8 Tanda Perempuan Punya Perasaan Lebih Padamu, Nomor 2 Sering Tidak Disadari

JawaPos.com – Tidak semua orang berani mengungkapkan perasaan secara langsung, termasuk ketika sedang menyukai seseorang. Sebagian perempuan justru memilih menyimpan ketertarikannya sambil memperhatikan bagaimana hubungan tersebut berkembang.

Meski tidak disampaikan melalui pengakuan, perasaan suka terkadang terlihat dari perubahan sikap dan perhatian sederhana. Mulai dari kebiasaan mencari kesempatan untuk berkomunikasi hingga mengingat hal-hal kecil tentang seseorang.

Dalam psikologi, ketertarikan interpersonal dapat memengaruhi perhatian, perilaku, dan keinginan seseorang untuk membangun kedekatan dengan orang yang disukainya.

Karena itu, seseorang mungkin menunjukkan sejumlah perilaku halus tanpa benar-benar menyadari bahwa tindakannya mencerminkan ketertarikan.

Lantas, apa saja kebiasaan yang bisa menjadi petunjuk bahwa seorang perempuan diam-diam menyimpan perasaan lebih dalam?

Dilansir dari Expert Editor, berikut delapan perilaku perempuan yang kerap dikaitkan dengan ketertarikan romantis.

1. Sering Menemukan Alasan untuk Menghubungimu Salah satu tanda yang bisa diperhatikan adalah kebiasaannya mencari kesempatan untuk tetap berkomunikasi.

Dia mungkin sesekali mengirim pesan untuk menanyakan kabar, membicarakan sesuatu yang sebenarnya sederhana, atau membagikan hal menarik yang mengingatkannya kepadamu.

Meskipun topik pembicaraannya terlihat biasa, kebiasaan tersebut bisa menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan kedekatan.

Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan proximity seeking, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari kedekatan dengan individu yang dianggap penting.

Kedekatan tersebut tidak selalu harus dilakukan secara langsung. Komunikasi melalui pesan singkat juga bisa menjadi cara untuk menjaga hubungan tetap terjalin.

2. Mengingat Hal-Hal Kecil tentang Dirimu Pernahkah dia mengingat makanan favoritmu, kebiasaan sederhana, atau cerita yang pernah kamu sampaikan beberapa waktu lalu?

Perhatian terhadap detail semacam ini bisa menjadi petunjuk bahwa dia benar-benar memperhatikan keberadaanmu.

Ketika seseorang memiliki ketertarikan terhadap individu lain, informasi mengenai orang tersebut sering kali terasa lebih menarik dan mudah mendapat perhatian.

Misalnya, dia mengetahui minuman kesukaanmu tanpa perlu bertanya berulang kali atau masih mengingat cerita tentang pekerjaan yang pernah kamu keluhkan.

Hal-hal sederhana tersebut dapat menunjukkan bahwa percakapan dan pengalaman bersamamu memiliki arti tersendiri baginya.

3. Bahasa Tubuhnya Terlihat Berbeda Saat Bersamamu Perasaan tertarik terkadang tidak mudah disembunyikan melalui bahasa tubuh.

Ketika berada di dekat seseorang yang disukai, perempuan mungkin terlihat lebih sering melakukan kontak mata, mengarahkan tubuh ke lawan bicara, atau menunjukkan ekspresi wajah yang lebih terbuka.

Sebagian orang juga menjadi sedikit gugup, misalnya memainkan rambut, tersenyum lebih sering, atau terlihat salah tingkah ketika diajak berbicara.

Dalam komunikasi nonverbal, gestur tersebut dapat mencerminkan kenyamanan maupun perhatian terhadap lawan bicara.

Meski begitu, bahasa tubuh tidak selalu menjadi bukti ketertarikan romantis karena setiap orang memiliki kebiasaan dan cara berkomunikasi yang berbeda.

