Ingin Lebih Profesional di Kantor? Kenali Pola Perilaku Rekan Kerja Lewat Psikologi

JawaPos.com - Menghadapi konflik dan drama di tempat kerja membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menyelesaikan tugas. Seseorang juga perlu memahami emosi, mengenali pola perilaku, serta menjaga sikap profesional ketika rekan kerja datang membawa masalah.

Dalam artikel Psychology Today, psikoterapis Erin Leonard, Ph.D., menjelaskan bahwa pemahaman terhadap istilah psikologi dapat membantu seseorang membaca dinamika hubungan di kantor tanpa harus ikut memihak atau menjelek-jelekkan orang lain.

Leonard menyoroti enam konsep psikologi yang dapat ditemukan dalam kehidupan profesional. Pertama adalah triangulation, yaitu situasi ketika seseorang melibatkan pihak ketiga untuk membangun dukungan dalam konflik dengan orang lain.

Contohnya, seorang rekan kerja yang tidak mendapatkan apa yang diinginkan kemudian membicarakan koleganya kepada orang lain agar mereka ikut berpihak.

Memahami pola ini dapat membantu seseorang menyadari bahwa dirinya sedang ditarik ke dalam konflik yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya.

Konsep kedua adalah victim stance atau kecenderungan menempatkan diri sebagai korban dalam berbagai situasi. Leonard menggambarkan seseorang yang terus menggunakan alasan pribadi untuk menghindari tanggung jawab pekerjaan.

Berikutnya, ada projection, yaitu mekanisme ketika seseorang memproyeksikan perasaan atau sifat yang sulit diterimanya kepada orang lain. Misalnya, seorang kolega yang justru menuduh orang lain malas atau tidak kompeten meskipun tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Konsep keempat adalah codependency, yakni pola hubungan ketika seseorang terlalu terlibat dalam memenuhi kebutuhan orang lain hingga mengabaikan batas dan kebutuhannya sendiri.

Di lingkungan kerja, hal ini bisa terlihat ketika seorang karyawan terus menyelesaikan tugas rekannya sampai mengorbankan waktu istirahat.

Leonard juga membahas anxious attachment style, yaitu pola keterikatan yang ditandai kekhawatiran berlebihan terhadap kedekatan atau penerimaan orang lain. Dalam hubungan profesional, perilaku ini bisa terlihat ketika seorang kolega terus menuntut perhatian dan sulit menghargai ruang pribadi.

Konsep terakhir adalah kurangnya insight dan kesadaran diri. Leonard mencontohkan seseorang yang terus mengkritik perilaku rekan kerja, tetapi melakukan hal serupa tanpa menyadari kontradiksi tersebut.

Dengan mengenali berbagai pola ini, seseorang dapat merespons persoalan secara lebih tenang dan memahami bahwa konflik tidak selalu harus diselesaikan dengan saling menyalahkan.

Meski begitu, istilah psikologi sebaiknya digunakan secara hati-hati, bukan untuk sembarangan mendiagnosis atau memberi label kepada kolega.

Kecerdasan emosional di tempat kerja bukan berarti harus selalu setuju dengan semua orang atau menghindari setiap konflik.

Kemampuan mendengarkan, menunjukkan empati, menjaga batas pribadi, dan memahami dinamika hubungan justru membantu seseorang mempertahankan profesionalisme.