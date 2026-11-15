Sering Berhadapan dengan Orang Egois? Kenali Berbagai Karakteristik Narsisme

JawaPos.com - Istilah narsistik sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang egois, suka mencari perhatian, atau merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Namun, narsisme ternyata tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama.

Dalam artikel Psychology, psikolog klinis Barbara Greenberg, Ph.D., menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi narsisme dengan karakteristik berbeda.

Memahami perbedaannya dapat membantu seseorang mengenali pola perilaku tanpa terburu-buru memberikan label kepada orang lain.

Greenberg mengutip meta-analisis penelitian yang dilakukan Orth, Krauss, dan Back pada 2024. Penelitian tersebut meninjau 51 sampel untuk melihat bagaimana narsisme berkembang sepanjang kehidupan manusia.

Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi utama narsisme yang cenderung sedikit menurun seiring bertambahnya usia, tetapi relatif stabil dalam perjalanan hidup seseorang. Ketiga dimensi tersebut adalah narsisme agentik, antagonistik, dan neurotik.

Pertama, agentic narcissism berkaitan dengan kebutuhan mendapatkan kekaguman, perasaan superior, serta keyakinan bahwa diri sendiri memiliki kemampuan istimewa. Orang dengan karakteristik ini biasanya percaya diri, tegas, dan tertarik mengambil posisi kepemimpinan.

Mereka cenderung menikmati pengakuan dari orang lain dan ingin dipandang sebagai sosok yang unggul. Meskipun dapat terlihat ambisius dan memiliki kemampuan memimpin, kebutuhan berlebihan terhadap kekaguman bisa memengaruhi cara mereka menjalin hubungan.

Kedua, antagonistic narcissism ditandai oleh kesombongan, kecenderungan memanfaatkan orang lain, rasa berhak mendapatkan perlakuan khusus, ketidakjujuran, serta rendahnya empati.

Sementara itu, neurotic narcissism berkaitan dengan sensitivitas emosional yang tinggi, kecenderungan merasa malu, dan kesulitan mengatur emosi. Seseorang dengan karakteristik ini mungkin terlihat mudah tersinggung atau sangat terpukul ketika menerima kritik maupun penolakan.

Greenberg menjelaskan bahwa ketiga dimensi tersebut tidak selalu berdiri sendiri. Narsisme grandiose biasanya menggambarkan kombinasi karakteristik agentik dan antagonistik, sedangkan narsisme vulnerable berkaitan dengan perpaduan karakteristik neurotik dan antagonistik.

Artinya, seseorang bisa terlihat percaya diri dan dominan, tetapi sekaligus memiliki kecenderungan mengeksploitasi orang lain. Ada pula individu yang tampak sangat sensitif terhadap penilaian, tetapi menunjukkan perilaku antagonistik dalam hubungan sosial.

Meski narsisme dapat menjadi karakteristik yang relatif stabil, Greenberg menekankan bahwa perilaku seseorang masih bisa berubah. Ia menyarankan orang tua membantu anak memahami pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain.

Kemampuan berempati, menunjukkan belas kasih, dan memahami sudut pandang orang lain dapat dikembangkan melalui pembelajaran serta pendampingan.