4. Berusaha Menciptakan Kesempatan untuk Berdua Perempuan yang tertarik mengenal seseorang lebih jauh mungkin akan berusaha menciptakan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama.

Contohnya, memilih duduk di dekatmu ketika sedang berkumpul, mengajak pergi ke tempat tertentu, atau mencari kesempatan untuk berbicara tanpa terlalu banyak gangguan.

Situasi yang lebih personal memberikan ruang bagi dua orang untuk saling mengenal dengan lebih mendalam.

Dia mungkin ingin mengetahui bagaimana cara berpikirmu, apa yang kamu sukai, hingga bagaimana kamu memperlakukan orang lain.

Jika kebiasaan ini terjadi secara konsisten dan disertai perhatian lainnya, bisa jadi dia memang menikmati kedekatan yang terjalin.

5. Menunjukkan Perubahan Sikap Ketika Kamu Dekat dengan Perempuan Lain Perubahan ekspresi atau suasana hati terkadang muncul ketika seseorang melihat orang yang disukainya memberikan perhatian kepada orang lain.

Misalnya, dia mendadak lebih pendiam, mengubah nada bicara, atau menunjukkan rasa ingin tahu ketika kamu menceritakan kedekatan dengan perempuan lain.

Hal tersebut bisa berkaitan dengan kecemburuan, yaitu respons emosional ketika seseorang merasa hubungan yang diharapkan berpotensi terganggu.

Namun, tidak semua perubahan sikap berarti cemburu. Bisa saja dia sedang memikirkan hal lain atau merasa kurang nyaman dengan situasi tertentu.

Karena itu, tanda ini sebaiknya dipahami bersama perilaku lainnya, bukan dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan perasaan seseorang.

6. Lebih Memperhatikan Penampilan Ketika Bertemu denganmu Ketika memiliki ketertarikan kepada seseorang, sebagian perempuan mungkin berusaha memberikan kesan terbaik.

Perubahan tersebut bisa terlihat dari pilihan pakaian, gaya rambut, penggunaan parfum, hingga perhatian lebih terhadap penampilan sebelum bertemu.

Bukan berarti mereka selalu berdandan secara berlebihan. Ada pula yang hanya berusaha tampil lebih rapi dan percaya diri ketika mengetahui akan menghabiskan waktu bersamamu.

Keinginan untuk memberikan kesan positif merupakan hal yang wajar dalam proses membangun hubungan sosial.

Terlebih jika perubahan tersebut terlihat lebih menonjol ketika kalian berencana bertemu dibandingkan saat menjalani aktivitas biasa.

7. Selalu Ingin Mengetahui Perkembangan Hidupmu Perempuan yang memiliki ketertarikan mungkin menunjukkan rasa ingin tahu terhadap berbagai hal yang sedang kamu jalani.

Dia tidak hanya bertanya mengenai kabar sehari-hari, tetapi juga tertarik mengetahui pekerjaan, keluarga, rencana masa depan, hingga hobi yang sedang kamu tekuni.

Ketertarikan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kehidupan pribadimu.

Misalnya, ketika kamu pernah bercerita sedang mengerjakan proyek tertentu, dia kembali menanyakannya beberapa hari kemudian.

Perhatian seperti ini dapat menjadi salah satu bentuk usaha membangun kedekatan emosional.

Dia ingin memahami duniamu, bukan hanya mengetahui hal-hal yang terlihat di permukaan.

8. Senang Memberikan Bantuan dan Dukungan Perilaku terakhir yang bisa menjadi petunjuk adalah kesediaannya memberikan dukungan ketika kamu membutuhkan bantuan.

Dia mungkin menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, memberikan saran ketika kamu menghadapi masalah, atau bersedia mendengarkan cerita ketika sedang mengalami hari yang buruk.

Dalam hubungan sosial, perilaku membantu dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian dan usaha mempererat hubungan.

Ketika seseorang menyukai individu lain, memberikan perhatian dan dukungan terkadang menjadi cara untuk menunjukkan bahwa keberadaannya penting.