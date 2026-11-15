Bukan Sekadar Bertahan dalam Pernikahan, 8 Kebiasaan Ini Membuat Cinta Tetap Hangat hingga Puluhan

JawaPos.com – Menjaga hubungan asmara agar tetap hangat selama puluhan tahun tentu bukan perkara mudah. Seiring berjalannya waktu, pasangan harus menghadapi berbagai perubahan, mulai dari kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga persoalan kehidupan yang terkadang menguji keharmonisan rumah tangga.

Meski demikian, ada pasangan yang mampu mempertahankan kedekatan emosional meskipun telah hidup bersama selama lebih dari tiga dekade. Menariknya, hubungan mereka tidak hanya bertahan karena kebiasaan atau lamanya waktu pernikahan, tetapi juga karena masih adanya perhatian, kehangatan, dan keinginan untuk saling memahami.

Dilansir dari Geediting, hubungan yang tetap dipenuhi rasa cinta setelah puluhan tahun biasanya dibangun melalui sejumlah kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Berikut delapan perilaku yang sering ditemukan pada pasangan dengan hubungan jangka panjang yang harmonis.

1. Tetap Menemukan Hal yang Bisa Dikagumi dari Pasangan

Salah satu kebiasaan yang membuat hubungan tetap hangat adalah kemampuan untuk terus menghargai kelebihan pasangan.

Meskipun sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, mereka tidak berhenti memperhatikan hal-hal kecil yang membuat pasangannya istimewa. Bisa berupa sikap sabar, cara menghadapi masalah, perhatian sederhana, hingga kebiasaan sehari-hari yang terasa menyenangkan.

Dalam psikologi hubungan, rasa kagum dan penghargaan terhadap pasangan merupakan bagian penting dalam menjaga kedekatan emosional.

Alih-alih terus mempermasalahkan kekurangan, mereka berusaha mengingat berbagai alasan mengapa dahulu memilih untuk bersama. Sikap ini membantu menjaga rasa hormat sekaligus memperkuat ikatan dalam hubungan.

2. Memiliki Kebiasaan Kecil yang Hanya Dipahami Berdua

Pasangan yang sudah lama bersama biasanya mempunyai kebiasaan khusus yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Misalnya, memiliki panggilan sayang tertentu, saling melempar lelucon yang hanya dimengerti berdua, atau menikmati secangkir minuman bersama sebelum tidur.

Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana bagi orang lain. Namun, bagi pasangan yang menjalaninya, kebiasaan kecil itu memiliki makna emosional tersendiri.

Dalam psikologi, pengalaman bersama dapat membantu membangun identitas sebagai pasangan. Mereka memiliki kenangan, rutinitas, dan cara berkomunikasi yang membuat hubungan terasa lebih dekat.

3. Tidak Menjadikan Kesalahan Masa Lalu sebagai Senjata

Perbedaan pendapat dan pertengkaran merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan rumah tangga.

Namun, pasangan yang mampu menjaga hubungan selama puluhan tahun biasanya memahami bahwa setiap konflik tidak harus berakhir dengan saling menyalahkan.

Mereka berusaha menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi tanpa terus membawa kesalahan lama ke dalam perdebatan baru.

Kebiasaan mengungkit masa lalu hanya untuk memenangkan argumen dapat membuat pasangan merasa diserang dan tidak dihargai.

Sebaliknya, kemampuan mengendalikan emosi, mendengarkan pendapat, serta mencari jalan tengah membantu menjaga hubungan tetap sehat meskipun terdapat perbedaan.

4. Tetap Menunjukkan Kasih Sayang melalui Sentuhan Sederhana

Ungkapan cinta tidak selalu harus disampaikan melalui kata-kata romantis atau hadiah istimewa.

Pasangan yang tetap dekat secara emosional biasanya tidak melupakan sentuhan sederhana dalam keseharian. Misalnya, menggenggam tangan ketika berjalan, memberikan pelukan, menyentuh bahu, atau sekadar duduk berdekatan.

