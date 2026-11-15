Bukan soal Harta, 7 Sikap Sederhana Ini Mencerminkan Pria yang Bisa Jadi Ayah Hebat

JawaPos.com – Menjadi seorang ayah bukan sekadar menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau memenuhi kebutuhan materi anak. Lebih dari itu, sosok ayah memiliki peran penting dalam membangun rasa aman, membentuk karakter, serta mendampingi proses tumbuh kembang buah hati.

Ayah yang baik tidak harus selalu melakukan sesuatu yang luar biasa. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten sering kali memberikan pengaruh besar terhadap kedekatan emosional dan perkembangan anak.

Dilansir dari Geediting, ada tujuh perilaku yang kerap dikaitkan dengan pria yang memiliki potensi menjadi sosok ayah luar biasa. Menariknya, karakter tersebut bisa terlihat melalui kebiasaan sehari-hari, bahkan sebelum seseorang benar-benar menjalani peran sebagai orang tua.

1. Mampu Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

Salah satu karakter yang penting dimiliki seorang ayah adalah kemampuan untuk mendengarkan anak dengan sungguh-sungguh.

Mendengarkan bukan hanya soal mengetahui apa yang sedang dibicarakan, tetapi juga memahami perasaan dan sudut pandang anak. Ayah yang memiliki kebiasaan ini tidak mudah memotong pembicaraan atau langsung menghakimi ketika anak menyampaikan sesuatu.

Mereka berusaha memberikan perhatian penuh dan menunjukkan bahwa setiap cerita anak layak untuk didengar.

Sikap sederhana tersebut dapat membuat anak merasa dihargai dan lebih nyaman mengungkapkan pikiran maupun perasaannya kepada orang tua.

2. Selalu Berusaha Hadir dalam Kehidupan Anak

Ayah yang hebat tidak harus selalu memberikan hadiah mahal atau mengadakan kegiatan istimewa untuk menunjukkan kasih sayangnya.

Hal yang jauh lebih berarti adalah kesediaan untuk meluangkan waktu dan terlibat dalam berbagai momen kehidupan anak.

Mulai dari menemani belajar, menghadiri kegiatan sekolah, bermain bersama, hingga mendengarkan cerita sebelum tidur merupakan bentuk perhatian yang memiliki arti besar.

Konsistensi dalam memberikan waktu dan perhatian membantu anak membangun rasa aman. Mereka akan memahami bahwa ayah merupakan sosok yang bisa diandalkan ketika membutuhkan dukungan.

3. Tidak Takut Memperlihatkan Emosi

Sebagian pria tumbuh dengan anggapan bahwa seorang ayah harus selalu terlihat kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan.

Padahal, memperlihatkan emosi secara sehat justru dapat menjadi contoh positif bagi anak. Seorang ayah boleh mengakui ketika sedang merasa sedih, khawatir, kecewa, atau melakukan kesalahan.

Hal tersebut bukan berarti kehilangan wibawa, melainkan menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang perlu dipahami dan dikelola.

Dengan melihat sikap tersebut, anak dapat belajar bahwa mengungkapkan emosi bukan sesuatu yang memalukan. Mereka juga bisa memahami pentingnya bersikap terbuka dan mengelola perasaan secara sehat.

4. Menjadi Contoh Melalui Tindakan Nyata

Nasihat orang tua memang penting, tetapi perilaku sehari-hari sering kali memberikan pelajaran yang jauh lebih membekas bagi anak.

Ayah yang ingin membentuk karakter positif perlu memulainya dari kebiasaan diri sendiri. Misalnya, memperlakukan orang lain dengan sopan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, serta mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah.

Anak biasanya memperhatikan bagaimana ayah bersikap dalam berbagai situasi, termasuk ketika sedang marah atau menghadapi tekanan.

Karena itu, memberikan teladan melalui tindakan nyata menjadi salah satu cara penting untuk mengajarkan nilai kehidupan kepada anak.

5. Memberikan Ruang bagi Anak untuk Mandiri

Ayah yang baik memahami bahwa anak perlu belajar mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan sesuai dengan tahap perkembangannya.

Alih-alih selalu turun tangan, mereka memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba melakukan berbagai hal sendiri.

Misalnya, membiarkan anak memilih kegiatan yang disukai, menyelesaikan tugas sederhana, atau mencari solusi ketika menghadapi kesulitan kecil.

Ketika anak melakukan kesalahan, ayah tidak langsung menyalahkan, tetapi membantu mereka memahami apa yang perlu diperbaiki.

Kebiasaan ini dapat membantu membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kemampuan menghadapi tantangan di kemudian hari.

6. Tidak Pelit Menunjukkan Kasih Sayang

Kasih sayang seorang ayah sebaiknya tidak hanya disimpan dalam hati, tetapi juga ditunjukkan melalui perkataan dan tindakan.

Memberikan pelukan, mengusap kepala, menggenggam tangan, atau sekadar mengucapkan bahwa dirinya bangga kepada anak merupakan bentuk perhatian yang sederhana.

Ungkapan kasih sayang seperti ini membantu anak merasa diterima dan dicintai oleh keluarganya.

Tidak perlu menunggu momen khusus untuk menunjukkan perhatian. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari justru dapat menciptakan hubungan emosional yang lebih hangat antara ayah dan anak.

7. Memiliki Kesabaran dalam Menghadapi Anak

Kesabaran merupakan salah satu bekal penting dalam menjalankan peran sebagai seorang ayah.

Menghadapi anak tentu tidak selalu berjalan mudah. Ada kalanya mereka sulit diatur, mengulang kesalahan yang sama, atau terus mengajukan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan panjang.

Dalam situasi seperti ini, ayah yang sabar berusaha mengendalikan emosi sebelum memberikan respons.

Mereka memahami bahwa anak masih berada dalam proses belajar sehingga membutuhkan arahan dan pendampingan.