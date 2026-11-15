Bukan Sekadar Cinta, 7 Kebiasaan Ini Bikin Pasangan Tetap Harmonis Meski Sudah Berusia 60 Tahun

JawaPos.com - Menjalani hubungan bersama seseorang selama puluhan tahun tentu bukan perkara mudah. Seiring bertambahnya usia, pasangan akan menghadapi berbagai perubahan, mulai dari kondisi fisik, pola pikir, hingga kebutuhan emosional. Memasuki usia 60 tahun ke atas, makna kebahagiaan dalam hubungan pun sering kali mengalami perubahan. Kemesraan tidak selalu ditunjukkan melalui hal-hal romantis yang besar, tetapi justru terlihat dari perhatian sederhana, kesediaan memahami, dan kemauan untuk tetap berjalan beriringan. Hubungan yang mampu bertahan hingga usia senja umumnya membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Bukan hanya mempertahankan rasa cinta, tetapi juga membangun kebiasaan positif yang membuat masing-masing merasa aman, dihargai, dan diterima. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kebiasaan yang kerap ditemukan pada pasangan berusia 60 tahun ke atas yang mampu menjaga hubungan tetap harmonis. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan komunikasi, kedekatan emosional, hingga kemampuan menyelesaikan perbedaan. Baca Juga:Jangan Asal Pamer! 6 Kebiasaan Ini Bisa Menghilangkan Kesan Elegan dalam Diri Anda 1. Terbiasa Berkomunikasi Secara Terbuka dan Penuh Perhatian Komunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam mempertahankan hubungan jangka panjang. Pasangan yang tetap harmonis biasanya tidak ragu membicarakan perasaan, kebutuhan, maupun persoalan yang sedang dihadapi. Mereka juga tidak sekadar menunggu giliran berbicara, melainkan berusaha memahami apa yang disampaikan pasangannya. Sikap saling mendengarkan tanpa terburu-buru menyalahkan membuat hubungan terasa lebih nyaman. Bahkan, pertanyaan sederhana seperti menanyakan kabar atau kondisi pasangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari dapat memberikan perhatian emosional yang berarti. Dalam psikologi, kemampuan memahami dan merespons emosi pasangan dikenal sebagai emotional attunement. Kedekatan emosional seperti ini membantu kedua pihak merasa dimengerti dan diperhatikan. 2. Tidak Melupakan Sentuhan Kasih Sayang Bertambahnya usia bukan alasan untuk menghilangkan kebiasaan menunjukkan kasih sayang secara fisik. Pasangan yang masih menjaga keharmonisan biasanya tetap melakukan hal-hal sederhana, seperti berpelukan, menggenggam tangan, atau memberikan sentuhan lembut. Gestur kecil tersebut dapat menjadi bentuk perhatian yang terkadang lebih bermakna daripada kata-kata. Selain menciptakan rasa dekat, sentuhan penuh kasih juga berkaitan dengan respons tubuh terhadap stres. Salah satunya melalui pelepasan oksitosin, hormon yang berperan dalam membangun ikatan sosial dan rasa kedekatan. Karena itu, menjaga kehangatan melalui sentuhan sederhana tetap penting meskipun hubungan sudah berlangsung selama puluhan tahun. 3. Menjadikan Humor sebagai Bagian dari Kehidupan Bersama Pasangan yang bahagia tidak selalu menjalani hari-hari tanpa masalah. Perbedaannya, mereka mampu menemukan alasan untuk tetap tersenyum meskipun sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Bercanda, mengingat kejadian lucu, atau menertawakan hal-hal sederhana bisa menjadi cara untuk mencairkan suasana ketika ketegangan muncul. Humor juga membantu pasangan menghadapi rutinitas agar hubungan tidak terasa monoton. Kebiasaan tertawa bersama menciptakan pengalaman menyenangkan yang memperkuat ikatan emosional. Setelah melewati berbagai pengalaman hidup, mereka memahami bahwa tidak semua persoalan harus dihadapi dengan ketegangan. Terkadang, menikmati momen sederhana bersama justru menjadi sumber kebahagiaan. 4. Mampu Menerima Pasangan Tanpa Memaksakan Perubahan Salah satu tanda kedewasaan dalam hubungan adalah kemampuan menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pasangan yang tetap harmonis di usia senja umumnya tidak lagi menghabiskan banyak energi untuk menuntut perubahan sesuai keinginan pribadi. Mereka memahami bahwa setiap orang mempunyai karakter, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Daripada terus mempermasalahkan kekurangan, mereka lebih memilih menghargai hal-hal positif yang dimiliki satu sama lain. Sikap tersebut sejalan dengan konsep unconditional positive regard yang diperkenalkan psikolog Carl Rogers. Konsep ini menggambarkan penerimaan terhadap seseorang tanpa menjadikan kekurangannya sebagai alasan untuk merendahkan atau menolak dirinya. 5. Mempertahankan Rutinitas Kecil yang Dilakukan Bersama Keharmonisan tidak selalu membutuhkan kegiatan istimewa atau perjalanan mahal. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi pengikat hubungan. Misalnya, menikmati sarapan bersama, menyiram tanaman di halaman, berjalan santai pada sore hari, atau menonton acara kesukaan sebelum tidur. Rutinitas semacam ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk terus menghabiskan waktu bersama di tengah kesibukan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kegiatan sederhana tersebut juga menghasilkan kenangan yang berharga. Kumpulan pengalaman positif itu dapat menjadi pengingat bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama, termasuk ketika menghadapi masa-masa sulit. 6. Tetap Memberikan Ruang bagi Pasangan untuk Berkembang Hubungan yang sehat bukan berarti kedua orang harus selalu melakukan segala sesuatu bersama-sama. Setiap individu tetap membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan minat, kemampuan, dan kepribadiannya. Pasangan yang harmonis biasanya memahami kebutuhan tersebut. Mereka memberikan dukungan ketika pasangannya ingin mencoba hobi baru, mengikuti kegiatan sosial, belajar keterampilan tertentu, atau mengejar hal yang selama ini tertunda. Alih-alih merasa terancam oleh kemandirian pasangan, mereka justru ikut merasa senang melihat satu sama lain berkembang. Dalam psikologi hubungan, dukungan terhadap perkembangan pribadi ini berkaitan dengan konsep mutual empowerment, yaitu kondisi ketika kedua pihak saling memberikan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 7. Tidak Membiarkan Dendam Merusak Hubungan Tidak ada hubungan yang sepenuhnya terbebas dari pertengkaran. Bahkan, pasangan yang sudah hidup bersama selama puluhan tahun pun tetap bisa mengalami perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, pasangan yang mampu menjaga hubungan biasanya tidak membiarkan konflik berubah menjadi dendam berkepanjangan. Mereka berusaha membicarakan persoalan, mengakui kesalahan, dan memberikan kesempatan bagi satu sama lain untuk memperbaiki keadaan. Memaafkan bukan berarti menganggap kesalahan tidak pernah terjadi, melainkan memilih untuk tidak terus terjebak dalam luka masa lalu. Sikap saling memaafkan juga dapat membantu mengurangi beban emosional dan menjaga kedekatan antarpasangan. Pada akhirnya, hubungan yang bertahan hingga usia senja bukanlah hubungan yang selalu berjalan sempurna. Kekuatan sebenarnya terletak pada kesediaan kedua orang untuk terus belajar, menghargai, dan memperjuangkan kebersamaan. Sebab, cinta yang matang bukan hanya tentang bertahan selama mungkin, tetapi juga tentang bagaimana dua orang tetap merasa bahagia menjalani kehidupan bersama.