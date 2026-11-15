Di Balik Kebiasaan Memakai Baju Warna Gelap, Ternyata Ada 7 Karakter Kepribadian Ini

JawaPos.com – Pilihan warna pakaian ternyata tidak selalu berkaitan dengan urusan penampilan semata. Bagi sebagian orang, warna yang dikenakan sehari-hari juga menjadi bentuk ekspresi diri sekaligus mencerminkan preferensi pribadi.

Ada orang yang senang tampil dengan pakaian berwarna cerah dan mencolok. Namun, tidak sedikit pula yang justru merasa lebih nyaman menggunakan warna-warna netral, gelap, atau cenderung kalem.

Kebiasaan menghindari warna pakaian yang terlalu mencolok ini menarik untuk diperhatikan. Pasalnya, sejumlah karakter kepribadian kerap dikaitkan dengan preferensi seseorang dalam memilih warna busana. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering diasosiasikan dengan orang-orang yang tidak menyukai pakaian berwarna cerah.

1. Cenderung Memiliki Kepribadian Introvert

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang tidak menyukai pakaian mencolok adalah sifat introvert.

Individu dengan kecenderungan introvert biasanya lebih menikmati suasana tenang dan tidak selalu nyaman ketika menjadi pusat perhatian. Mereka juga cenderung mendapatkan energi dari waktu yang dihabiskan bersama diri sendiri.

Karena itu, pakaian dengan warna netral atau gelap kerap menjadi pilihan. Mereka lebih suka tampil sederhana tanpa harus menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

2. Dikenal Stabil dan Dapat Diandalkan

Pilihan warna pakaian yang cenderung gelap juga sering dihubungkan dengan kesan serius, tenang, dan profesional.

Warna seperti hitam, abu-abu, serta biru tua kerap memberikan kesan seseorang yang memiliki pembawaan matang dan tidak mudah terpengaruh keadaan.

Dalam persepsi sosial, pakaian berwarna hitam bahkan sering diasosiasikan dengan kecerdasan, rasa percaya diri, dan daya tarik. Hal ini membuat warna-warna tersebut banyak dipilih oleh orang yang ingin menampilkan kesan elegan dan berwibawa.

3. Lebih Peka terhadap Rangsangan di Sekitarnya

Tidak semua orang merasa nyaman dengan sesuatu yang terlalu mencolok, termasuk dalam hal warna pakaian.

Warna-warna cerah memiliki daya tarik visual yang kuat dan dapat memunculkan berbagai respons emosional. Bagi sebagian orang, warna tersebut memberikan semangat dan energi positif.

Namun, bagi individu yang lebih sensitif terhadap rangsangan sensorik, tampilan yang terlalu ramai justru bisa terasa melelahkan. Mereka biasanya lebih menyukai suasana visual yang sederhana dan tidak berlebihan.

4. Memiliki Sisi Pemikir dan Suka Melakukan Introspeksi

Orang yang lebih senang mengenakan pakaian berwarna kalem juga kerap dikaitkan dengan karakter yang reflektif.

Mereka cenderung menikmati waktu untuk memahami diri sendiri, memikirkan berbagai hal secara mendalam, serta mencari makna dari pengalaman yang dialami.

Dalam hubungan sosial, mereka mungkin tidak terlalu tertarik dengan percakapan ringan yang berlangsung sekadarnya. Sebaliknya, pembicaraan yang mendalam dan hubungan emosional yang tulus justru lebih mereka hargai.

5. Mengutamakan Kenyamanan daripada Mengikuti Tren

Bagi sebagian orang, mengikuti perkembangan fashion bukanlah sesuatu yang harus dilakukan setiap saat.

Mereka lebih memilih pakaian yang membuat diri sendiri merasa nyaman dibandingkan harus mengenakan busana tertentu hanya karena sedang populer.

Pilihan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki pertimbangan pribadi dalam menentukan penampilan. Mereka tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain dan lebih menghargai keaslian diri sendiri.

6. Memiliki Pola Pikir Praktis

Menggunakan pakaian berwarna gelap atau netral juga bisa berkaitan dengan kebiasaan hidup yang praktis.

Warna-warna seperti hitam, cokelat, abu-abu, dan navy relatif mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian lainnya. Selain itu, warna tersebut sering dianggap lebih mudah dirawat karena tidak terlalu memperlihatkan noda kecil dibandingkan pakaian berwarna terang.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya lebih mempertimbangkan fungsi dan kemudahan sebelum memutuskan sesuatu. Mereka tidak ingin mempersulit diri dengan pilihan yang sebenarnya bisa dibuat lebih sederhana.

7. Memiliki Sikap Mandiri dan Tidak Mudah Terpengaruh

Karakter lainnya yang sering diasosiasikan dengan orang yang menghindari pakaian berwarna cerah adalah kemandirian.

Mereka cenderung mempunyai preferensi sendiri dan tidak merasa harus mengikuti pilihan orang lain agar bisa diterima dalam lingkungan sosial.

Dalam menentukan pakaian, mereka lebih mengutamakan selera dan kenyamanan pribadi daripada sekadar mengikuti tren yang sedang berkembang.