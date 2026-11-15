Jangan Asal Pamer! 6 Kebiasaan Ini Bisa Menghilangkan Kesan Elegan dalam Diri Anda

JawaPos.com – Penampilan yang elegan dan berkelas tidak selalu ditentukan oleh pakaian mahal, aksesori bermerek, ataupun seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang.

Justru, cara berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain sering kali menjadi hal yang lebih mencerminkan kualitas diri seseorang.

Ada orang yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi perilakunya justru membuat dirinya terlihat kurang berkelas. Sebaliknya, seseorang dengan penampilan sederhana tetap bisa memancarkan kesan elegan melalui sikap yang tenang dan penuh percaya diri.

Menampilkan kesan berkelas bukan berarti harus hidup mewah atau berusaha terlihat lebih kaya daripada orang lain. Hal tersebut lebih berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri, menghargai orang lain, serta memahami bagaimana membawa diri dalam berbagai situasi.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang sebaiknya dihindari jika seseorang ingin memancarkan kesan elegan dan berkelas. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Sering Memamerkan Kekayaan

Salah satu perilaku yang dapat mengurangi kesan elegan adalah kebiasaan memamerkan segala sesuatu yang dimiliki.

Mulai dari pakaian bermerek, aksesori mahal, kendaraan mewah, hingga barang-barang berharga lainnya kerap dijadikan bahan untuk mendapatkan perhatian orang sekitar.

Padahal, seseorang yang benar-benar percaya diri tidak selalu merasa perlu menunjukkan kekayaan demi memperoleh pengakuan.

Mereka lebih memilih tampil sederhana, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan kesesuaian penampilan.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa rasa percaya diri tidak harus dibangun melalui pujian atau kekaguman orang lain.

2. Tidak Mampu Mengendalikan Ketidaksabaran

Cara seseorang menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan juga dapat menunjukkan kualitas kepribadiannya.

Orang yang mudah marah ketika harus mengantre, terburu-buru dalam mengambil keputusan, atau menunjukkan kekesalan di depan umum bisa memberikan kesan kurang dewasa.

Sebaliknya, pribadi yang elegan biasanya mampu menghadapi berbagai keadaan dengan lebih tenang.

Mereka memahami bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai keinginan dan tidak setiap masalah harus direspons dengan emosi berlebihan.

Kesabaran menjadi salah satu bentuk pengendalian diri yang penting. Dengan bersikap tenang, seseorang dapat menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan sikap sopan dan rasa hormat terhadap orang lain.

3. Menghamburkan Uang Demi Gaya Hidup

Memiliki kemampuan finansial bukan berarti harus menghabiskan uang untuk membeli segala sesuatu yang terlihat mewah.

Kebiasaan berbelanja secara berlebihan hanya demi mengikuti tren atau mempertahankan citra tertentu justru dapat menunjukkan kurangnya pengelolaan keuangan.

Orang yang bijak dalam mengelola kekayaan biasanya mempertimbangkan manfaat, kualitas, serta kebutuhan sebelum melakukan pembelian.

Mereka tidak mudah tergoda oleh barang mahal hanya karena sedang populer atau digunakan oleh orang lain.

Bagi mereka, kondisi finansial yang sehat bukan sekadar memiliki banyak uang, tetapi juga mampu mengatur pengeluaran dan mempersiapkan kebutuhan masa depan.

4. Selalu Merasa Paling Benar

Sikap yang tidak kalah penting untuk dihindari adalah merasa pendapat sendiri selalu menjadi yang paling tepat.

Dalam sebuah percakapan, orang dengan kebiasaan tersebut biasanya sulit menerima kritik, enggan mendengarkan sudut pandang berbeda, dan sering berusaha memenangkan perdebatan.

Padahal, kecerdasan dan kedewasaan seseorang juga terlihat dari kemampuannya menghargai pemikiran orang lain.

Mereka yang memiliki pembawaan elegan tidak merasa harga dirinya berkurang hanya karena harus mengakui kesalahan.

Sebaliknya, mereka bersedia belajar dari pengalaman, menerima masukan, dan mengubah pandangan ketika menemukan informasi yang lebih tepat.

Kemampuan mendengarkan tanpa merendahkan orang lain merupakan salah satu bentuk sikap dewasa yang membuat seseorang lebih dihormati.

5. Terlalu Mengutamakan Merek dan Logo Mahal

Pakaian dengan merek terkenal memang dapat memberikan kesan menarik. Namun, mengenakan berbagai produk mahal secara bersamaan tidak otomatis membuat seseorang terlihat elegan.

Terkadang, keinginan untuk menunjukkan label desainer justru membuat penampilan terlihat berlebihan.

Gaya berpakaian yang berkelas lebih mengutamakan keserasian, kebersihan, kenyamanan, dan kualitas bahan dibandingkan sekadar popularitas merek.

Memilih pakaian dengan desain sederhana dan potongan yang sesuai dengan bentuk tubuh bisa memberikan kesan rapi serta menarik.

Selain itu, barang yang berkualitas baik umumnya lebih dihargai karena ketahanan dan kegunaannya, bukan hanya karena label yang melekat padanya.

Pada akhirnya, penampilan elegan tidak harus selalu identik dengan harga yang fantastis.

6. Terus-Menerus Mencari Pengakuan Orang Lain

Kebiasaan selalu mengharapkan pujian dan persetujuan dari orang lain juga dapat mengurangi kesan percaya diri.

Misalnya, merasa harus mendapatkan perhatian ketika mengenakan pakaian baru, selalu ingin dipuji atas pencapaian pribadi, atau merasa kecewa ketika orang lain tidak memberikan respons sesuai harapan.

Sikap tersebut dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada penilaian lingkungan sekitarnya.

Padahal, kepercayaan diri yang sehat tumbuh dari kemampuan menghargai diri sendiri tanpa harus terus-menerus mendapatkan pengakuan.

Seseorang yang memiliki pembawaan elegan biasanya mengetahui nilai dirinya dan tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan.