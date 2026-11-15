Sering Tidak Disadari, 7 Kebiasaan Menyimpan Makanan Ini Perlu Diubah agar Lebih Hemat

JawaPos.com – Kulkas bukan hanya tempat untuk menyimpan bahan makanan dan minuman agar tetap segar. Jika diperhatikan lebih jauh, cara seseorang mengatur isi lemari pendingin juga bisa menggambarkan kebiasaan belanja, pengelolaan kebutuhan rumah tangga, hingga pola hidup sehari-hari.

Sebagian orang terbiasa memenuhi kulkas dengan berbagai persediaan makanan, mulai dari minuman kemasan hingga bahan masakan yang dibeli saat ada potongan harga. Namun, kebiasaan tersebut terkadang justru membuat banyak barang menumpuk dan berakhir tidak terpakai.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh hal yang dalam artikel tersebut digambarkan jarang ditemukan di kulkas orang kaya, tetapi cukup sering menjadi bagian dari kebiasaan rumah tangga kelas menengah. Perbedaan ini dikaitkan dengan cara mengatur konsumsi, memilih kebutuhan, dan menjaga keteraturan. Berikut ulasannya.

1. Sisa Makanan yang Sudah Disimpan Terlalu Lama

Menyimpan makanan yang belum habis merupakan kebiasaan yang cukup umum dilakukan banyak keluarga. Selain untuk menghemat pengeluaran, cara ini juga dianggap sebagai upaya mengurangi pemborosan makanan.

Namun, persoalan muncul ketika sisa makanan terus disimpan hingga berhari-hari tanpa memperhatikan kondisi dan batas aman konsumsinya.

Kebiasaan tersebut dapat membuat kulkas dipenuhi wadah makanan yang akhirnya terlupakan. Bahkan, beberapa makanan berisiko mengalami penurunan kualitas atau menjadi tidak aman untuk dikonsumsi.

Pengelolaan makanan yang lebih terencana menjadi salah satu kebiasaan yang patut diterapkan. Menyimpan makanan dalam porsi sesuai kebutuhan, memberi label tanggal penyimpanan, serta memeriksa persediaan secara rutin dapat membantu mengurangi pemborosan.

2. Minuman Manis dalam Kemasan

Minuman kemasan seperti soda, teh manis, dan minuman dengan tambahan gula sering menjadi pilihan karena mudah disajikan kapan saja.

Meski praktis, terlalu sering mengonsumsi minuman tinggi gula dapat meningkatkan asupan kalori harian dan berdampak buruk bagi kesehatan apabila tidak dikendalikan.

Dalam artikel Geediting, kebiasaan menghindari minuman manis kemasan digambarkan sebagai salah satu perbedaan pola konsumsi orang kaya.

Sebagai alternatif, seseorang bisa menyediakan air putih dingin, air mineral, atau minuman tanpa tambahan gula di dalam kulkas.

Kebiasaan sederhana ini tidak hanya membantu mengontrol konsumsi gula, tetapi juga membuat pilihan minuman sehari-hari menjadi lebih sehat.

3. Saus dan Bumbu yang Sudah Kedaluwarsa

Coba perhatikan bagian pintu kulkas yang biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai jenis saus dan bumbu masakan.

Tidak jarang ditemukan botol saus, mayones, atau bahan pelengkap lain yang sudah lama dibeli tetapi jarang digunakan.

Jika tidak diperiksa secara berkala, produk tersebut bisa melewati tanggal kedaluwarsa atau mengalami perubahan kualitas setelah kemasannya dibuka.

Kulkas yang terawat biasanya memiliki persediaan makanan yang lebih terkontrol. Setiap produk diperiksa kondisinya sehingga tidak ada bahan yang dibiarkan menumpuk tanpa kejelasan.

Karena itu, penting untuk membiasakan diri memeriksa tanggal kedaluwarsa, petunjuk penyimpanan, serta kondisi kemasan sebelum menggunakan produk.

4. Terlalu Banyak Makanan Siap Saji Beku

Nugget, sosis, kentang goreng, hingga pizza beku menjadi pilihan praktis bagi keluarga yang memiliki aktivitas padat.

Makanan tersebut memang dapat membantu menghemat waktu memasak. Namun, jika terlalu sering dijadikan menu utama, pola konsumsi bisa menjadi kurang bervariasi.

Beberapa produk makanan olahan juga mengandung natrium, lemak, atau bahan tambahan dalam jumlah yang perlu diperhatikan.

Sebagian orang memilih menyediakan bahan makanan segar yang dapat diolah sesuai kebutuhan. Cara ini memungkinkan mereka mengatur komposisi bahan dan menyesuaikan menu dengan kebutuhan keluarga.

Meski begitu, makanan beku tidak selalu buruk. Bahan seperti sayuran beku, ikan, dan daging yang disimpan dengan benar tetap bisa menjadi pilihan praktis dan bergizi.

5. Membeli Bahan Makanan Hanya karena Diskon

Potongan harga di supermarket sering membuat seseorang tergoda membeli lebih banyak barang daripada yang sebenarnya dibutuhkan.

Awalnya, pembelian tersebut terasa menguntungkan karena harga produk lebih murah. Namun, jika tidak direncanakan, bahan makanan justru berpotensi menumpuk dan tidak sempat digunakan sebelum kualitasnya menurun.

Kebiasaan belanja yang lebih bijak adalah membuat daftar kebutuhan sebelum pergi ke supermarket.

Dengan begitu, seseorang bisa membedakan antara barang yang memang diperlukan dan produk yang hanya menarik karena sedang mendapatkan potongan harga.

Pengeluaran kecil yang tidak direncanakan memang terlihat sepele. Namun, jika dilakukan berulang kali, jumlahnya dapat memengaruhi anggaran rumah tangga.

6. Produk Bermerek Mahal Hanya demi Gengsi

Sebagian orang memilih produk makanan premium karena ingin mendapatkan kualitas terbaik. Namun, ada pula yang membelinya semata-mata karena merek atau harga yang dianggap mencerminkan status sosial.

Contohnya adalah keju impor, mentega premium, hingga berbagai produk makanan luar negeri yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Dalam artikel tersebut, orang kaya digambarkan lebih mengutamakan kualitas dan kesesuaian produk dengan kebutuhan dibandingkan sekadar mengejar merek terkenal.

Artinya, harga mahal tidak selalu menjadi ukuran utama dalam menentukan kualitas suatu produk.

Membandingkan kandungan, rasa, manfaat, serta harga bisa membantu seseorang mengambil keputusan belanja yang lebih rasional.

Pada akhirnya, kemampuan mengelola pengeluaran jauh lebih penting daripada membeli sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan orang lain.

7. Kulkas Penuh tetapi Tidak Tertata

Kulkas yang dipenuhi berbagai bahan makanan memang bisa memberikan kesan bahwa kebutuhan rumah tangga sudah tersedia.

Namun, terlalu banyak menyimpan barang tanpa pengaturan yang baik justru dapat menimbulkan masalah.

Bahan makanan yang diletakkan di bagian belakang sering terlupakan, sementara produk baru terus dimasukkan ke dalam kulkas.

Akibatnya, beberapa bahan bisa membusuk sebelum sempat digunakan. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan pemborosan.

Menjaga kulkas tetap bersih dan terorganisasi dapat membantu seseorang mengetahui persediaan makanan yang masih tersedia.

Pisahkan bahan mentah dan makanan matang, gunakan wadah tertutup, serta letakkan produk yang perlu segera dikonsumsi di bagian yang mudah terlihat.