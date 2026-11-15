Bukan Sekadar Hemat, 10 Kebiasaan Traveling Ini Menunjukkan Cara Seseorang Mengatur Uang

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menikmati perjalanan liburan. Ada yang lebih suka menginap di hotel mewah dan mencoba berbagai restoran, sementara sebagian lainnya memilih mengatur pengeluaran agar perjalanan tetap menyenangkan tanpa menghabiskan banyak uang.

Menariknya, kebiasaan seseorang ketika traveling terkadang terbentuk dari pengalaman hidup dan kondisi keluarga sejak kecil. Mereka yang terbiasa hidup sederhana biasanya memiliki cara tersendiri dalam merencanakan perjalanan, mulai dari menyiapkan bekal hingga memilih transportasi yang paling ekonomis.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sepuluh kebiasaan traveling yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang tumbuh dalam keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Kebiasaan tersebut umumnya berkaitan dengan kecermatan mengatur anggaran, memanfaatkan fasilitas, dan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Berikut ulasannya.

1. Selalu Menyiapkan Bekal Makanan Sendiri

Salah satu kebiasaan yang cukup sering terlihat adalah membawa persediaan makanan dari rumah sebelum memulai perjalanan.

Mereka biasanya menyiapkan roti isi, buah-buahan, biskuit, hingga camilan ringan yang mudah disimpan di dalam tas. Cara ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran selama berada di perjalanan, terutama ketika harga makanan di tempat wisata atau bandara relatif mahal.

Jika menginap di hotel yang menyediakan sarapan, fasilitas tersebut juga dimanfaatkan dengan baik agar tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk makan pagi.

Bagi mereka, membawa bekal bukan sekadar persoalan berhemat, melainkan cara mengatur anggaran supaya dana liburan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

2. Membawa Perlengkapan Darurat dalam Tas

Traveler yang terbiasa hidup hemat biasanya cukup teliti dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan sebelum berangkat.

Mereka sering memasukkan perlengkapan sederhana seperti peniti, lakban kecil, kabel pengikat, hingga alat pembersih noda berukuran mini ke dalam koper.

Barang-barang tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi bisa sangat membantu ketika menghadapi masalah tak terduga.

Misalnya, saat pakaian robek, resleting tas bermasalah, atau terdapat noda pada baju yang akan digunakan.

Daripada harus membeli perlengkapan baru ketika berada di tempat tujuan, mereka lebih memilih membawa kebutuhan darurat sejak awal.

3. Memilih Tiket Pesawat Berdasarkan Harga Termurah

Bagi sebagian traveler, waktu keberangkatan bukan satu-satunya pertimbangan ketika membeli tiket pesawat.

Mereka cenderung membandingkan harga dari berbagai maskapai dan memilih jadwal yang menawarkan tarif paling terjangkau.

Tidak jarang penerbangan pada hari kerja, keberangkatan dini hari, atau jadwal dengan transit menjadi pilihan apabila selisih harganya cukup menguntungkan.

Bahkan, penerbangan malam terkadang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan menginap satu malam di hotel.

Prinsipnya adalah mencari kombinasi perjalanan yang paling sesuai dengan anggaran tanpa mengabaikan kenyamanan dan keselamatan.

4. Memperlakukan Kamar Hotel dengan Baik

Kebiasaan lain yang menarik adalah selalu menjaga kebersihan dan kerapian kamar hotel selama menginap.

Mereka tidak merasa bebas melakukan apa saja hanya karena sudah membayar biaya penginapan.

Barang-barang yang digunakan dikembalikan ke tempat semula, sampah dibuang dengan benar, dan lampu maupun pendingin ruangan dimatikan ketika meninggalkan kamar.

Handuk bekas juga diletakkan dengan rapi sesuai kebijakan hotel.

Kebiasaan tersebut menunjukkan sikap menghargai fasilitas sekaligus menghormati petugas yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kamar.

5. Lebih Memilih Transportasi Umum

Menggunakan taksi atau kendaraan pribadi memang terasa lebih praktis ketika berkunjung ke kota baru. Namun, bagi traveler yang terbiasa menghemat pengeluaran, transportasi umum sering menjadi pilihan utama.