Sentuhan penuh kasih dapat menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang memberikan rasa nyaman dan kedekatan.

Dalam kajian psikologi, sentuhan fisik yang positif juga dikaitkan dengan pelepasan oksitosin, yaitu hormon yang berperan dalam ikatan sosial dan kedekatan emosional.

Karena itu, menjaga keintiman melalui perhatian kecil dapat membantu pasangan tetap merasa dicintai meskipun usia hubungan sudah semakin panjang.

5. Memberikan Kesempatan kepada Pasangan untuk Berkembang

Hubungan yang sehat bukan berarti kedua orang harus memiliki pemikiran, minat, dan kebiasaan yang selalu sama.

Pasangan yang mampu mempertahankan cinta selama puluhan tahun biasanya memahami bahwa setiap individu tetap memiliki kebutuhan untuk berkembang.

Mereka tidak memaksakan pasangan agar selalu mengikuti keinginan pribadi. Sebaliknya, mereka memberikan dukungan ketika pasangan ingin mencoba hal baru, mengejar cita-cita, atau mengembangkan kemampuan tertentu.

Sikap saling memberikan ruang ini membuat hubungan tidak terasa mengekang.

Dengan tetap menghargai perubahan dan pertumbuhan masing-masing, pasangan dapat membangun kehidupan bersama tanpa kehilangan jati diri pribadi.

6. Lebih Memilih Tertawa daripada Memperbesar Masalah

Kehidupan rumah tangga tentu tidak selalu dipenuhi suasana menyenangkan. Ada berbagai persoalan yang bisa muncul, mulai dari masalah keuangan hingga tanggung jawab keluarga.

Namun, pasangan yang memiliki hubungan hangat biasanya mampu menemukan sisi ringan di tengah situasi yang sulit.

Mereka tidak selalu menanggapi setiap persoalan dengan ketegangan. Terkadang, candaan sederhana atau tawa bersama dapat membantu meredakan suasana yang sedang kurang nyaman.

Humor juga dapat menjadi sarana untuk membangun kedekatan emosional dan mengurangi tekanan dalam hubungan.

Meski demikian, bercanda bukan berarti mengabaikan masalah. Pasangan tetap perlu membicarakan persoalan secara serius ketika dibutuhkan, tetapi tidak menjadikan setiap perbedaan sebagai alasan untuk bertengkar berkepanjangan.

7. Tetap Meluangkan Waktu untuk Berkencan

Sudah menikah selama puluhan tahun bukan berarti pasangan harus berhenti menciptakan momen romantis.

Mereka yang mampu menjaga kehangatan hubungan biasanya tetap menyediakan waktu khusus untuk menikmati kebersamaan.

Aktivitasnya tidak harus mahal atau dilakukan di tempat istimewa. Menonton film bersama, berjalan santai pada sore hari, memasak makanan favorit, atau menikmati sarapan berdua sudah cukup menjadi momen berkualitas.

Kebiasaan tersebut membantu pasangan keluar sejenak dari rutinitas sehari-hari dan kembali memberikan perhatian satu sama lain.

Dengan meluangkan waktu secara konsisten, hubungan tidak hanya dipenuhi tanggung jawab, tetapi juga tetap memiliki ruang untuk menikmati kebersamaan.

8. Terus Memilih untuk Mempertahankan Hubungan Setiap Hari

Hubungan yang bertahan selama puluhan tahun tidak selalu berjalan tanpa masalah. Ada masa ketika pasangan merasa lelah, berbeda pendapat, atau harus menghadapi keadaan yang tidak mudah.

Namun, mereka memahami bahwa mempertahankan hubungan membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak.

Cinta tidak hanya bergantung pada perasaan romantis yang muncul sesekali, tetapi juga tercermin melalui keputusan untuk tetap peduli, menghormati, dan mendampingi pasangan.

Mereka berusaha memperbaiki komunikasi ketika terjadi kesalahpahaman serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi masa sulit.