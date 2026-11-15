Selalu Ingin Jadi yang Terbaik? Kenali Dampak Tekanan Perfeksionisme pada Remaja

JawaPos.com - Memiliki standar tinggi dan berusaha memberikan hasil terbaik sering dianggap sebagai tanda ambisi. Namun, ketika seseorang merasa harus selalu sempurna, dorongan tersebut justru dapat berubah menjadi tekanan yang melelahkan.

Dalam artikel Psychology Today, psikoterapis Jeanine Connor menjelaskan bahwa perfeksionisme bukan selalu sesuatu yang harus dihilangkan. Persoalan sebenarnya terletak pada tekanan internal maupun eksternal yang membuat seseorang merasa tidak boleh melakukan kesalahan.

Connor mengungkapkan bahwa ia sering bertemu remaja dan dewasa muda yang menyebut dirinya perfeksionis.

Tidak jarang, orang tua berharap mereka mengubah kebiasaan tersebut dengan menurunkan standar, terutama dalam hal penampilan, pertemanan, hubungan romantis, hingga aktivitas di media sosial.

Namun, menurut Connor, memiliki ambisi dan keinginan untuk berkembang bukanlah sesuatu yang keliru. Justru, tekanan untuk mencapai kesempurnaan yang tidak realistis dapat membuat seseorang merasa terbebani dan kehilangan kepuasan terhadap pencapaiannya sendiri.

Tekanan tersebut semakin kompleks karena remaja menghadapi tuntutan akademik, sosial, dan penampilan sekaligus. Mereka diharapkan memperoleh nilai tinggi, memiliki rencana karier yang jelas, menjaga penampilan, serta menjalani kehidupan sosial yang terlihat menyenangkan.

Standar yang terus meningkat membuat pencapaian yang sebenarnya sudah baik terasa belum cukup. Akibatnya, sebagian remaja bisa merasa gagal hanya karena tidak mampu memenuhi seluruh ekspektasi yang datang dari lingkungan.

Media sosial juga dapat memperkuat perasaan tersebut. Connor menyoroti kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan unggahan orang lain yang sudah dipilih, diedit, dan ditampilkan dalam versi terbaiknya.

Remaja mungkin melihat foto pesta, liburan, hubungan romantis yang terlihat harmonis, atau pencapaian akademik teman sebaya. Namun, mereka tidak selalu melihat kesulitan, konflik, dan kegagalan yang terjadi di balik unggahan tersebut.

Perbandingan semacam ini dapat membuat kehidupan sendiri terasa kurang menarik atau tidak cukup sempurna.

Alih-alih meminta remaja menurunkan semua standar, Connor memilih membantu mereka memahami dari mana tekanan itu berasal. Ia mengajak mereka mempertanyakan apakah tuntutan tersebut muncul dari keinginan pribadi atau pengaruh orang lain.

Mereka juga perlu menilai apakah standar yang digunakan realistis dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Dengan memahami hal tersebut, remaja dapat membangun definisi keberhasilan berdasarkan kebutuhan dan tujuan mereka sendiri, bukan semata-mata mengikuti ekspektasi lingkungan.

Menjadi pribadi yang ambisius dan memiliki target tinggi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Namun, seseorang perlu membedakan antara keinginan untuk berkembang dan tuntutan untuk selalu sempurna.