Bus, kereta, maupun angkutan lokal dianggap lebih ekonomis untuk menjangkau berbagai lokasi wisata.

Sebelum berangkat, mereka biasanya mempelajari rute perjalanan, mencari informasi mengenai tarif, dan mengetahui lokasi halte atau stasiun terdekat.

Selain menghemat biaya transportasi, menggunakan kendaraan umum juga memberikan kesempatan untuk mengenal kehidupan masyarakat setempat secara lebih dekat.

6. Membeli Oleh-Oleh yang Memiliki Kegunaan

Tidak semua orang menjadikan oleh-oleh sebagai barang koleksi atau pajangan di rumah.

Sebagian traveler justru lebih senang membeli sesuatu yang bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Misalnya, membeli buku catatan dari toko museum, peralatan dapur khas daerah, handuk, atau pakaian yang nyaman dipakai.

Mereka cenderung mempertimbangkan manfaat barang sebelum memutuskan untuk membelinya.

Dengan begitu, uang yang dikeluarkan tidak hanya menghasilkan kenang-kenangan, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.

7. Sangat Memperhitungkan Biaya Bagasi

Biaya tambahan untuk bagasi pesawat sering menjadi salah satu pengeluaran yang diperhatikan secara khusus oleh traveler dengan anggaran terbatas.

Mereka biasanya berusaha membawa barang secukupnya agar seluruh perlengkapan bisa masuk ke dalam tas kabin sesuai ketentuan maskapai.

Salah satu caranya adalah menggulung pakaian agar lebih hemat tempat, memilih sepatu yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, serta menggunakan jaket selama perjalanan jika diperlukan.

Namun, mereka tetap memperhatikan batas berat dan ukuran bagasi yang ditetapkan maskapai.

Bagi mereka, menghindari biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan merupakan bagian penting dari perencanaan liburan.

8. Berbagi Makanan dan Memperhatikan Harga Menu

Ketika makan di restoran, mereka biasanya tidak langsung memesan banyak hidangan tanpa mempertimbangkan anggaran.

Harga makanan diperiksa terlebih dahulu, termasuk ukuran porsi dan kemungkinan adanya biaya tambahan.

Jika satu menu memiliki porsi cukup besar, berbagi makanan dengan teman atau pasangan bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis.

Mereka juga terkadang memilih waktu makan tertentu untuk memanfaatkan promo atau paket hemat yang ditawarkan restoran.

Kebiasaan ini bukan berarti tidak ingin menikmati kuliner selama liburan. Sebaliknya, mereka berusaha tetap mencoba makanan menarik tanpa membuat pengeluaran membengkak.

9. Selalu Menyediakan Waktu Cadangan

Traveler yang terbiasa menghadapi berbagai kendala transportasi biasanya tidak suka membuat jadwal perjalanan terlalu mepet.

Mereka lebih memilih berangkat lebih awal agar memiliki waktu tambahan jika terjadi kemacetan, perubahan jadwal kendaraan, atau antrean panjang di bandara.

Waktu cadangan juga membantu mengurangi risiko tertinggal pesawat maupun kereta akibat keterlambatan yang tidak terduga.

Bagi mereka, perjalanan yang nyaman bukan hanya tentang sampai ke tujuan, tetapi juga bagaimana mengantisipasi kemungkinan masalah selama perjalanan.

10. Selalu Bersikap Ramah kepada Petugas

Cara seseorang memperlakukan pekerja di tempat wisata, hotel, maupun bandara juga menjadi salah satu kebiasaan yang disoroti.

Mereka cenderung menghargai pekerjaan orang lain dengan bersikap sopan, mengucapkan terima kasih, dan tidak mudah melampiaskan emosi ketika menghadapi kendala.

Misalnya, ketika kamar hotel belum siap, mereka memilih bertanya dengan baik mengenai perkiraan waktu penyelesaian daripada langsung memarahi petugas.

Sikap ramah tersebut juga dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih nyaman selama perjalanan.