisi telinga, atau ekspresi tubuh untuk mengetahui bagaimana kondisi hewannya. Kebiasaan memperhatikan isyarat nonverbal tersebut dapat membantu membangun kepekaan dalam berinteraksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan mendengarkan bukan hanya berkaitan dengan memahami kata-kata, tetapi juga menangkap pesan yang disampaikan melalui ekspresi dan bahasa tubuh. Pada akhirnya, berbicara dengan hewan peliharaan bukanlah kebiasaan yang perlu dianggap aneh. Bagi banyak orang, aktivitas tersebut menjadi cara sederhana untuk menunjukkan kasih sayang sekaligus membangun ikatan dengan makhluk yang mereka rawat. Meski tujuh karakter di atas menarik untuk dikenali, kebiasaan berbicara dengan hewan tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang memiliki seluruh sifat tersebut. Kepribadian manusia terbentuk dari banyak faktor, sedangkan hubungan dengan hewan peliharaan hanyalah salah satu bagian dari kehidupan emosional seseorang.