Waspada Teman Palsu, 10 Sikap Ini Menunjukkan Seseorang Hanya Berpura-pura Peduli

JawaPos.com – Memiliki banyak teman tidak selalu berarti dikelilingi orang-orang yang benar-benar tulus menyayangi dan menghargai keberadaan kita. Ada kalanya seseorang terlihat ramah, sering tersenyum, bahkan bersikap seolah sangat dekat. Namun, di balik sikap tersebut, belum tentu mereka memiliki perasaan yang sama seperti yang ditunjukkan. Dalam sebuah hubungan pertemanan, ketulusan tidak hanya terlihat dari kata-kata manis, tetapi juga melalui tindakan dan konsistensi dalam memperlakukan satu sama lain. Beberapa perilaku bahkan bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sebenarnya kurang menghargai hubungan pertemanan yang sedang dijalani. Mengenali tanda-tanda tersebut dapat membantu seseorang lebih bijak dalam menentukan batasan dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Dilansir dari geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang bisa menunjukkan seseorang sebenarnya tidak menyukaimu meskipun selama ini berpura-pura menjadi teman. Berikut ulasannya. 1. Selalu Ingin Pertemuan Berjalan Sesuai Keinginannya Dalam pertemanan yang sehat, menentukan tempat dan waktu bertemu seharusnya menjadi keputusan bersama. Namun, berbeda halnya jika seseorang selalu memaksakan pilihan pribadinya tanpa mempertimbangkan kenyamananmu. Mereka mungkin hanya bersedia bertemu ketika lokasi, waktu, dan kegiatan sesuai dengan keinginan sendiri. Sementara itu, usulan darimu kerap diabaikan atau dianggap merepotkan. Jika perilaku ini terus terjadi, bisa jadi hubungan tersebut berjalan secara sepihak. Sebab, teman yang menghargaimu semestinya bersedia mencari jalan tengah agar kedua pihak merasa nyaman. 2. Sering Membatalkan Janji Tanpa Kepastian Sesekali membatalkan pertemuan tentu bukan masalah besar karena setiap orang memiliki kesibukan dan urusan mendadak. Akan tetapi, kebiasaan membatalkan janji berulang kali tanpa alasan yang jelas patut diperhatikan. Orang yang benar-benar menghargai pertemanan biasanya akan meminta maaf dan berusaha menentukan jadwal pengganti. Sebaliknya, seseorang yang kurang menghargai waktumu mungkin hanya memberikan alasan singkat tanpa menunjukkan usaha untuk memperbaiki keadaan. Jika terus berulang, kebiasaan tersebut dapat memperlihatkan bahwa pertemuan denganmu bukan sesuatu yang dianggap penting bagi mereka. 3. Sering Melontarkan Lelucon yang Menyinggung Perasaan Bercanda memang menjadi salah satu cara untuk menciptakan suasana akrab dalam pertemanan. Namun, humor seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang. Perhatikan jika ada teman yang terus menjadikan penampilan, pekerjaan, kondisi keluarga, hingga kekurangan pribadimu sebagai bahan lelucon. Terlebih ketika mereka tetap melakukannya meskipun sudah mengetahui bahwa perkataannya membuatmu tersinggung. Sikap seperti ini bisa menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap perasaan orang lain. Teman yang tulus seharusnya mampu membedakan candaan yang menyenangkan dengan perkataan yang menyakitkan. 4. Tidak Bisa Ikut Bahagia atas Keberhasilanmu Salah satu cara melihat ketulusan seseorang adalah dengan memperhatikan bagaimana mereka merespons kabar baik yang kamu sampaikan. Teman yang mendukung biasanya ikut merasa senang ketika kamu berhasil mencapai sesuatu. Mereka akan memberikan apresiasi, mengucapkan selamat, atau menunjukkan ketertarikan terhadap pencapaian tersebut. Namun, ada pula orang yang justru meremehkan keberhasilanmu dengan mengatakan bahwa semuanya hanya kebetulan atau bukan sesuatu yang istimewa. Tidak jarang mereka langsung mengalihkan pembicaraan agar perhatian kembali tertuju kepada dirinya sendiri. Jika respons seperti ini terus muncul setiap kali kamu mendapatkan kabar baik, hubungan pertemanan tersebut mungkin menyimpan persaingan yang tidak sehat. 5. Tidak Menghormati Batasan Pribadimu Setiap orang memiliki batasan pribadi yang perlu dihormati, termasuk dalam hubungan pertemanan. Misalnya, kamu tidak nyaman menerima telepon pada malam hari, membutuhkan waktu sendiri, atau belum ingin membicarakan persoalan tertentu. Teman yang menghargaimu akan memahami keputusan tersebut tanpa memaksakan kehendaknya. Sebaliknya, seseorang yang terus mengabaikan batasanmu, bahkan sengaja mengulang perilaku yang sudah kamu larang, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kenyamananmu. Pertemanan yang baik tidak mengharuskan seseorang selalu tersedia setiap saat. Menghormati ruang pribadi justru menjadi salah satu bentuk kepedulian dalam sebuah hubungan. 