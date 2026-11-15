Perubahan Kepribadian Tidak Harus Drastis, Mulailah dari Langkah Kecil

JawaPos.com - Banyak orang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi tidak sedikit yang kesulitan memulai perubahan.

Ada yang ingin belajar berkata tidak, berhenti memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, atau mengurangi kebiasaan mengejar kesempurnaan. Namun, ketika kesempatan untuk berubah datang, mereka justru kembali melakukan hal yang sama.

Dalam artikel Psychology Today, psikolog klinis Shannon Sauer-Zavala, Ph.D., menjelaskan bahwa salah satu alasan seseorang sulit berubah adalah ketakutan terhadap hal-hal yang mungkin hilang ketika meninggalkan kebiasaan lama.

Menurut Sauer-Zavala, sifat kepribadian yang terkadang menimbulkan masalah juga bisa memberikan keuntungan tertentu.

Misalnya, seseorang yang sangat perfeksionis mungkin merasa kelelahan karena selalu ingin menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna.

Namun, ketelitian dan standar tinggi yang dimilikinya selama ini juga bisa mendatangkan pujian, nilai bagus, hingga pengakuan profesional. Karena itu, mengurangi perfeksionisme mungkin terasa menakutkan karena ia khawatir kehilangan kualitas yang selama ini membuatnya berhasil.

Hal serupa terjadi pada orang yang terbiasa mengkhawatirkan berbagai kemungkinan buruk. Mereka mungkin ingin menjalani hidup dengan lebih santai, tetapi merasa bahwa kekhawatiran membantu mengantisipasi masalah dan mencegah kesalahan.

Ada pula orang yang selalu mengiyakan permintaan orang lain karena takut dianggap egois jika menolak. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut membuat seseorang terus bertahan dalam pola perilaku yang sebenarnya ingin diubah.

Sauer-Zavala menjelaskan bahwa prediksi negatif terhadap masa depan juga dapat menghambat perubahan. Seseorang mungkin berpikir bahwa menyampaikan pendapat akan membuat orang lain marah, mengurangi standar pekerjaan akan berujung pada kegagalan, atau mencoba hal baru hanya akan mempermalukan dirinya sendiri.

Karena ingin menghindari kemungkinan tersebut, mereka memilih tetap berada di zona nyaman. Padahal, selama tidak mencoba perilaku yang berbeda, seseorang tidak pernah benar-benar mengetahui apakah ketakutannya akan menjadi kenyataan.

Sauer-Zavala menyarankan eksperimen perilaku dalam skala kecil. Jika seseorang takut pendapatnya tidak diterima, ia bisa mulai dengan menyampaikan pilihan restoran ketika membuat rencana bersama teman.

Jika khawatir pekerjaan tidak sempurna, cobalah mengurangi waktu untuk memeriksa email sebelum mengirimkannya.

Setelah itu, perhatikan apa yang benar-benar terjadi dan bandingkan dengan hal buruk yang sebelumnya dibayangkan. Pengalaman berulang dapat membantu seseorang membangun respons yang lebih fleksibel.

Perubahan tidak menjamin semua hal akan berjalan sesuai harapan. Ada kemungkinan orang lain kecewa ketika kita mulai berani berkata tidak, atau kesalahan terjadi ketika standar perfeksionisme dikurangi.

Namun, menurut Sauer-Zavala, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah perubahan bebas dari risiko, melainkan apakah manfaatnya sepadan dengan risiko tersebut.