6. Hanya Datang Ketika Membutuhkan Sesuatu Saling membantu merupakan bagian yang wajar dalam hubungan pertemanan. Namun, kamu patut mempertanyakan ketulusan seseorang jika mereka hanya menghubungimu ketika sedang membutuhkan bantuan. Percakapan mungkin selalu dimulai dengan permintaan tolong, meminjam sesuatu, meminta informasi, atau mengharapkan bantuan tertentu. Setelah kebutuhannya terpenuhi, komunikasi kembali menghilang hingga mereka membutuhkan sesuatu lagi. Pola hubungan seperti ini dapat membuat pertemanan terasa tidak seimbang karena hanya satu pihak yang terus memberikan perhatian dan tenaga. Teman sejati tidak harus selalu menghubungi setiap hari, tetapi tetap menunjukkan kepedulian tanpa menjadikan hubungan sebagai tempat mencari keuntungan pribadi. 7. Tidak Bisa Menjaga Rahasia yang Kamu Percayakan Kepercayaan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam sebuah pertemanan. Ketika kamu menceritakan persoalan pribadi, seharusnya teman mampu menjaga informasi tersebut agar tidak tersebar kepada orang lain tanpa izin. Namun, jika cerita yang kamu sampaikan secara pribadi justru diketahui banyak orang, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa kepercayaanmu telah dilanggar. Situasinya semakin tidak nyaman ketika orang yang membocorkan rahasia tersebut justru bersikap seolah tidak mengetahui apa-apa. Perilaku ini perlu diperhatikan karena teman yang tulus akan memahami bahwa menjaga cerita pribadi merupakan bentuk penghormatan terhadap hubungan. Karena itu, penting untuk lebih selektif dalam membagikan informasi pribadi kepada orang lain. 8. Terlalu Sering Meniru Kehidupanmu Tanpa Menghargai Identitasmu Memiliki kesamaan selera, hobi, atau gaya berpakaian merupakan hal biasa dalam sebuah pertemanan. Bahkan, kesamaan tersebut terkadang membuat hubungan menjadi semakin dekat. Namun, situasinya bisa berbeda ketika seseorang terus-menerus meniru pilihan, pendapat, gaya bicara, hingga hubungan sosialmu tanpa menghargai identitas masing-masing. Perilaku tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama jika mereka kemudian mengklaim ide atau sesuatu yang sebelumnya kamu miliki sebagai miliknya. Meski begitu, meniru kebiasaan saja tidak otomatis membuktikan seseorang tidak menyukaimu. Hal yang lebih penting adalah melihat apakah mereka tetap menghargai dirimu atau justru berusaha menjadikan hubungan sebagai ajang persaingan. 9. Menghilang Ketika Kamu Sedang Mengalami Kesulitan Saat suasana sedang menyenangkan, menemukan teman untuk tertawa dan menghabiskan waktu bersama mungkin bukan perkara sulit. Namun, ketulusan sebuah pertemanan sering kali lebih terasa ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit. Misalnya, ketika kamu mengalami masalah pekerjaan, kehilangan orang terdekat, atau membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Teman yang peduli biasanya berusaha memberikan dukungan sesuai kemampuan mereka, meskipun hanya dengan mendengarkan cerita atau menanyakan keadaanmu. Sebaliknya, seseorang yang selalu menghilang ketika kamu membutuhkan dukungan dapat membuat hubungan terasa berjalan satu arah. Meski demikian, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan. Tidak bisa hadir sekali bukan berarti seseorang tidak peduli. 10. Selalu Muncul Perasaan Tidak Nyaman Ketika Bersamanya Terkadang, ada perasaan tertentu yang muncul setiap kali kamu berinteraksi dengan seseorang. Kamu mungkin merasa harus selalu berhati-hati dalam berbicara, takut perkataanmu dijadikan bahan lelucon, atau khawatir cerita pribadi akan disebarkan kepada orang lain. Perasaan tersebut bisa muncul akibat pengalaman dan pola interaksi yang berulang. Namun, jangan langsung menyimpulkan bahwa seseorang membencimu hanya berdasarkan firasat sesaat. Cobalah memperhatikan perilakunya secara objektif dan lihat apakah ada tindakan yang memang menunjukkan kurangnya rasa hormat atau ketulusan. Jika hubungan tersebut terus membuatmu merasa tertekan, tidak ada salahnya mengambil jarak dan mengevaluasi kembali batasan pertemanan. Pada akhirnya, hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, saling menghargai, dan dukungan bagi kedua belah pihak. Memiliki sedikit teman yang tulus jauh lebih berarti daripada dikelilingi banyak orang yang kehadirannya justru membuatmu kehilangan ketenangan.